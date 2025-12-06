Los F16 incrementan los compromisos y el alineamiento del país con Estados Unidos y lo alejan de Malvinas

El vuelo de los F-16A/B Block 15 Fighting Falcon venidos de Dinamarca se mete en la política argentina como el ruido de un moscardón. El gobierno puso en marcha una campaña de propaganda que reivindica a las Fuerzas Armadas y que trata de instalar la llegada de los aviones como un hito fundacional de la grandeza nacional. Parece un título demasiado grande y fuera de tono para su verdadero significado. El aterrizaje de los F16 permite hacer una lectura por debajo del discurso oficial porque se trata de un hecho que visibiliza distintas líneas estratégicas de subordinación a Estados Unidos y sus intereses, y de alejamiento de los intereses nacionales, como la recuperación de Malvinas y el reclamo de soberanía sobre la Antártida.

Las siguientes son algunas de las lecturas que se pueden realizar:

-Argentina eligió recuperar capacidades de la Fuerza Aérea a partir de su aviación supersónica, desaparecida con los Mirage, centrales en la Guerra de Malvinas, cuyos últimos siete aparatos dejaron de operar en septiembre de 2015; y reemplazar a los viejos A4-AR, un sistema de armas de tercera generación. Eso, vale aclararlo, es una decisión correcta, Argentina necesita recuperar su capacidad de defensa nacional, pero la cuestión es el para qué, el modo de hacerlo y las fuentes de provisión.

Si bien los F-16 daneses fueron diseñados en los años 70 y operaron durante más de 40 años, modernizados, tienen capacidades y equipamiento acordes a una cuarta generación “recargada”. Son similares a los que utilizan actualmente la Fuerza Aérea de Israel en El Libano o la de Ucrania frente a los rusos. Sin embargo hay diferencias en el armamento y aviónica permitidos por EE.UU. Como dato complementario, la sustitución de los Mirage es analizada desde hace una década, pero se concretó recién durante el gobierno libertario del presidente Javier Milei.

-Su incorporación alinea al sistema de defensa aéreo argentino con el de sus vecinos que poseen sistema de armas similares -de cuarta generación-, más allá de que no haya hipótesis de conflicto o conflictos -hasta ahora- con ninguno de ellos. Este movimiento, parece formar parte de un acto diferente al de las últimas cuatro décadas en la región latinoamericana, que es la agresión no convencional de Estados Unidos a Venezuela. Actualmente aparece como el único cortocircuito regional (en Sudamérica) y el gobierno nacional se ha embarcado en una cruzada peligrosa detrás de Estados Unidos, que hostiga a la Nación caribeña desde el mar y el espacio aéreo y amenaza con realizar operaciones terrestres. Surge con alguna nitidez que este vuelco imperial del esquema de política exterior de la potencia norteamericana puede alterar la paz o de mínima, la convivencia, en el continente sudamericano, además de acotar las posibilidades, por lo menos inmediatas, de algún desarrollo autónomo y multipolar.

Más allá de algunas diferencias particulares, Chile tiene aviones de combate F-16, Brasil opera en el mismo nivel con los suecos Saab Gripen y Venezuela está equipado con los rusos Sukhoi Su-30. Es decir, los F16 argentinos aportan al equilibrio armamentístico en el subcontinente y, a la vez, lo convierten en un actor en un espacio en el que no estaba.

Por otro lado, se trata de una adquisición que no aporta autonomía a la defensa nacional, sino subordinación operativa. Este paso mete a la formación profesional y a la provisión de equipamiento militar y de seguridad en el universo del complejo industrial-militar y de los intereses económicos y de defensa de Estados Unidos. Es probable, que esta decisión vuelva a reabrir el riesgo del frente militar para la democracia argentina.

-Los aviones incorporados si bien son equipamiento base de las fuerzas aéreas de una veintena de países, pertenecen a un tercer nivel como sistemas de armas. Por ejemplo, Dinamarca un país europeo del segundo nivel y miembro de la OTAN, que es el vendedor de los F16 a Argentina, eligió modernizarse con los F-35 Lightning II, un avión de combate de quinta generación desarrollado también por Lockheed Martin. Justamente, fue diseñado para reemplazar varios modelos de cazas más antiguos, entre ellos el F16. Obviamente, el primer nivel corresponde a potencias como EE.UU., Rusia o China, entre otros.

-Hasta la llegada del ultraderechista Javier Milei a la presidencia en Argentina, el país tenía, en términos generales, hipótesis de conflicto en el área de Defensa con Gran Bretaña a partir de la disputa de soberanía de Malvinas; en la cobertura del Mar Argentino de la depredación económica; y en la potencial porfía por la soberanía del territorio antártico. Su política exterior histórica estaba marcada, con diferentes intensidades, por estas líneas. Ahora, esos determinantes parecen haber caducado. Luego de la tragedia de la Guerra de Malvinas, en 1982, el país fue perdiendo capacidad militar y de otros tipos, como sistema, como conjunto de políticas disponibles para hacer frente a esos postulados. Pese a ello, existen algunas acciones en ese sentido, por ejemplo, la investigación científica y las bases permanentes de Argentina en la Antártida. Por cierto, la llamada hipótesis de conflicto no quiere decir que un país vaya a ir una guerra con otro por el solo hecho de tenerla, implica que existe un objetivo geopolítico, económico, territorial y poblacional, que para ser alcanzado requiere, entre otros componentes, de fuerza militar acorde. Más allá de las postulaciones generales, Argentina, no pudo articular armónicamente, en democracia, una política exterior con volumen para conseguirlos.

