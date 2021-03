Los límites de la defensa de CFK, el arma de la persecución política, y la disputa del poder

Hace muy bien Cristina Fernández de Kirchner en denunciar la persecución política que sufre. Eso ocurre tanto en la causa “Dólar futuro” como en las causas Vialidad o Báez, en la que se condenó pocos días atrás al empresario Lázaro Báez por “lavado de dinero”.

Se equivoca en insistir con la idea de “lawfare” como definición central, un concepto “corto” o “incompleto” para la situación que enfrenta. El “lawfare” se basa en atribuir a la Justicia y a un sector de las empresas de medios, la acción política que la pone en el banquillo de los acusados. El “lawfare” puesto en ese lugar, es un modo de no hablar de los verdaderos sectores económicos que la empujan contra las cuerdas a ella y otros líderes políticos de la región. Con el “lawfare”, CFK evita radicalizar su discurso -salvo en el capítulo de endeudamiento externo reiniciado por Mauricio Macri para condicionar las políticas nacionales- y construir un nuevo relato político, superador del escenario actual. Como lo utilizó hoy, en su boca, suena más como un recurso defensivo.

Los líderes políticos no pueden escapar de sus ideas, acción y legado, más allá de sus deseos o cansancios. Hay un antiguo dicho que dice lo siguiente: “El león sigue siendo un león aunque esté durmiendo”. CFK encabezó un proceso político y económico de autonomía limitada o relativa del país, basado en el “revival” del tradicional proceso de sustitución de importaciones, que afectó los intereses del capital asociado a la globalización financiera. No fue un proceso radicalizado ni nada por el estilo, apenas intentó parecerse al peronismo clásico aunque sin alcanzarlo, pero eso ha sido suficiente para desatar las tempestades que ahora debe enfrentar. Es cierto, también, que los líderes políticos son seres humanos y sufren como cualquiera estas situaciones que los transportan a límites personales inusitados, pero desde el momento en que asumen la condición de representar intereses colectivos –la política-, la condición personal queda subordinada a la del conjunto.

No se puede interpretar con corrección lo que sucede en el país, sin observar el contexto en el que se desenvuelven los acontecimientos, ni el rol que cumplen los distintos actores. Ni los de 2015, ni los de 2019, ni los de 2021.

Argentina como cualquier economía de tamaño medio no tiene la capacidad de enfrentar en soledad lo que son movimientos estructurales del capital global. La política no es voluntarismo, es la acción en base a ideas que toman en cuenta la realidad. No es ideología pura. No es pragmatismo puro. Y tampoco la política es capaz de modificar de modo total a la economía por su sola decisión o intervención.

Cabe recordar que entre 1989 y 2001, el peronismo menemista con el libreto de la Fundación Mediterránea y el sector del capital nacional con intereses globales ejecutó un modelo neoliberal que destruyó las bases del modelo capitalista nacional que sustituyó al agroexportador del siglo 19 y de principios del siglo 20 (tímidamente con Hipólito Yrigoyen desde 1916 a 1930, más agresivamente con la industrialización sustitutiva de los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, entre 1945 y 1955; y sin éxito, en los cortos interregnos de 1973 y 1974, con Perón y José Bel Gelbard; y 1983 y 1985, con Raúl Alfonsín y Bernardo Grinspun).

Dentro de este marco, entre 2003 y 2015, ocurrió un proceso inverso al de 1989-2001. Es decir, el peronismo kirchnerista ejecutó un programa de restauración limitada del modelo de sustitución de importaciones.

Con la derrota del peronismo en 2015, se abrió un nuevo ciclo de restitución neoliberal, liderado por la alianza de Cambiemos. Es decir, de la asociación del capital local que tiene intereses y negocios globales con el capital financiero globalizado que domina el actual ciclo de la economía mundial. Mauricio Macri llegó al gobierno para ejecutar ese programa, pero como sucede desde 1916, en democracia, las fuerzas políticas que los instrumentan no sobreviven al intento. Por eso, ganó Alberto Fernández en 2019. Y por eso sufre persecución CFK y algunos de los que fueron sus funcionarios.

Este artículo, vale la aclaración, no es para ahondar en los procesos judiciales por corrupción, algunos de los cuales pueden servir a los fines persecutorios, pero que abordan situaciones que se produjeron o que existieron según la información existente. En esta nota, el objeto de análisis es el proceso de persecución política y los límites de la defensa esgrimida por la ex presidenta.

