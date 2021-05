Los precios de los últimos 10 años: La inflación atada al dólar y como mecanismo de redistribución de ingresos

El resultado es de una transparencia asombrosa. Es como si un tornado hubiera arrasado los ingresos de la mayor parte de la población y hubiera dejado intactos otros. Es lo que surge de un estudio comparativo de la evolución del precio de 19 productos esenciales de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) respecto el dólar, el Salario Mínimo Vital y Móvil, la jubilación mínima en el período abril 2011 – abril 2021 revela que mientras los precios acompañaron a la moneda estadounidense, los ingresos perdieron con las dos referencias citadas.

El trabajo fue realizado por el Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba. Más allá de factores particulares que el estudio no toma en cuenta, como el precio internacional relativo de cada producto en 2011 (bajo, adecuado o elevado), permite una aproximación a distintos fenómenos y confirma que el dólar rige la inflación en Argentina, incluso por encima de otras variables.

Así, mientras el valor del dólar aumentó en el período citado 2331%, los precios de estos 19 productos esenciales lo hicieron 2413%, es decir 82 puntos porcentuales (pp.) por encima. No perdieron poder de compra en términos internacionales e incluso lo mejoraron.

En tanto que el Salario Mínimo Vital y Móvil creció en la década citada apenas 1074%, 1257 pp. por debajo del billete estadounidense o un 46,07% del porcentaje en que se devaluó la divisa verde.

Con la jubilación mínima ocurre algo similar: se incrementó 1575 por ciento versus 2331% del dólar, 756 pp. menos o un 67,56% del salto de la moneda norteamericana.

En ambos casos, como se puede ver, los ingresos tuvieron una fuerte merma de su capacidad de compra medidos en dólares y en el valor de los productos esenciales (los 19 alimentos medidos por el trabajo señalan un crecimiento de 3,32% en dólares en los 10 años de la serie).

Son datos que permiten explicar lo siguiente:

-Que hubo transferencia de ingresos medida en dólares desde trabajadores y jubilados a comercios, fabricantes y productores de alimentos.

-Que la inflación tiene una referencia (un ancla) en el precio del dólar. Dicen los autores del trabajo: “Resulta innegable entonces, que Argentina vive continuamente bajo un efecto “pass-through”, es decir que cada suba del tipo de cambio, impacta de manera directa en los precios al consumidor”.

-Explica el aumento de la pobreza e indigencia por la imposibilidad de los ingresos de seguir el crecimiento de los precios.

Otra referencia interesante que muestra el trabajo de los almaceneros cordobeses, es que los principales incrementos se producen en favor de commodities (productos a base de girasol o trigo) o de la carne vacuna, superando incluso los porcentajes de devaluación del Peso y también su valor en dólares.

Por ejemplo:

-Aceite de girasol x 900 cc.: 2832% vs. 2413% de inflación Vs. 2331% de devaluación. Una diferencia de 500 pp. respecto del dólar; de 1758 pp. contra el SMVyM; y de 1257 pp. sobre la jubilación mínima.

-Arroz largo fino x 1 kg.: 2488% Vs. 2413% de inflación Vs. 2331% de devaluación. Un plus de 157 pp. en relación a la divisa internacional.

-Un kilo de Pulpa de carne vacuna: 3152% Vs. 2413% de inflación Vs. 2331% de devaluación (+821 pp.).

-1 kilo de Queso Cremoso: 2944% Vs. 2413% de inflación Vs. 2331% de devaluación (+613 pp.).

-1 kilo de harina de trigo 000: 2584% Vs. 2413% de inflación Vs. 2331% de devaluación (+253 pp.).

LA DOBLE CRISIS

Tanto el salario mínimo como la jubilación mínima son en abril de 2021 los más bajos de la serie de los últimos 10 años. Reflejan con toda claridad el estancamiento de la economía durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, a partir de 2012, y la fuerte devaluación y recesión económica de los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri (2018 y 2019), junto con los efectos de la pandemia de coronavirus desde marzo 2020.

En dólares, el SMVyV pasó del pico de 552,33 de abril 2013 a 289 en 2019, 264 en 2020 y 218 en 2021. La caída punta a punta 2011 vs. 2021 es de 51,72%.

Por su lado, la jubilación mínima tuvo su valor más alto en abril de 2015, con 433 dólares cayendo a 240 en abril de 2019; 249 en 2020; y 207 en 2021. El achique punta a punta 2011 vs. 2021 es de 31,71%.

La recesión y la devaluación durante el gobierno de Macri y la consolidación de esas variables durante los primeros dos años del gobierno peronista de Fernández han reducido a la mitad (medidos en dólares) los ingresos de la mayoría de los argentinos. Sin embargo, los precios relativos de los productos de la canasta básica alimentaria, que han sido los medidos en este estudio, siguieron al dólar y los superaron casi 4 pp. en promedio.

Si bien el trabajo no avanza sobre otros planos, frente a la reducción de la capacidad de consumo de la población y el estancamiento de las exportaciones durante el período, se puede concluir que se potenciaron la contracción económica, la concentración empresaria y una fuerte redistribución regresiva de ingresos.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.