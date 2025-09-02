Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Los audios de Karina: Una radio uruguaya anunció que los emitirá este martes

Publicado

El periodista uruguayo Eduardo Preve anunció que difundirá los audios de Karina Milei que la Justicia argentina prohíbe que se den a conocer. (Imagen: Red X).

El escándalo por los audios que serían de Karina Milei promete sumar este martes un capítulo internacional luego de que el periodista uruguayo Eduardo Preve anunciara que difundirá “los últimos audios” del caso. La decisión burla la disposición de un juez argentino que prohibió su publicación, incurriendo en “censura previa”.

Según supo Noticias Argentinas, el anuncio se realizó a través de las redes sociales de la radio uruguaya M24, donde se promocionó la emisión de mañana del programa “La Tapadita” de Preve.

La difusión de las nuevas grabaciones está pautada para este martes 2 de septiembre, en el Programa “Nada Que Perder”; en el segmento “La Tapadita”. El programa comienza a las 9:30 horas.

Córdoba Turismo

“Audiogate – Argentina. En Argentina ordenaron el cese de la difusión de los audios que involucran al gobierno de Milei en una presunta red de sobornos con medicamentos. Mañana te vamos a pasar los últimos audios”, afirma en la publicación.

Epec

La promesa del medio uruguayo se produce apenas horas después de que un juez federal argentino dictara una medida cautelar para frenar la difusión de las grabaciones atribuidas a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, una decisión que fue celebrada por el Gobierno como una victoria contra una “operación de inteligencia ilegal”.

Telecom

La radio M24 se emite por FM en Montevideo y Maldonado y transmite toda su programación online a través de su página web, lo que la hace accesible desde cualquier parte del mundo, incluyendo la Argentina, y deja sin efecto práctico la medida cautelar local.

News

La decisión del periodista y el medio uruguayo de continuar con la difusión de las grabaciones agrega una nueva cuota de tensión y expectativa al escándalo, asegurando que nuevas revelaciones podrían salir a la luz a pesar de los intentos del oficialismo y la Justicia por contener las filtraciones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

GYM

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
Columnistas 2025

Te puede interesar

Noticias

Córdoba: Giuliani sigue detenido y ATE convocó a un paro nacional para reclamar su liberación

El secretario General de ATE Córdoba y de la CTA Autónoma, Federico Giuliani, seguirá detenido luego de ser apresado durante una protesta en reclamo...

Hace 3 días

Noticias

Villa María: Hasta fines de diciembre no se cobrará estacionamiento medido los días sábado

La Municipalidad de Villa María a través de la Empresa Municipal de Transporte Urbano de Pasajeros (EMTUPSE), informó que se suspenderá el cobro del...

Hace 4 días

Noticias

El músico cordobés Juan Martín Medina presenta su show “Raíces y nuevos vientos”

Juan Martín Medina, uno de los músicos cordobeses más destacados de la escena del presente y desde hace décadas,  se presenta en Córdoba con...

Hace 6 días

Noticias

Elecciones 2025: Schiaretti y Pullaro apoyaron al radicalismo correntino para las elecciones del domingo

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR), y de Corrientes, Gustavo Valdés (UCR), y el candidato a diputado nacional Juan Schiaretti (Provincias Unidas)...

Hace 4 días