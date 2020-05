Preparadores físicos de San Lorenzo e Instituto opinan sobre el riesgo de lesiones cuando vuelva la competencia

Con la temporada de La Liga Nacional en un limbo, sin un horizonte claro pero con la intención de regresar, los jugadores de los 20 equipos se entrenan hace más de 70 días en sus casas y departamentos. La adaptación no fue fácil, y con el correr de los días la incertidumbre crece, por eso los preparadores físicos tienen un rol crucial para organizar la cotidianidad y garantizar que lleguen de la mejor manera en caso de regresar al parquet.

Nicolás Bastarrica (San Lorenzo) y Nicolás Acosta (Instituto) piensan parecido y no es casualidad. Todos los preparadores físicos de La Liga Nacional crearon un grupo de Whatsapp para mantenerse informados de la actualidad de los distintos deportes, y hay un tema que los mantiene preocupados: el incremento de las lesiones en las diferentes competencias deportivas del mundo que volvieron a la actividad.

"Si vos seguís un poco la Bundesliga, tuvieron 8 lesiones en los primeros seis partidos, Funes Mori se rompió el tendón del recto anterior. Además tenes el antecedente del Lock Out de la NBA en la 2011-2012 que al volver a jugar triplicaron las lesiones de ligamentos cruzados (entre ellos la lesión de Derrick Rose), porque a la falta de entrenamiento, se le sumó que jugaron más de 60 partidos en un tiempo muy corto (4 meses). Ese el tema, porque ellos estuvieron cuatro, cinco meses parados, pero pudieron entrenar, nosotros en esta situación no. Estamos peor", explica preocupado Bastarrica.

El preparador físico de San Lorenzo es un veterano de La Liga, con casi 20 años de experiencia (Quilmes, La Unión y Formativas de la Selección Argentina), y apunta a un estudio realizado por Gregory Myer sobre el incremento de lesiones de tendón de aquiles luego del Lock Out de la NFL en 2011. "Tuvieron cuatro semanas de entrenamiento y tuvieron 12 roturas de tendón de Aquiles, cuando el promedio de todas las temporadas anteriores era de 10 anuales. En dos semanas tuvieron lo que tenían de promedio en todo un año, y terminaron la temporada con 37 roturas".

La rotura del tendón de aquiles es una de las más severas para un deportista. El mismo estudio señala que, "un tercio de los jugadores que sufren una ruptura del tendón de Aquiles en la NFL nunca regresan a la competencia. Los dos tercios restantes, que pueden volver a jugar en la NFL luego de la reparación del tendón de Aquiles, requieren aproximadamente 11 meses de rehabilitación".

LIGA NACIONAL

El último comunicado de la Asociación de Clubes (AdC) informó que la suspensión de La Liga se extiende hasta el 1 de junio. En principio, la idea de los dirigentes es poner una fecha estimativa para comenzar a planificar la vuelta después de ese plazo. Aunque todavía no hay un formato de competencia oficial, se habla de terminar la fase regular y armar dos cuadrangulares con los ocho primeros clasificados. Es decir, la vuelta a la competencia sería con Playoffs.

"Desde el momento que se confirme la fecha, el jugador tiene que empezar con un proceso de adaptación. Si nosotros pensamos que nos vamos a juntar dos semanas antes, después de estar encerrados en departamentos de 10,20, 30 metros cuadrados y jugar al más alto nivel, estamos errados, van a venir las lesiones y demás", apunta "El Viru" Acosta, que hace 4 años está a cargo de la preparación física en Instituto.

"Las lesiones son un tema importante, obviamente por la parte de la pérdida del nivel de intensidad de entrenamiento, más cuando vos decís que vas a volver para jugar un playoff. Vas de cero a cien en tres segundos. Ese es el problema, y que por ahí no va a ser una sola vez, sino que vas a tener que jugar tres partidos en una semana. El incremento de la carga va a ser altísimo", apunta Bastarrica.

Y agrega, "el tema es, que cuando volves a entrenar con todas las restricciones que vamos a tener, no podes entrenar muy fuerte. Tenes que hacer un incremento de la carga bastante paulatino como para que se vayan adaptando. Ahora, ¿Cuánto tiempo te van a dejar? Como para que vos puedas llegar a recuperar más o menos el nivel de rendimiento para competir".

EL TIEMPO IDEAL DE PRETEMPORADA

Se sabe que las decisiones que toma la Liga española (ACB) son un espejo para los máximos dirigentes del básquetbol argentino. Justamente la Liga Endesa postulo el 17 de junio para retomar la temporada, luego de su cancelación el 11 de marzo. Sin certezas en Argentina, los preparadores opinan del tiempo que necesita un equipo para disminuir el riesgo de lesiones.

"Si uno tiene una fecha, uno tiene un horizonte, y con ese horizonte puede haber un plan. Sin fecha no hay plan, una vez impuesta una fecha, supongamos septiembre, eso va a generar una movilización en todos. Entonces, si vos me preguntas cuando, desde el momento en que la fecha se confirme, el jugador tiene que empezar a tomar responsabilidades desde el punto de vista físico y preparación", afirma el PF albirrojo.

"Mira, esta el caso de la Asociación de preparadores físicos de España, que pide el 50% del tiempo que estuvieron parados, para poder entrenar, algo así como cinco semanas. Ellos estuvieron parados dos meses, entre ocho y nueves semanas, y le dieron cinco. Bastante bien", suma Bastarrica.

"Entonces, mi opinión es que en principio se tenga en cuenta el 50%, el tema va a ser después, porque si vamos a estar parados hasta ¿septiembre? Si vamos a estar parados cinco meses, no te van a dar dos y medio, no existe esa posibilidad. Entonces teniendo en cuenta esto, en una situación lógica, entre seis y cuatro semanas para entrenar, porque después lo que vos tenes que tener en cuenta es el protocolo que se va a seguir", explica.

"¿Cómo van a limitar la vuelta a los entrenamientos? ¿van a ser individuales? ¿van a ser por mini grupos? Entonces no podes contar si vas a tener dos semanas de entrenamiento individualmente. Si van a hacer como el protocolo de España, que decía entrenamientos individuales al aire libre, y no en cancha. Si era en cancha tenía que haber veinte metros entre cada jugador si iban a correr. Bueno, como hacemos acá que no tenemos dos canchas como tiene el Baskonia o del Real Madrid que tiene cuatro canchas y media", concluye el PF del tetracampeón.

Todavía sin protocolo, sin fecha de reinicio y sin formato definido, los jugadores de la Liga Nacional se entrenan en cuarentena, con la única certeza de que en algún momento la naranja volverá a picar en la cancha. Mientras tanto, los "profes" siguen con sus rutinas de trabajo, en una carrera contra el tiempo y la incertidumbre.

--

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

--