Los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner son los que restauraron un modelo económico de sustitución de importaciones, con eje en sectores del capital local con y sin escala internacional y en sectores del capital directamente asociados a intereses globales como Arcor, las automotrices o Techint, para ponerle nombre y apellido, a algunos de ellos.

Uno de los grupos de capital local que conformaron la alianza de poder con la que el peronismo kirchnerista encaró el proceso económico citado fueron las empresas ligadas a la obra pública, que son una parte relevante de la burguesía nacional. El modo de hacer negocios de estas empresas en Argentina es archiconocido. Se basa en la inversión estatal, por un lado; y en el control de los procesos licitatorios para apropiarse de esa renta, por el otro. Por eso, muchos funcionarios que estuvieron entre 2003 y 2015 y empresarios que operaron en esa época y otras anteriores, están salpicados por hechos de corrupción. Y por el mismo motivo, el macrismo va a transitar tribunales con causas judiciales en las que se involucran maniobras financieras. Es porque se trata de uno de los sectores económicos que se vio beneficiado por esa administración. Dicho de otro modo: El Estado expresa en su interior la potencia de las clases y grupos sociales en disputa.

Entonces, cuando CFK habla de “lawfare” bombardea una parte del problema. La persecución es, en realidad, económica, política, cultural, judicial y simbólica. Siempre sucedió así. Siempre sucede así. Siempre sucederá así.

La llamada causa del dólar futuro es un acto de persecución política, pero no sólo contra la ex presidenta, sino contra el modelo económico y social que implementó que, en lo esencial, redistribuía los ingresos nacionales con mayor equidad. El gobierno de CFK intentaba, en este caso, desalentar el negocio de los capitales especulativos generando un escenario futuro previsible y, lateralmente, haciéndoles pagar un alto costo donde más les pudiera doler: en el bolsillo. Por eso, comercializaba dólares a meses para adelante a un valor que no contemplaba el precio que quería el mercado en ese momento (2015), pero comprometía al BCRA a pagar la diferencia si había devaluación. Obviamente, había quienes ponían sus pesos comprando dólares a valores por encima del oficial y en ese proceso, buscaban que el Estado convalidara el nuevo precio del dólar (devaluación) para que el BCRA finalmente pagara la cuenta. Esa tarea la hizo el gobierno de Mauricio Macri una vez que asumió. Y lo que dijo hoy Cristina es que algunos funcionarios, como Mario Quintana actuaron de los dos lados del mostrador. La decisión política no es judiciable, incluso siendo errónea. En cambio, si Quintana compró dólares baratos para después participar de la decisión de devaluar y exigir la diferencia en dinero al Banco Central, es él el que cometió un delito.

Por lo tanto, es claramente un acto de persecución porque se trató de una medida económica que tomó el gobierno de ese momento, en ejercicio de sus funciones. La administración de CFK y su ministro de Economía, Axel Kicillof, tenía como objetivo evitar la devaluación, que no es sólo una medida técnica, sino para tratar de luchar o disputar el curso de los acontecimientos. En Argentina, las devaluaciones generan, entre otras consecuencias, más pobreza. Uno de los objetivos explicitados de las medidas, era evitar eso.

La persecución política, entonces, cumple la función de poner a la defensiva al rival, a deslegitimarlo, y a “sacarlo de la cancha”, individual y colectivamente. Eso es lo que hizo el bloque económico, político y cultural de centro derecha con algunos actores del bloque populista nacional y popular.

Así, que Cristina centre su defensa en el “lawfare” (más allá del valor que tiene expresar o poner en palabras e ideas lo ocurrido) impide o, al menos, no ayuda al bloque populista (por el lugar protagónico que ella ocupa), a construir un nuevo relato político y a intentar discutir y modificar las bases económicas del modelo neoliberal. Básicamente porque el “enemigo” o “adversario” al que apunta, no es el real o es una porción operativa del real, y porque esto ya ha sucedido en otros momentos de la historia argentina (con Yrigoyen, con Perón, o Bel Gelbard, entre otros). Con la doble crisis existente, económica y sanitaria, está en discusión la composición del poder, y el bloque populista necesita de decisiones más contundentes y audaces, si es que efectivamente lo que busca es re-instalar un modelo económico y social antagónico al neoliberal.

