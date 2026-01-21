Los duros: Dirigentes de la CGT se reunieron en la UOM para presionar por medidas contra la reforma laboral

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, encabezó este miércoles en la sede porteña del sindicato metalúrgico una reunión con un grupo de dirigentes de la CGT que buscan meter presión a la conducción para exhibir mayor dureza en la estrategia contra la reforma laboral del Gobierno.

Como parte del plan de acción, se confirmó una nueva convocatoria para el próximo miércoles 28 a las 16, nuevamente en la sede de la UOM, donde se terminarán de definir las líneas de acción. Tras el encuentro, “más de 25 gremios se declararon en estado de alerta y unidad frente a la reforma laboral de Milei”, se informó en un comunicado.

Los dirigentes, de todos modos, evitaron tensar más la interna de la CGT y manifestaron su “respaldo total a las gestiones de los cosecretarios generales de la CGT” y subrayaron la necesidad de enfrentar “el avance sobre los derechos laborales desde tres frentes simultáneos: el jurídico, el legislativo y el diálogo político”.

El encuentro inició pasadas las 16 y formaron parte representantes de gremios como Luz y Fuerza; Aceiteros; la Asociación del Personal Aeronáutico (APA); Pilotos de APLA; la Federación Obrera Ceramista (Focra); Trabajadores Viales, Mineros y Gráficos, entre otros, según informaron fuentes sindicales a la Agencia Noticias Argentinas.

Se trata de un grupo minoritario que no ve con buenos ojos la postura negociadora de la cúpula de la CGT y que promueve más movilizaciones y un nuevo paro para los primeros días de febrero, antes de que el proyecto se trate en el Senado.

Uno de los puntos de mayor tensión en la reunión fue el rol de los gobernadores en la negociación con el Poder Ejecutivo. Estos sindicatos fueron tajantes: “Los gobernadores no pueden negociar exclusivamente en base a sus intereses locales, llevándose puestos los derechos de todos los trabajadores”.

En ese sentido, exigieron que las organizaciones sindicales tengan un lugar central en cualquier mesa de discusión con el Gobierno. Los gremios participantes dijeron que las medidas que intenta implementar la gestión del presidente Javier Milei son un “intento de flexibilización laboral” diseñado para “facilitar despidos en grandes empresas y profundizar la destrucción del sistema productivo argentino”.

“Queremos aportar ideas y unir esfuerzos para que las estrategias nos encuentren de pie y en lucha, con unidad y propuestas concretas”, expresaron.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

