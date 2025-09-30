Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Los 200.000 dólares que complican a José Luis Espert

Publicado

José Luis Espert y Nazareno Etchepare, delante de un avión de Fred Machado, durante la campaña presidencial de 2019. (Foto: Gentileza ElDiarioAr).

El diputado José Luis Espert, diputado de La Libertad Avanza (LLA) y candidato a la reelección por la provincia de Buenos Aires, aparece como supuesto beneficiario de 200.000 dólares provenientes de una red de narcotráfico y lavado de dinero liderada por Federico “Fred” Machado, un empresario rionegrino detenido en Argentina con pedido de extradición de Estados Unidos.

Los documentos están fechados el 1° de febrero de 2020 y fueron incautados por la fiscalía del Distrito Este de Texas, forman parte de un expediente de 95 páginas del que se hizo eco una investigación de El DiarioAr y que el dirigente social Juan Grabois utilizó como fuente para radicar una denuncia ante la Justicia argentina.

Espert, de 57 años, el economista de traje impecable que subía al jet privado de Machado mientras predicaba contra la “casta” corrupta, enfrenta ahora una tormenta que amenaza con derribar no solo su candidatura, sino el relato “anticasta” de Javier Milei, líder de LLA.

Turismo

Los 200.000 dólares, según fiscales texanos, son apenas una gota en un océano de fondos ilícitos que, a través de fraudes aeronáuticos y empresas pantalla, movían cocaína desde Colombia y Venezuela hacia México y Centroamérica (U.S. DOJ, Eastern District of Texas, 2021).

En una Argentina agotada por la inflación (200% en 2024, CEPAL) y la pobreza (45%, INDEC), donde la confianza en los políticos cae al 15% (Ipsos, 2025), este escándalo no es solo una denuncia: es un espejo que refleja la fragilidad de una política que promete pureza, pero tropieza con sus propios demonios.

Epec

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Martín Soria afirmó que el descubrimiento de documentación en Estados Unidos demuestra que Espert “fue financiado con plata del narcotráfico” un delito que, según sostuvo, “sigue creciendo en la Argentina”.

“Lo único que ha hecho este registro contable que apareció en los últimos días es dejar expuesto que el diputado José Luis Espert fue financiado con plata de un narco con pedido de extradición de Estados Unidos”, señaló Soria en declaraciones a Radio Splendid.

Preventa Mackentor

En tanto, el periodista analista político Sebastián Lacunza sostuvo que “Fred” Machado fue el “principal o el único aportante” en la campaña de 2023 de Espert.

“‘Fred’ Machado fue el principal o el único aportante en la campaña de Espert”, señaló Lacunza, que afirmó que el ahora detenido “se acercó” al actual legislador en 2019, “cuando empezaba a gestar una candidatura presidencial” por el espacio “Despertar”.

Telecom

En declaraciones a Radio Splendid, Lacunza indicó que “hay un Excel que le incautan a la socia de Machado (Debora Lynn Mercer-Erwin) donde dice en la parte de egreso el nombre de Espert”, y precisó que se trata de “el único político argentino que figura en el listado de egresos” de la documentación encontrada por la Justicia estadounidense.

De acuerdo a la investigación de Lacunza, publicada en El DiarioAr, Espert recibió US$200.000 de un fideicomiso que pertenecía a Machado y su socia.

Espert podría recibir severas penas políticas y penales si se comprobara que recibió dinero del narcotráfico y fuera condenado por ese delito.

Los penas por los delitos de recibir dádivas o ayuda económicas del narcotráfico están incluidas en las leyes de lavado de dinero de Financiamiento de los Partidos Políticos.

Pero también la Cámara de Diputados puede expulsarlo por “inhabilidad moral,” como lo establece el artículo 66 de la Constitución, u otorgar su desafuero así lo pide un juez.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

El Valle

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

News

En este articulo:, ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Comenzó la preventa del libro del caso Mackentor

Esta semana se inició la preventa del libro Mackentor (Crónica de un saqueo), escrito por Fabián García y publicado por Editorial Recovecos. Se trata...

Hace 5 días

Noticias

Encontraron asesinadas en Florencio Varela a Morena, Brenda y Lara: La Justicia sospecha de un ajuste de cuentas narco y hay cuatro detenidos

Las tres jóvenes que permanecían desaparecidas desde el viernes en La Matanza fueron encontradas asesinadas este miércoles en el partido bonaerense de Florencio Varela,...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Pablo Carro dijo que “Schiaretti y De la Sota celebran la quita de retenciones desnudando a quienes representan”

El diputado nacional, y primer candidato de Fuerza Patria en Córdoba, Pablo Carro, criticó la decisión del gobierno nacional de suspender las retenciones hasta...

Hace 5 días

Noticias

Córdoba: Un legislador pidió informes sobre obras en cercanías de La Perla y pidió “extremar recaudos” para proteger el lugar

El legislador provincial Walter Gispert (Frente Cívico – Punilla) presentó un pedido de informes en la Legislatura de Córdoba en relación a la obra...

Hace 3 días