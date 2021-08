¡Los teatros están abiertos! Obras para ver en agosto

Las restricciones por la pandemia se flexibilizaron y las salas teatrales pudieron reabrir sus puertas para recibir al público. Pero, aunque se trate de ocio, no hay que relajarse con los protocolos de prevención del Covid-19. El aforo limitado es una de las medidas, por eso, para asistir a cualquiera de las obras, es necesario realizar una reserva previa.

En la cartelera de agosto, algunas obras vuelven a escena y también hay estrenos como Los Ahogados, con Santiago San Paulo y basado en el libro de María Teresa Andruetto.

A continuación la programación de las diferentes salas de teatro de Córdoba.

EN LA NAVE ESCÉNICA

Historias para ser contadas

Otra vez la misma historia para ser contada otra vez,

Peste en la perrera de las monas del futuro distópico que ya llegó.

” ¿Por qué a nadie le importo yo? ¿Vos sabías que era así? Mamá…”

En escena: Maricel Hernández, Lore Jiménez, Gabriel Álvarez, Pablo Mongelos, Florencia Decall, Joaquín Rodriguez, Florencia de Marchi, Rocío Cabrera Rey, Griselda Arias, Sol Argayo, Nelson Ansiporovich, Fernanda Arrieta, Marcos Peña Bolajuzón, Evangelina Rossia, Martín Cabrera.

Dramaturgia: Osvaldo Dragún.

Dirección: Nelson Ansiporovich.

PARA AGENDAR

Jueves de agosto, a las 20 (“Absceso” y “Peste”) y a las 21:30 (“Perrera” y “Monas”).

Reservas en: La Nave Escénica (Face/Ig) – 0351-4241100

Llanto de perro

Tres hermanos sobreviven lejos de la ciudad y perdidos en el tiempo. Viven en la pobreza, en un campo seco y solitario, lo que queda del granero del mundo. Aparece una extraña visita que los analiza y pone en evidencia. Los hermanos se sienten invadidos y la visita cada vez más incómoda. La verdadera disputa es la libertad del otro.

“Llanto de Perro” es una tragicomedia argentina. Una mirada sobre lo que más duele: la incapacidad humana de convivir en la diferencia.

Civilización y barbarie, campo y ciudad, tradición y progreso; una mixtura de alta combustión, una argentinidad que desata situaciones que aniquilan a todos por igual.

En escena: Ger Dé, Natalia Grassi, Olga Noelia Mansilla y Nahuel Ramallo.

Dramaturgia: Andrés Binetti.

Dirección: Agustín Bazán.

PARA AGENDAR

Viernes y sábados de agosto, a las 21 horas, en La Nave Escénica, Ovidio Lagos 578.

Reservas en: Facebook o Instagram La Nave Escénica; 351-6683344; o MP Ig de @llantodeperro

EN LA CHACARITA

Dos señoritas julia en caída

Dos mujeres atravesadas por el agua. Una invitación a transitar el vértigo y la complejidad de la esencia del género femenino. El goce de la caída y la fuerza de la disolución: imprimen en la escena, espasmos de desopilantes búsquedas por conservar el orden o la armonía de las pequeñas cosas que han quedado en pie.

En escena: Lourdes Dolphyn, Natalia Sara.

Dramaturgia: Soledad González.

Dirección: Cristina Gómez Comino.

PARA AGENDAR

Viernes de agosto, a las 21 horas, en La Chacarita, Jacinto Ríos 1449.

Reservas al: 351- 245-8325.

Los ahogados

“Los ahogados” es un cuento de María Teresa Andruetto, situado en la costa Atlántica durante la última dictadura cívico militar. El cuento narra la historia de una pareja y su bebé que, huyendo de la persecución política.

En escena: Santiago San Paulo.

Autora: María Teresa Andruetto.

Dirección: Carlos Piñero.

PARA AGENDAR

Sábados de agosto, a las 21 horas, en La Chacarita, Jacinto Ríos 1449.

Reservas al: 351- 245-8325.

EN QUINTO DEVA

El silencio

Lo primero es la caída. No hay movimiento sin temor a la caída. El control del cuerpo es tratar de no caer. Los primeros pasos nos recuerdan que la gravedad de la caída será siempre un eterno retorno. Una piedra indefectiblemente cae. Y al caer produce una resonancia que moviliza los recuerdos. En esa danza, la pequeña danza, baila la historia. Cecilia Priotto baila sobre los muertos, baila sobre las piedras. Pierde el rostro, e intenta volver colectiva la danza, no hay pretensión de universalidad sino de colectivo ritual. Si es que tal como dice Nancy vamos al teatro a ver al animal actuar, también vamos a verlo danzar.

En escena: Cecilia Priotto.

Autoría: Cecilia Priotto Y Cipriano Argüello Pitt.

Dirección: Cipriano Argüello Pitt.

PARA AGENDAR

Viernes de agosto, a las 20, en Quinto Deva, Pje. Agustín Pérez 10.

Reservas por mensaje privado en Facebook o Instagram Sala Quinto Deva.

La intimidad heredada

Oscar, a través de la lectura de unas cartas de su tío Kusi encontradas el día posterior a su muerte, reconstruye su historia familiar. En ellas, descubre pistas, indicios o ecos de una faceta desconocida de su tío que lo acerca al hombre y a la identidad que hoy lo definen.

Elenco: Franco Mir y Oscar Godoy.

Dramaturgia: Oscar Godoy y Cristian Monetti.

Dirección: Cristian Monetti.

PARA AGENDAR

Sábados de agosto, a las 20, en Quinto Deva, Pje. Agustín Pérez 10.

Reservas por mensaje privado en Facebook o Instagram Sala Quinto Deva.

EN LA COCHERA

La furia y el viento

¿Fue Rosas verdaderamente el hombre más poderoso de su tiempo? ¿O sólo fue un títere de los intereses económicos?

Este unipersonal es una visita al pasado de uno de los personajes más controvertidos de nuestra historia: Juan Manuel de Rosas.

Despojado, pobre, abandonado en el exilio y en situación de agonía, Rosas repasa, a través de sus reflexiones, la historia argentina.

En escena: Sergio Oviedo.

Dramturgia: Pacho O’Donnell.

Dirección: Sergio Osses.

PARA AGENDAR

Viernes de agosto, a las 21 horas, Teatro La Cochera. Fructuoso Rivera 541.

Reservas Teléfono: 351-3875736

No soy un robot

Show músico teatral de un actor que canta insólitas canciones para el hoy, y hace confidencias sobre su anhelante corazón. Composición escénica de un director y dramaturgo quien, con el afán de hallar un idioma singular para expresar su íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, para crear un menudo espectáculo irónico y sentimental a la vez.

Guitarra: Rubén Cirigliano.

Percusión: Paula Lombardelli.

Voz y dirección: Paco Giménez.

PARA AGENDAR

Sábados de agosto, a las 21 horas, Teatro La Cochera. Fructuoso Rivera 541.

Reservas Teléfono: 351-3875736.

EN LA LLAVE

Triángulo equilátero

Una situación trágica desencadena una compleja trama de sentimientos y una particular triangulación en los vínculos de los protagonistas.

El juego escénico plantea una interesante paradoja para pensar, entre otras cuestiones, acerca de la idea de amor romántico en crisis. En una puja entre ese ideal y los sentimientos de desamor, el ritual del café de las tardes y una partida de ajedrez se conjugan dando el marco metafórico que entrelaza a los personajes.

PARA AGENDAR

Viernes de agosto, a las 21 horas, en Teatro La Llave en Teatro La llave, Av. Gauss 5730.

Reservas en www.teatrolallave.com

Amelia

Una comedia para reír hasta encontrar el sentido. El Hotel Chandelier abre sus puertas para recibir a Amelia, la Primera Dama que es sensación mundial. El personal, los huéspedes y la prensa no logran resistirse a ella. El lago está calmo. Su influencia es descomunal y su presencia desata las situaciones más disparatadas. Cualquiera que se cruce en su camino olvida quién es, pero el amor y las risas esconden un secreto que puede cambiarlo todo para siempre. El lago está inquieto. Amelia está cerca. ¿Llegará a vos?

En escena: Dolores Sarmiento, Emilio Agüero, Rocío Álvarez, Julián Farah, Elena Ventura y Gonzalo Rojas.

Texto y dirección: Gonzalo Rojas.

PARA AGENDAR

Sábados de agosto, a las 21 horas, en Teatro La llave, Av. Gauss 5730.

Reservas en www.teatrolallave.com

EN ESPACIO BLICK

Deshojado

Un camino sinuoso. La montaña rusa emocional de la ceguera contada en primera persona. La intimidad y la soledad de quien ha dejado de recibir estímulos visuales del exterior. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de aquellos ojos que no ven? Un espejo absurdo. El reflejo del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje interno.

Simple y cotidiana, pero profunda, sensible, política y poética. Cruda e irónica. Tragicómica como la vida misma.

La historia de “un clown” triste y frágil, ese a quien de tanto dolor solo le queda reírse de ello, y es en esa risa que reside la pulsión vital que permite a este árbol Deshojado volver a florecer. Y vos que ves, ¿Qué ves?

Actuación y dramaturgia: Ariel Astrada.

Dirección: Marxela Etchichury.

PARA AGENDAR

Viernes de agosto, a las 21 horas, en Espacio Blick, Pje. Agustín Pérez 11.

Reservas en redes sociales (DesHojado) o al 3516834186.

ESPACIO CIRULAXIA

PARTIDA encarne Lilith

Una danza de tensiones del ser mujer. Un cuerpo que es muchos cuerpos, muchas capas de mujer entre muertes y vidas; abortar y nacer; y la primera de todas, Lilith, que en este cuerpo también habita. Cuerpo que se va. Dice el mito que hubo dos creaciones sucesivas de la mujer, la primera igualitaria, que dio carne a Lilith quien no quiso asumir mandatos, el primer útero que quisieron borrar de la historia. Encarne Lilith. Tantos orgasmos. Un desvío poético.

PARTIDA habla de un cuerpo-mujer atravesado por el dolor, una mujer que se fragmenta, se desconoce, convertida en mujer-feto, mujer-momia, un cuerpo que se esconde en un útero-caverna, un cuerpo nublado, una mujer que se rigidiza, se pierde. Fragmentada y rígida entre mandatos, entre la muerte y el nacimiento, un útero atravesado, úteros abortados, úteros sacados, úteros sin poder decidir, úteros maltratados, úteros acusados.

Bailautora, Dirección: Ariana Andreoli.

PARA AGENDAR

Viernes de agosto, a las 20 horas, en Espacio Cirulaxia, Pje Agustín Pérez 12.

Reservas: 3541514451 / 2901401510

Lopatológico

En este policial romántico, él y ella se aman, pero ¿qué es el amor? ¿Qué es lo natural, lo común, lo lógico en las relaciones amorosas?

En el ambiguo paisaje de un crimen, tres personajes buscan la verdad, inmersos en una realidad que los elude.

La obra es un enigma a resolver con el espectador, que como un personaje más, es empujado hacia lo relativo, instado con amor, dolor y humor a buscar su propio lugar ante la pregunta: ¿qué es el amor?

En Escena: Elena Cerrada, Gastón Mori.

Dirección: Marcelo Arbach.

PARA AGENDAR

Sábados de agosto, a las 20 horas, en Espacio Cirulaxia, Pje Agustín Pérez 12.

Reservas: 3512033805.

Antes del paraíso

La obra trata sobre Arturo, quien en el marco de un paseo por la ESMA debe decidir cuán comprometida es su relación con Carmen, una mujer que está conociendo y que llega después de una larga lista de fracasos amorosos. Esa decisión lo lleva a revisar su historia, tejiendo recuerdos y reflexiones en una trama que nos acerca a sus padres, los mandatos familiares, la infidelidad, el idealismo político y las formas destructivas del amor.

En escena: Juan Rojo, Esteban Vallejos, Marina Figueroa, Valeria Vidales.

PARA AGENDAR

Sábados de agosto, a las 20 horas, en Espacio Cirulaxia, Pje Agustín Pérez 12.

Reservas: 3513453588.

EN MARÍA CASTAÑA

Monjas… y líbranos del mal

Un convento. Tres monjas. Un mismo sueño. Mirna, Alva y Aurora son compañeras y confidentes desde hace largos años. Pasan el tiempo intentando olvidar su pasado, sepultándolo bajo miles de toneladas de cementó. Una oportunidad se presenta, y esta vez no la dejarán pasar. ¿Lograrán cumplir sus sueños? Algo oscuro se percibe en este convento. El pasado nada tiene que ver con el presente… ¿y el futuro?

En escena: Chávez Joaquín, Bessone Abel, Leiva Lucas, David Farías.

Dramaturgia: Joaquín Chávez.

PARA AGENDAR

Sábados de agosto, a las 21 horas, en Teatro María Castaña, Tucumán 260.

Reservas CCI María Castaña: 4235529 / 3518 117130 (Whatsapp) o boletería del teatro: Lunes a sábados de 9 a 21.

Sweet Marilyn

La obra se asoma a la historia del matrimonio de Sonia y Mario. Ella, una ama de casa que sueña con ser actriz, guiada por su ferviente admiración por Marilyn Monroe. Él, un profesor de filosofía, harto de enseñar y deseoso de jubilare. Agobiada por la rutina, los problemas económicos y familiares, Sonia sorprende a Mario con la idea de una noche diferente, desatando un torrente de emociones, sueños, ternura, amor, cobardía y valor en un intento por salvar lo que queda.

En escena: Jenny McKenna (Javier Mullins) y Gabriel Cambiasso.

Dramaturgia: Eduardo Chaves.

Dirección: Marcelo Saldivia.

PARA AGENDAR

Domingo 15 de agosto, a las 20 horas, en Teatro María Castaña, Tucumán 260.

Reservas CCI María Castaña: 4235529 / 3518 117130 (Whatsapp) o boletería del teatro: Lunes a sábados de 9 a 21.

EN EL CUENCO

Un país hermoso

Este chique ex investigadore del Conicet nos invita a su última conferencia en vida, utilizando redes sociales, lenguaje inclusivo y terminología en boga. Cargado de un humor político y negro, nos hablará del Corona Virus, el fin del mundo, de la superioridad argenta y nos regalará algunas propuestas para mejorar la nuestra Argentina, teniendo así la sensación de vivir en un país copado, un país de verdad, un país de plástico rosa, en síntesis: Un país hermoso.

En escena: Rodo Ramos.

Dramaturgia: Ignacio Tamgano.

Dirección: Rodrigo Cuesta.

PARA AGENDAR

Sábados de agosto, a las 20 horas, en El Cuenco, Mendoza 2063.

Reservas 3515945863

EN CASA GROTE

Voz de otros

Los textos recrean pasajes de la vida del cantor uruguayo quien residiera en su exilio en nuestro país y en Córdoba.

La voz de Guillermo Díaz de un parecido tonal y técnico asombroso con la voz del evocado, componen un cuadro que el espectador disfruta a través de un cancionero que reconoce. Acompaña la percusión de José Gómez.

Dramaturgia: Omar Heffling.

En Escena: Toto López.

Dirección: Susana Palomas.

PARA AGENDAR

Viernes de agosto, a las 21:30 horas, en Casa Grote, Padre Grote 1080.

Reservas: 351 688 5301

Mi novio tiene marido

Relata la historia de dos hombres cincuentones que se ven atravesados por el amor. A modo de comedia hilarante y disparatada (con toques de telenovela y visos de melodrama) la obra plantea un gran interrogante ¿quién determina el modo en que se debe amar? Rozando la comedia musical, esta nueva propuesta del Teatro Experimental de Córdoba (en esta oportunidad dirigido por Paula Oyarzabal) presenta un producto pensado íntegramente en cuarentena.

En escena: Martin Brusadin y Fernando Moyano.

Dramaturgia: Gustavo Blázquez.

Dirección: Paula Oyarzábal.

PARA AGENDAR

Sábado 14 de agosto, a las 21 horas, Padre Grote 1080.

Reservas: 351 688 5301

EN TEATRO REAL

Abrazar NOS duele

En un tiempo en el que abrazarse es un riesgo, tres hermanas se reúnen en el entorno de la infancia donde fueron felices. La hermana mayor está ausente pero su recuerdo subyace invitándolas a resolver un acertijo que espera ser develado desde hace treinta y cinco años. La verdad emerge y se impone, marea y resquebraja las certezas, abriendo la posibilidad de un abrazo fraterno.

En escena: Gabriela Macheret, Lucía Nocioni, Patricia Rojo..

Texto y dirección: Luis Quinteros.

PARA AGENDAR

Jueves 12, viernes 13 y sábado 14 de agosto, a las 20 horas, en Teatro Real, San Jerónimo 66.

Entradas por Sistema Autoentrada

Aurora Negra

Invierno, en alguna montaña del polo norte, en el círculo boreal. Dos personajes con un extraño vínculo entre sí se encuentran enterrados en la nieve, atrapados, resistiendo a la posibilidad de morir congelados. El tiempo es cíclico. El viento aúlla como un cachorro de lobo castrado, el viento, es testigo y cómplice, una entidad que acompaña, un siniestro confidente.

En escena: Oscar Mercado, Giovanni Quiroga, Cecilia Román Ross.

Dramaturgia: Julieta Reyes.

Dirección: María Palacios.

PARA AGENDAR

Jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de agosto, a las 20 horas, en Teatro Real, San Jerónimo 66.

Entradas por Sistema Autoentrada