Los F16 son inocuos a este fin, al de apuntalar las políticas de reclamo de soberanía sobre Malvinas, por eso Gran Bretaña dio su aval a la operación triangular entre Dinamarca, Estados Unidos y Argentina. En principio existen dos elementos en esta dimensión: La autonomía de un F16, según su configuración, tiene un rango de 500 a 700 kilómetros (Malvinas, en su punto más cercano al continente se encuentra a unos 500 kilómetros y de Río Gallegos a 785 kilómetros). Sin abastecimiento en vuelo, no podrían llegar ni volver. Para eso, los F16 necesitan del avión KC135, que Argentina no tiene y EE.UU. prometió -no se conoce documento firmado en ese sentido-, pero sin fecha o precisión alguna sobre su entrega. Por lo tanto, los F16 no son una amenaza militar para los ingleses.

El segundo factor, es que Gran Bretaña está equipada en su Fuerza Aérea con el Eurofighter Typhoon, un caza polivalente europeo, y el F-35B Lightning II, un avión furtivo estadounidense de despegue vertical y aterrizaje corto. Ambos de quinta generación, superiores en diseño, aviónica y armamento a los F16.

Hay un tercer elemento del que no existe ningún documento público, pero que ha sucedido en otras guerras, incluida la de Malvinas con los misiles Exocet franceses, y es que el material militar esté disponible 100% para su uso por el país anfitrión sin importar el conflicto. Dicho de otro modo, la pregunta es ¿la Fuerza Aérea Argentina podría utilizar los sistemas que adquirió en un eventual conflicto con Gran Bretaña? Todo, índica que no.

No es ninguna novedad que la política exterior y la negociación diplomática, entre otras variables, se sostiene sobre la capacidad de presión y/o de daño potencial que un país tiene sobre otro -en los diferentes planos, incluso el militar-. En ese contexto, el F16 es casi un avión de juguete para el caso Malvinas.

-Estados Unidos muestra con el reequipamiento limitado de la Fuerza Aérea Argentina que nuestro país ha pasado a ser un peón, en Sudamérica, de sus distintos intereses. La disputa con China es el principal eje estructurante de la política exterior de EE.UU., por lo que los aviones F16 de segunda mano, en lugar de los J35 (de quinta generación) nuevos que pensaba vender el gigante asiático a nuestro país, aparecen como una compensación al alineamiento de Milei con esa política central. La salida de Argentina de los BRICS va en ese sentido. Lo mismo, el acuerdo comercial con EE.UU., que crea una zona económica favorable para productos, servicios y tecnología de EE.UU. y para asegurarse recursos críticos nacionales -litio, cobre, petróleo, gas, etc.-.

Por ejemplo, esta semana, Argentina anudó un acuerdo de venta de GNL a partir de gas no convencional de Vaca Muerta con Alemania, que se aleja de la provisión de gas ruso, un segundo objetivo de EE.UU., que consiste en encarecer la matriz energética de Europa para debilitar su capacidad económica y su influencia política y, a la vez, quitarle una carta de incidencia geopolítica a Vladimir Putin. La política de alineamiento con EE.UU. también convierte al país en un socio en ese objetivo.

Dentro de este esquema general, EE.UU. busca negociar nuevos términos de dominación con México y Brasil, cuyas economías tienen mayores capacidades productivas que la Argentina. Para lograrlo, en particular con Brasil, es que debilita el Mercosur con el acuerdo comercial bilateral con Argentina, y reequipa a las Fuerzas Armadas argentinas. Al punto, que Fadea, la fábrica de aviones y componentes aeronáuticos con asiento en Córdoba, no solo no tiene en marcha proyectos militares de producción propios, sino que afronta dificultades para seguir participando del programa de provisión de elementos del KC-390 de Embraer que desarrolla Brasil.

El ruidoso zumbido de los F16 no puede tapar los verdaderos negocios de la política imperial del presidente ultraderechista estadounidense, Donald Trump. Como señaló el Departamento de Estado al anunciar la operación de provisión de aviones y armas al socio sudamericano: “Esta venta propuesta apoyará los objetivos de política exterior y seguridad nacional de los Estados Unidos al mejorar la seguridad de un importante aliado no perteneciente a la OTAN que es una fuerza para la estabilidad política y el progreso económico en América del Sur”. A confesión de parte, relevo de pruebas, suelen decir los abogados.

