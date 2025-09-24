Los ladrones que robaron en la casa de Pampita eran extranjeros y habían entrado “legalmente” al país

Los ocho ladrones que perpetraron un robo en la casa de la modelo Carolina “Pampita” Arohain, todos extranjeros, habían ingresado “legalmente” al país, confirmó esta noche el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez. En ese sentido, el funcionario señaló que “son mayores de edad, son todos chilenos los que están acá y uno venezolano que está en La Boca”, al tiempo que precisó: “No tienen antecedentes porque llevan poco tiempo en el país”.

Además, Giménez reveló que “entraron legalmente al país”, y agregó: “Estamos esperando información de la embajada para ver si tienen antecedentes en Chile. Son todos jóvenes. Ingresaron por la parte posterior de la casa, rompieron un blindex”.

A través de un comunicado, señaló que los malvivientes fueron ubicados “gracias a vecinos que aportaron sus cámaras personales, más el sistema de videovigilancia de la Ciudad de Buenos Aires, se descubrió que había tres vehículos implicados”.

La mayor parte de los integrantes de la banda estaban en un hotel: “Con conocimiento de la fiscalía del doctor (Eduardo) Rosende llegamos a este lugar (el hotel). Ingresamos y ocho personas rápidamente se quieren dar a la fuga, los cuales son demorados e identificados. Todos de origen chileno”.

“Al ingresar a las habitaciones hemos encontrado pertenencias que la señorita Pampita reconoce como propias, entre carteras, relojes y anteojos. Así que se procedió a la detención con el aval del doctor Godoy”, añadió.

PAMPITA: “NUNCA PENSÉ QUE ME IBA A PASAR ALGO ASÍ”

La modelo y conductora Carolina “Pampita” Ardohain afirmó que nunca pensó que le ocurriría “algo así”, respecto al robo en su domicilio ubicado en Barrio Parque, al tiempo que ironizó con realizar un cartel “que diga ‘por acá ya pasaron’”, con el fin de que los ladrones no vuelvan a ingresar y reveló que los celulares sustraídos fueron hallados en un descampado.

Ardohain encontró su domicilio saqueado hace sólo 48 horas, en ese momento pidió que le restablezcan los teléfonos móviles antiguos en donde tenía imágenes de su hija Blanca Vicuña, fallecida en 2012 a los seis años de edad, y así fue que recuperó los móviles.

Al respecto, la conductora de “Los ocho escalones” indicó que los objetos no volvieron a sus manos con un proceso judicial de por medio: “No fue por la justicia, sino porque una persona encontró los teléfonos tirados en un lugar descampado”.

En ese sentido, “Pampita” se mostró en calma, pero con la reacción aún a flor de piel: “Todavía proceso todo. No tengo novedades. Por ahora no sé nada. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Voy a tratar de seguir confiando en quienes están a mi alrededor, que son buena gente y que la mano no viene por ahí”.

Respecto a los comentarios que indicaban la posible “quema” de algún tipo de documento comprometedor, Ardohain refutó: “No tengo documentos de ningún tipo, ni nada raro, no sé quién especuló algo así y me pareció un comentario muy raro. Lo desmiento rotundamente”.

Asimismo, señaló que las cámaras de seguridad no interrumpieron su grabación y que el sistema de alarmas estuvo activado durante la “entradera”: “Funcionó todo muy bien, ese no fue el problema para nada. Las cámaras grabaron”.

“No soy una persona que tenga grandes tesoros, ni grandes ahorros. De afuera se vé una cosa, pero por dentro es otra. A las galas que voy, tengo joyerías que me auspician y me prestan las joyas. No había una fortuna para hacer un gran despliegue”, concluyó Ardohain.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

