Los cuidados que deberán tener los basquetbolistas si se reinicia la Liga Nacional

Diego Grippo, director del Departamento Médico de la Asociación de Clubes (AdC), presentó un protocolo de acción y confirmó que, "en caso que haya una vuelta a los entrenamientos, hay un borrador que ha sido presentado el martes con distintos tips. A mi me consultan permanentemente y no se han tomado decisiones arrebatadas".

Hace más de un mes que todas las competencias que dependen de la AdC están suspendidas y todavía no hay novedades de un posible reinicio. En ese sentido, Diego Grippo habló del protocolo en el que están trabajando en UCU Radio, y detalló alguno de los cuidados que deberán tener los jugadores en caso de que se reinicie la competencia, aunque dejó en claro que es un borrador y no es definitivo".

"En lo que respecta a nuestro deporte, es dar las medidas básicas que van desde lavarse las manos, toser o estornudar en el pliegue del codo, no tocarse la cara, usar barbijo. Después de eso, es cuestión de imaginar cómo un deportista va al club y accede hasta que termina el entrenamiento", precisó Grippo.

A su vez, agregó que, "el cuidado del material, tener alcohol a mano, como desinfectar las superficies deportivas, etc. Hay que consultar la cantidad de jugadores que puede haber en cada entrenamiento, si se puede hacer con más de un jugador por mitad de cancha, las cantidad de personas que tiene que haber en un estadio, la atención a la prensa, son infinidad de puntos".

También dejó en claro que, "en caso de retomarse la competencia, seguramente se hará en la localidad más segura. Habrá que tener en cuenta las condiciones de salud que establece el gobierno para las personas que provengan de las ciudades donde hay contagios. Si se pudieran realizar los testeos de covit-19 a todas las personas que pueden llegar a estar presentes en el eventos. Es una cuestión de evitar riesgos, en lugar de evitar la enfermedad".

Por último afirmó que, "hoy lo máximo que podes proyectar como un hipotético caso en que se abra la cuarentena, es a entrenar, no es a otra cosa. Eso te lo puedo confirmar ahora, y por una cuestión de sentido común, no necesito que hable el presidente. No se va a poder jugar todavía, se va a poder en algunos casos entrenar. No nos olvidemos que todavía no nos dejan salir a la calle a caminar", cerró el director del Departamento Médico de la AdC.

PROTOCOLO DE ACCIÓN

Protocolos de seguridad de los participantes (todos), desde que salen de sus casas y llegan al lugar de entrenamiento, ya sea caminando, en auto o en transporte público.

Limpieza y desinfección de todos los elementos que se utilizan: cancha, pelota, gimnasio, etc.

Disponibilidad permanente de alcohol en gel, alcohol diluido, lavandina diluida.

Desinfección de los sanitarios, pisos, etc.

Tipos de entrenamientos, con pocos jugadores al mismo tiempo en la cancha (habló de dos por media cancha).

Personas que tienen que estar dentro del campo.

Formas de atención a la prensa.

Obviamente, Grippo no dio detalles concretos porque todavía los clubes no recibieron el informe, o lo están recibiendo en estos momentos.

