Los demócratas en EE.UU. objetan la ayuda de Trump a Milei: “Está tramando un plan para un rescate encubierto de inversores globales”

Publicado

El presidente Javier MIlei. Detrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. (Foto: Juan Foglia / NA).

El demócrata Rohit Chopra, que hasta febrero de este año fue director de la Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), cuestionó el crédito que evalúa el Tesoro de los Estados Unidos para la Argentina, al señalar que “está tramando un plan para un rescate encubierto de inversores globales”.

En la red social X, Chopra expresó su posición: “Basta de rescates. En un momento en que familias, pequeñas empresas y agricultores atraviesan dificultades en sus países, el Departamento del Tesoro está tramando un plan para un rescate encubierto de inversores globales con el fin de apoyar a un político en Argentina”.

El político, que ha participado con voto en el Financial Stability Oversight Council (FSOC), el consejo de estabilidad financiera que preside el Tesoro, sostuvo que “con demasiada frecuencia, los contribuyentes rescatan a grandes inversores sin obtener mucho a cambio”.

“Si vamos a ayudar a rescatar a un gobierno extranjero, debería haber una votación registrada en el Congreso”, remarcó. “También necesitamos saber qué fondos de cobertura e inversores obtendrán enormes beneficios de cualquier posible rescate”, concluyó Chopra, el aliado político de la senadora demócrata Elizabeth Warren.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

