Lo que se viene para Racing luego del duro golpe contra Huracán

Racing pareciera haber entrado en un bucle de mala racha del que no logra salir. El equipo de Fernando Gago, que desde 2015 no logra una entrada a cuartos de final, mantenía vivas las esperanzas para este 2023. Pero la derrota contra Huracán eliminó a Racing del torneo y dejó una sensación amarga en el grito de los hinchas de la Academia que parecen no encontrar consuelo.

Las bajas del club parecieran haber desorganizado al equipo que había cerrado un 2022 con buenos puntos, aunque las nuevas incorporaciones son claves para mantener el optimismo. Hoy el club atraviesa una etapa difícil y queda en el centro del escenario que pone todas las luces en Gago. Los rumores sobre su desempeño se expanden velozmente y ponen en jaque su futuro como director técnico en la Academia.

La racha negativa no le deja mucha otra opción al equipo que estudiar los errores y mirar hacia adelante. Racing, que en mayo estrenó nuevo sponsor, ahora lleva el logo de la casa de apuestas, Betsson. Con nuevo patrocinador y en vistas del último torneo del año, el equipo de Gago buscará volver a encender la chispa de pasión a sus hinchas.

Los comentarios de Fernando Gago que enfurecieron a los hinchas

Tras la dura derrota contra Huracán y su consecuente eliminación de la Copa Argentina, el DT intentó mantener la templanza, pero arrojó una frase que sembró sensaciones contradictorias. Una frase que desató el fastidio de los hinchas de Racing. La previa eliminación de la Copa Libertadores, luego de perder por penales contra Boca Juniors, ya había dejado los aires tensos entre el director técnico y la audiencia.

Durante la conferencia que se dio en el estadio Kempes con sede en la provincia de Córdoba Fernando Gago hizo referencia al futuro: “No es una obligación ganar la Copa de la Liga. Estamos para competir. Obligación no porque hay un monton de equipos y la gana uno solo”. En un intento de menguar las tensiones, el DT generó lo contrario. La frase mostró un desaliento respecto al porvenir del club y enfureció a los hinchas.

Gago reconoció la dificultad que atravesó dirigiendo el plantel en momentos tan complicados y durante la misma rueda de prensa aclaró: “Es muy dificil hablarle al hincha, entiendo que quiera ganar, nosotros también queremos ganar”. Los comentarios tuvieron resonancia en los medios y en los mismos hinchas que hoy se preguntan si Gago continuará dirigiendo Racing o si los hechos marcan el final de una etapa para el DT que tiene contrato vigente hasta diciembre de 2023.

Un plantel con nuevas incorporaciones

De cara al último torneo del año y con Gago en el centro de la polémica, Racing llega con los ánimos bajos. Sin embargo, y a pesar de que la baja en la Copa Libertadores y la Copa Argentina haya sido un golpe muy bajo, la esperanza está puesta en las recientes incorporaciones al equipo. La inclusión de los nuevos jugadores mantiene la llama encendida para que Racing salga airoso de la Copa Liga.

Las expectativas sobre las nuevas incorporaciones

Dentro de los nuevos talentos incorporadas se encuentran el colombiano Juan Fernando Quintero y el mediocampista Agustín Almendra, dos de los pases más importantes para el club en este último tiempo. Ambos se concretaron poco tiempo antes de que se diera inicio a la Copa Libertadores. Se espera que su incorporación traiga un gran impacto que le de ventaja a Racing.

Juanfer Quintero

Gago depositó toda su confianza en el volante colombiano que, a pesar de los resultados de Racing, demostró ser un gran aporte durante el torneo. Quintero, que se encuentra en proceso de adaptación con el equipo, firmó un contrato de rige hasta diciembre de 2025. La Academia y todos sus hinchas tienen los ojos puestos en el colombiano que puede ser un líder determinante para traer nuevos triunfos al club.

Agustín Almendra

Otra inclusión reciente al plantel de Racing fue la de Agustín Almendra. El mediocampista había expresado su alegría luego de que se hubiera oficializado el pase. Antes de debutar en su primer partido con el equipo contra Unión Santa Fe comentó que desde chico deseaba vestir los colores de La Academia y que venía esperando que se diera esta oportunidad hace mucho tiempo.

Tanto Agustín Almendra, como Juan Fernando Quintero, son dos incorporaciones muy recientes que traen una trayectoria a cuestas. Saben de tropiezos y saben, también, que llegar a un nuevo club implica adaptación y requiere de tiempo y duro entrenamiento. Gago deberá estar a la altura para recuperar la confianza de los hinchas de La Academia que tantas veces, de la mano del equipo, han tropezado y vuelto a levantarse.

