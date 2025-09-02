Los audios de Karina: Una radio uruguaya anunció que los emitirá este martes

El escándalo por los audios que serían de Karina Milei promete sumar este martes un capítulo internacional luego de que el periodista uruguayo Eduardo Preve anunciara que difundirá “los últimos audios” del caso. La decisión burla la disposición de un juez argentino que prohibió su publicación, incurriendo en “censura previa”.

Según supo Noticias Argentinas, el anuncio se realizó a través de las redes sociales de la radio uruguaya M24, donde se promocionó la emisión de mañana del programa “La Tapadita” de Preve.

La difusión de las nuevas grabaciones está pautada para este martes 2 de septiembre, en el Programa “Nada Que Perder”; en el segmento “La Tapadita”. El programa comienza a las 9:30 horas.

“Audiogate – Argentina. En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios”, afirma en la publicación.

La promesa del medio uruguayo se produce apenas horas después de que un juez federal argentino dictara una medida cautelar para frenar la difusión de las grabaciones atribuidas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, una decisión que fue celebrada por el Gobierno como una victoria contra una “operación de inteligencia ilegal”.

La radio M24 se emite por FM en Montevideo y Maldonado y transmite toda su programación online a través de su página web, lo que la hace accesible desde cualquier parte del mundo, incluyendo la Argentina, y deja sin efecto práctico la medida cautelar local.

La decisión del periodista y el medio uruguayo de continuar con la difusión de las grabaciones agrega una nueva cuota de tensión y expectativa al escándalo, asegurando que nuevas revelaciones podrían salir a la luz a pesar de los intentos del oficialismo y la Justicia por contener las filtraciones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

