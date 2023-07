Los mejores programas de Disney Channel que debes ver

El canal Disney continúa siendo una de las redes más populares en los Estados Unidos desde su lanzamiento en 1983. No sería exagerado decir que esta red es un elemento básico del hogar estadounidense.

A lo largo de estos años, ha brindado al público algunos de los mejores espectáculos de la historia del cine. Estos programas pueden ser vistos y disfrutados por personas de todas las edades. Por lo tanto, se han convertido en algunos de los mejores programas que puedes ver con tu familia y aún así entretenerte completamente.

Entonces, si acabas de comenzar a explorar esta increíble red y quieres saber con qué programas comenzar, sigue leyendo este artículo porque hemos reunido algunos de los mejores programas de Disney Channel originales que necesitas ver.

Para todos aquellos de ustedes que ya han visto estos programas, no esperen más y comiencen a repasarlos porque nunca se es demasiado grande para un buen contenido de Disney. Entonces, sin más preámbulos, echemos un vistazo a nuestra mejor selección.

Los hechiceros de Waverly Place (2007 – 2012)

Es un crimen si todavía no has visto Los hechiceros de Waverly Place. El espectáculo es icónico, y ni siquiera estamos exagerando. Nos dio algunos de los mejores y más identificables personajes, divertidas frases ingeniosas y brillantes actuaciones de todos los actores. Además, este programa se encarga de presentarnos a Selena Gomez; una de las mejores y más populares cantantes de América.

Los hechiceros de Waverly Place cuenta la historia de la familia Russo o más específicamente los niños de la familia Russo; Alex, Justin y Max. Estos hermanos reciben lecciones de magia en secreto de su padre mago, quien renunció a sus poderes para casarse con su madre mortal.

La familia parece una familia estadounidense común y corriente, administrando su tienda de sándwiches llamada Waverly Sub Station, pero en secreto, estos niños tienen la tarea de competir entre sí en el futuro para ver quién se convertirá en el mago de la familia.

Puedes ver todas las temporadas de Los hechiceros de Waverly Place en Disney+. Sin embargo, para transmitirlo en HD, debes asegurarte de tener la conexión a Internet adecuada que pueda ayudarte a ver programas en alta calidad.

Hanna Montana (2006-2011)

Sin lugar a dudas, una de las mejores actuaciones de Miley Cyrus, Hannah Montana se convirtió en una parte importante de nuestra infancia desde su lanzamiento. El programa no solo nos hizo reír, sino que también jugó un papel muy importante en el éxito de los actores que lo protagonizaron. Los diálogos ingeniosos y la comedia encantadora hicieron de Hannah Montana uno de los mejores programas de Disney Channel.

Miley Stewart parece ser una adolescente normal para todos sus compañeros y profesores, sin embargo, vive una doble vida. Miley se convierte en la estrella del pop más famosa de Estados Unidos llamada Hannah Montana por la noche y continúa ocultando esta identidad a todos con la esperanza de llevar una vida normal.

Buena suerte, Charlie (2010-2014)

Indiscutiblemente, “Buena suerte Charlie” es uno de los programas más dulces y adorables de Disney Channel. Todos crecimos viéndolo y ahora que sabemos que está disponible en Disney+, no podemos contener nuestra emoción. Ya sea por la trama o el humor, el programa realmente trajo un elemento único a la mesa.

PJ, Teddy y Gabe son niños típicos, pero todo cambia cuando su madre tiene otro bebé, llamado Charlie. Cuando llega su hermanita, los niños no tienen más remedio que crecer un poco para ayudar a sus padres a criar a Charlie. Como la hermana mayor, Teddy se encarga de hacer un diario en video personalizado para Charlie para que pueda verlos cuando sea mayor.

Suite Life de Zack y Cody (2005-2008)

Seamos honestos aquí, Suite Life de Zack y Cody es probablemente el programa que nos conectó a todos con el contenido de Disney. Quiero decir, casi no había nadie que no lo estuviera viendo religiosamente cuando era transmitido. ¿Gemelos, que no tramaban nada bueno? Suena como una comedia de situación perfecta para nosotros.

El programa cuenta la historia de gemelos idénticos; Zack y Cody Martin, que se mudan a un hotel de cinco estrellas cuando su madre consigue un trabajo como cantante de salón. A partir de ahí, el público puede presenciar todas las travesuras de Zack y Cody mientras convierten el hotel en su patio de recreo. Las bromas que estos gemelos le hacen a la gente a veces pueden salirse de control, pero nunca dejan de hacernos reír.

Últimas palabras

Disney Channel probablemente ha sido un canal básico para la mayoría de ustedes. Todo sobre esta red sigue siendo icónico, pero hay algunos programas que realmente se destacan más. En este artículo, hemos mencionado algunos de los principales programas de Disney Channel que todos deben ver. Por lo tanto, planifica ya tu sesión de maratón de fin de semana en torno a estas comedias de situación.

