Los cordobeses de Calle Vapor lanzan “Curabichero”, su primer disco de música infantil

“Lo que nos interesa es profundizar el mensaje de la ecología y el cuidado del planeta en las nuevas generaciones”, le cuenta Diego Cortéz a ENREDACCIÓN sobre Curabichero, el primer disco de Calle Vapor para las infancias. El lanzamiento oficial está previsto para el 9 de julio, aunque ya se pueden disfrutar algunas canciones.

“No debería existir una categoría específica de música para niños, como si el grado de percepción o decodificación de una canción tuviera que ver con la edad. No es así, una canción de María Elena Walsh le puede gustar a un chico o a un grande. La música no percibe ese tipo de escalafones, de diferencias” sostiene Córtez, compositor de varios de los temas de Curabichero, quien no tiene hijos pero sí muchos sobrinos. También, realizaron versiones de temas como Pensamiento de Caracol, de Gustavo “El Príncipe” Pena, y El Chiriguare, una pieza tradicional de Venezuela. “En el disco incluimos canciones que nos gusta interpretar y con las que nos sentimos identificados desde nuestro lugar de adultos. Pero sobre todo pensando en el mensaje”, agrega el músico a cargo de la voz, flauta y guitarra. Por eso, entre los artistas invitados se encuentra Doña Jovita, un personaje cordobés relacionado con el respeto a la naturaleza.

Calle Vapor se formó en el 2006, ofreciéndole a Córdoba un repertorio de música cubana. Desde entonces, tanto algunos de los integrantes como de los seguidores se convirtieron en padres y, en los últimos recitales, el público llegaba con sus hijos. Entonces, la banda cordobesa quiso abrir sus puertas para los pequeños fans.

Es la primera vez que graban un álbum con composiciones propias y Cortéz adelanta que de a poco se van animando, luego de nueve discos. Además, se permitieron jugar con otros estilos del mundo, trayendo candombe, reggae, cumbia y samba brasilera, entre otros. “El formato de la banda se ha ido modificando, entonces van cambiando las inquietudes. Nosotros mismos no nos queremos encasillar en la sonoridad de un país y en un periodo cultural específico, teniendo tanta música en Latinoamérica, tantas posibilidades rítmicas y tímbricas, que son inabarcables. Nosotros tenemos ganas de explorarlas y jugar a cómo se adaptan nuestros recursos a esos ritmos”, cuenta quien se sumó al proyecto hace cuatro años. Actualmente, Calle Vapor son Andrea Hidalgo, Emilio Carrizo, Walter Solterman, Esteban “Lapa” Lapasset, Soledad Ceballos, Mandela Villaroel, y los fundadores, Emiliano Peirone y Fabricio Boretto.

La búsqueda de nuevos sonidos, para Cortéz, también se relaciona con una etapa de expansión. “Es un momento de ampliar, llegar a nuevos círculos, nuevos oídos. Lo vemos en la cantidad de oyentes, no solo en Argentina y la región, sino en países como Rusia”. Si bien la pandemia les canceló su gira por Europa, su música se va para Asia. Acaban de grabar “La rueda de la vida”, un tema para una película India que se verá por Netflix, ¡y en el idioma original!

