Lousteau acusó a Milei de “manipular cifras” en el Presupuesto 2026

El senador nacional y presidente de la UCR, Martín Lousteau. (Foto: Prensa / Archivo).

El senador de la UCR Martín Lousteau advirtió este martes que las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2026 “ya quedaron desactualizadas” y cuestionó que sean reales las cifras anunciadas por el presidente Javier Milei en materia de aumentos para universidades, jubilados y personas con discapacidad.

“Lo más obvio es el dólar, pero la inflación también. Milei está diciendo que el dólar va a estar los próximos dos años más barato que hoy. Pensar que el año que viene vamos a crecer 4,5% es mágico”, señaló Lousteau en declaraciones a Radio con Vos, donde remarcó que “este año la economía argentina va a crecer 0% con suerte”.

El legislador radical afirmó que el Presidente “siempre manipula las cifras y lo hace de cara a la sesión del miércoles en Diputados”, en la que se buscará rechazar los vetos a las leyes de financiamiento del Hospital Garrahan y de las universidades.

Lousteau cuestionó además la visión de Milei sobre el superávit fiscal, al plantear que ese objetivo es “importante” pero también hay que ver “cómo se alcanza”.

“Pero esto de que la única forma de crecer en el mundo es con superávit es una tontería. La inmensa mayoría de los países no tienen superávit y crecen igual. Argentina lo necesita porque tiene un problema reputacional”, añadió.

En otro tramo, advirtió que el mensaje presidencial de por cadena nacional “fue un intento destinado a la sesión del miércoles. Más que nada me pareció que el mensaje era ‘Por favor no voten la insistencia en ambas leyes porque ya lo voy a arreglar’”, lanzó.

Respecto de las partidas, sostuvo que “la promesa para universidades es un poco menos de presupuesto que este año si se ajusta por inflación”, y que el aumento del 5% en jubilaciones “no se refiere a las jubilaciones en sí, sino al gasto total, porque ingresan más beneficiarios y se suman las jubilaciones de privilegio, que crecen más que el resto”.

“Con la discapacidad pasa algo parecido: si hoy una pensión perdió 20% de su poder adquisitivo, el año que viene se recupera solo un 4% y la pérdida sigue siendo enorme”, agregó.

“Cuando Milei dice educación, salud y discapacidad, está reconociendo que metió la gamba”, cerró Lousteau, al reclamar la necesidad de un Congreso que “le diga que no al Presidente” y corrija el rumbo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

