Los gobernadores peronistas Quintela y Ziliotto criticaron las declaraciones del futuro embajador de EE.UU.

Los gobernadores peronistas de La Rioja y La Pampa, Ricardo Quintela y Sergio Ziliotto, criticaron las declaraciones del futuro embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. El diplomático dijo en el Congreso de EE.UU., en las audiencias para ratificar su designación por parte del presidente Donald Trump, que recorrerá las provincias para “vigilar que no hagan acuerdos con los chinos”. También manifestó su apoyo al gobierno del presidente Javier Milei.

Quintela aseguró que “los embates contra la libertad y la soberanía de nuestro país avanzan con el aval y la aprobación del gobierno nacional con total impunidad. Es inaceptable que un embajador extranjero pretenda entrometerse en cuestiones internas de un país del que no es más que un visitante temporal”.

Agregó que “entendemos que, al igual que el presidente (Milei) y su séquito, desconoce la Constitución Nacional y las autonomías que ella establece para cada provincia, y su capacidad para tener relaciones diplomáticas o comerciales con el país que sea necesario y conveniente para la gente. Ni en La Rioja, ni en ningún lugar del suelo argentino, permitiremos que un extranjero, de Estados Unidos o de dónde sea, pretenda decidir por nuestro futuro y el de nuestros recursos”.

También se expresó contra los dichos de Lamelas, el pampeano Ziliotto: “Imposible callarnos ante tamaña amenaza colonialista del designado embajador de EE.UU. en nuestro país. En La Pampa, a partir de la autonomía que nos otorga la Constitución Nacional y de la soberanía política producto de nuestra independencia económica, decidimos libremente a quien recibir y escuchar. Eso sí, solo a los que respetan la democracia y a su división de poderes, pilares de la institucionalidad pampeana. En La Pampa no aceptamos, ni aceptaremos, intromisiones externas que busquen disciplinarnos. Los únicos que nos mandan son las y los pampeanos”.

QUÉ DIJO LAMELAS

Durante su exposición ante el Congreso norteamericano para que sea aprobada su postulación a representante diplomático, Lamelas indicó que “Trump me pidió trabajar con su amigo Javier para construir una grandeza sin precedentes”. El futuro embajador afirmó que va a recorrer las 23 provincias “para dialogar con los gobernadores y vigilar que no hagan acuerdos con los chinos. Eso puede prestarse a la corrupción, a la corrupción por parte de los chinos. El desafío es que cada provincia tiene su propia administración y puede firmar acuerdos con China. Yo quiero dialogar no solo con el Presidente, (el canciller) Gerardo Werthein, Luis Caputo o Santiago Caputo, sino también con los gobiernos provinciales. Tenemos que seguir apoyando a Javier Milei para construir una mejor relación entre nuestros países”, señaló Lamelas.

La embajada de la República Popular China emitió un comunicado a partir de los dichos del diplomático. Allí afirma que “(sus declaraciones) están plagadas de prejuicios ideológicos y de mentalidad de Guerra Fría basada en el juego de suma cero, lo que no hace más que provocar una sensación de inquietud ante el posible resurgimiento de la Doctrina Monroe. Esto contradice y se opone a los ‘valores democráticos’ que tanto proclaman”.

Puntualizó además que “(China) mantiene intercambios y cooperaciones con los países latinoamericanos, incluida Argentina, basándose siempre en los principios de respeto mutuo, trato en pie de igualdad, beneficio mutuo y ganancia compartida, sin buscar esferas de influencia ni intereses geopolíticos, ni apuntando contra terceros”.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.