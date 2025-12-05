Los puntos salientes del proyecto de Reforma Laboral que impulsa el gobierno

Los siguientes son los puntos principales del proyecto de Ley de Reforma Laboral:

Según supo la Agencia Noticias Argentinas , la iniciativa abarca desde el ámbito de aplicación de la ley laboral hasta un nuevo esquema de impuestos y derogaciones de normativas históricas.

El gobierno nacional filtró el texto completo del borrador del proyecto de Ley de Reforma Laboral, que discursivamente denomina de “modernización laboral”. La iniciativa tiene un extenso cuerpo normativo de 182 artículos que busca modificar sustancialmente el Régimen de Contrato de Trabajo (Ley N° 20.744) y realizar profundas transformaciones fiscales.

-1. Promoción del Empleo Registrado (PER)

Se habilita a los empleadores a regularizar relaciones laborales no registradas o mal registradas, y los beneficios posibles para quienes regularicen incluyen: extinción de acciones penales por evasión previsional; condonación de multas e intereses por deudas de aportes; baja del REPSAL (registro de empleadores infractores).

Además, la reglamentación no podrá condonar menos del 70 por ciento de la deuda, mientras que los trabajadores regularizados podrán computar hasta 60 meses de aportes para acceder a la PBU.

-2. Cambios en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)

a) Registración laboral: se unifica la registración obligatoria en ARCA, el nuevo organismo recaudador.

b) Omisión de registración: la falta de registración constituye presunción favorable al trabajador.

c) Facultades del empleador (ius variandi): el empleador puede modificar formas y modalidades de trabajo mientras no altere elementos esenciales ni cause perjuicio.

d) Certificados al finalizar la relación laboral: se permite entregar certificados en formato digital o mediante sistemas oficiales como ARCA.

e) Eliminación de multas por falta de registración: se suprime el Capítulo VIII de la LCT, que contemplaba multas por empleo no registrado.

-3. Régimen de Indemnizaciones

a) Base de cálculo: se redefine la “remuneración mensual, normal y habitual”; se establece un tope indemnizatorio: no puede superar 3 veces el salario promedio del convenio y la indemnización no puede ser inferior al 67 por ciento de la remuneración normal y habitual.

b) Fondo de cese laboral: se permite que los convenios colectivos reemplacen la indemnización tradicional por un fondo de cese, financiado por el empleador.

-4. Enfermedad, accidente y reintegro

Si el trabajador queda con una disminución permanente, el empleador debe asignar tareas compatibles; si no puede, el contrato se extingue con indemnización reducida (art. 247) y si pudiendo no lo hace, corresponde indemnización plena (art. 245).

-5. Plataformas digitales (delivery)

Se crea un régimen especial para repartidores independientes:

Obligaciones: estar inscriptos ante AFIP y seguridad social; contar con CBU/CVU y respetar normas de tránsito.

Derechos: rechazar pedidos sin justificación; recibir explicaciones ante bloqueos y acceder a portabilidad de datos.

-6. Procedimientos de crisis y negociación colectiva

Se refuerza el deber de buena fe y la obligación de brindar información económica y se introducen sanciones para la parte que no negocie.

-7. Actualización de créditos laborales

Se actualizan por IPC + 3 por ciento anual.

En juicios en trámite, rigen límites para evitar montos superiores a lo que daría el cálculo con IPC.

-8. Reducción de contribuciones patronales

Reducción de tres puntos en contribuciones patronales para quienes cumplan con los aportes a los Fondos de Asistencia Laboral, mientras que ARCA puede aumentar la tasa si el empleador incumple.

-9. Transferencia del establecimiento

El adquirente asume todas las obligaciones laborales del anterior titular.

-10. Cambios en la Justicia Nacional del Trabajo

Se redefine la competencia territorial y la responsabilidad solidaria entre empresas solo si hay maniobras fraudulentas.



—

