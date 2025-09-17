Los rectores denuncian que Milei “consolida el ajuste” y no aumenta el presupuesto universitario

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) denunció que “el mensaje emitido por el presidente Javier Milei sobre el proyecto de presupuesto 2026 es una iniciativa sin novedades que consolida el ajuste sobre el sistema universitario”.

A través de un comunicado de prensa, el CIN resalta que “los 4,8 billones de pesos anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implican anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y quedan muy lejos de los 7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema”.

Y plantea que “dicho de otro modo, prácticamente, para el 2026 es igual presupuesto que para el 2025, un año que vivimos en peligro. Se presenta, entonces, un proyecto que consolida la pérdida y profundiza el ajuste sobre el sistema universitario y científico”.

Por último, el CIN afirma que “la expectativa que tenemos descansa en el Congreso de la Nación, para sostener en la sesión de este miércoles la Ley de Financiamiento Universitario y para aprobar, luego, un presupuesto 2026 razonable que evite que la pronunciada caída siga profundizándose”.

UN PRESUPUESTO INFERIOR A 2023 Y 2015

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), a través de un documento del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) de esa organización gremial, reveló que el presupuesto universitario de 2025 es un 40% inferior al de 2015 en términos del PBI.

Señala en un documento titulado “Observaciones al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario” que “por este método arbitrario y discrecional de asignar los recursos presupuestarios (vía DNU y sin Presupuesto aprobado por el Congreso Nacional en 2024 y 2025) se ha reducido a mínimos históricos el financiamiento al sector educativo, y en particular de las Universidades, que ha llegado en este 2025 a sólo 0,51% del PBI, después de alcanzar al 0,72% en 2023 y 0,85% en 2015”.

Respecto de los salarios, precisa la CONADU que “los considerandos del Decreto de veto señalan que ‘entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales se incrementaron un 128,49 %, mientras que en el mismo período la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue del 220,45%.’. Y que ‘en consecuencia, adecuar las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025 implicaría otorgar un incremento salarial del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025.’. Esta es la cuenta que la Subsecretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Capital Humano no se atreven a discutir en paritarias”.

Luego indica que a lo largo de este año, “lejos de haber congelado el presupuesto nacional porque “no hay plata”, el gobierno lo aumentó en casi 50% por la parte de recursos y 33% en los gastos. Pero, al no consultar al Congreso y resolverlo vía DNU, distribuyó esos excedentes de manera discrecional y arbitraria. De esta manera rubros como Inteligencia crecieron 41,6%, mientras que los créditos destinados a Educación y Cultura aumentaron menos de la mitad (18,6%)”. En esa línea, destaca que el rubro “Servicios de la Deuda” aumento 19,6%, y “en términos nominales, recibió el doble de recursos adicionales que la finalidad educativa”.

PROMESAS MENTIROSAS

En tanto, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba (ADIUC), integrante de la Federación de Asociaciones de Base (FEB), puntualizó que “la propuesta de Ley de Presupuesto presentada por el presidente Javier Milei supone una baja del presupuesto real para las universidades, no solo porque anuncia 4,8 billones cuando se necesitan 7,3 billones, sino porque también quita la movilidad de las asignaciones familiares y todos los artículos principales de la Ley Zona Fría”.

Agrega, además, que “el artículo 30 del Presupuesto pretende derogar el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional que establece el 6% del PBI a educación; los artículos 5, 6 y 7 de la Ley que regula el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación; y el artículo 52 del Fondo de la Ley Técnico Profesional”. Por último, resalta que “por si fuera poco, el Presupuesto tiene una cláusula de equilibrio fiscal que dice que si se recauda menos de lo esperado, se recortan partidas”.

