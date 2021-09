Lo que está en juego en las elecciones primarias de este domingo en Córdoba

Las elecciones primarias de este domingo definen mucho más que un candidato u otro o quiénes podrán tomar parte del comicio general el próximo 14 de noviembre (todos los que superen el 1,5% de los votos). Como todo comicio, más allá de la significación que tienen para la existencia de las democracias y su valor institucional, es una foto precisa de la opinión pública y del humor social, distribuye parte del poder real, y define el inicio y cierre de ciclos políticos y económicos. También, suele ser una válvula de escape de la presión social en períodos críticos. Parte de todo ello se analizará en la noche del 12 de agosto.

Otro costado es el del mensaje económico. Todo hace suponer, según los estudios de opinión pública, que el electorado cordobés dará un mensaje de alineamiento con los dos espacios políticos (Juntos por el Cambio) y el PJ cordobés que representan los intereses del compleko agroexportador y financiero.

A continuación, un repaso de algunas de estas selecciones darwinianas de la política y la economía.

1: NEGRI O JUEZ

La puja principal en las primarias de Juntos por el Cambio (JxC) se produce entre dos dirigentes de extensa trayectoria y recorrido en la política de la provincia y del país. Son Mario Negri (UCR) y Luis Juez (Frente Cívico).

Ambos pujan por el liderazgo del enorme universo anti-kirchnerista y anti-peronista existente en Córdoba.

Uno de los dos perderá buena parte de sus chances de disputar en 2023 la gobernación de la provincia, que por primera vez en 24 años no tendrá ni a José Manuel De la Sota (fallecido) ni a Juan Schiaretti entre los candidatos del peronismo.

Negri tiene 67 años y es figura conocida en el sistema político desde 1983 cuando fue electo diputado provincial. Fue vicegobernador de Eduardo Angeloz (1987-1991) y en 1993 fue elegido por primera diputado nacional. Tanto durante la presidencia de Mauricio Macri, como en estos dos años de gobierno del frente peronista, ha sido hombre clave del sistema de pdoer como titular del interbloque de Cambiemos (UCR, Pro y Coalición Cívica). Es un dirigente alineado con el esquema de poder del macrismo, central en el dispositivo político de la centro-derecha argentina y, en esta interna, a la que concurre junto con Gustavo Santos, tiene el apoyo del ex presdente. El radical resume en su persona y trayectorial al significado y ubicuidad del establishment político.

Juez es su antítesis, en estilo y humor. Con 10 años menos (57) juega la que considera el inicio de un nuevo camino a la oportunidad de llegar a la gobernación de la provincia en 2023. Cabe recordar que fue derrotado en 2007 por el actual mandatario provincia en medio de fuertes sospechas de fraude electoral. Fue intendente de Córdoba (2003-2007) y diputado y senador nacional. Juez viene del peronismo, al que abandonó luego de la crisis de 2001 con fuertes de denuncia de corrupción contra José Manuel De la Sota y el oficialismo provincial. En su momento, a principios de este siglo, fue un emergente de la bronca social contra los privilegios del sistema político. En el actual contexto, con una sociedad sobreviviente de una profunda crisis económica y sanitaria, vuelve a aparecer ese impulso vital que le dio origen.

VER Macri versus Bullrich, una disputa impensada en Córdoba.

2: SCHIARETTI O ALBERTO

El gobernador Juan Schiaretti apuesta a abrir una nueva puerta para el futuro del ya famoso –y particular- peronismo cordobés. Necesita ganarle a su primo político, el frente peronista nacional, que integran el PJ clásico de gobernadores e intendentes de todo el país, el kichnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa. En frente, aparecen el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Si lo logra, habrá consolidado la idea de un cordobesismo con proyección nacional a partir de la dimensión geográfica, demográfica y económica de la provincia de Córdoba, es decir una nueva vía peronista. Pero, como mínimo, puede ser el génesis de un partido peronista provincial con algunas conexiones nacionales.

Del otro costado, el presidente cumplió con su palabra de derribar todas las barreras de gestión que separaban a la Nación de Córdoba y a los dos peronismos, pero no consiguió su tercer objetivo –también el de Cristina y La Cámpora-, que era avanzar en la unidad de los dos espacios. Schiaretti no lo apoyó como candidato a presidente y no se sumó a la gestión del frente peronista en el gobierno nacional. En los hechos, es un gobernador no oficialista. En el medio, la provincia ha sido asistida con fuertes flujos de recursos para sostener la obra pública, cuyo grifo se cerró a partir de la crisis originada por el endeudamiento descontrolado del ex presidente Macri.

A su vez, la lista del Frente de Todos reúne a un desgajamiento del PJ cordobés que tiene como referentes a dos fundadores del ciclo peronista en el gobierno provincial, Carlos Caserio y Olga Riutort, con el secretario de Obras Públicas del gobierno nacional, Martín Gill, sindicatos peronistas, La Cámpora (Gabriela Estévez) y distintos partidos del espacio kirchnerista.

Una victoria de Alejandra Vigo y Natalia De la Sota, las candidatas de Schiaretti –como presagian las encuestas-, lo dejará con la hegemonía del futuro, es decir con la conducción de la unidad peronista en 2023, y, también, sin rivales de significación en el universo del peronismo provincial. Del otro lado, la situación obligará al gobierno nacional ha subordinar su construcción política a la del PJ local.

Si hubiera sorpresa, y el FdT se alzara con la victoria, la sucesión de Schiaretti y De la Sota tendrá un nuevo actor protagónico, a la par que pondría al primer mandatario en una difícil situación en los próximos dos años de mandato.

Por lo pronto, Schiaretti apuntaló y se involucró a pleno en la campaña de Alejandra Vigo y Natalia De la Sota para llegar al Congreso Nacional. A esta altura, si la lista de Hacemos por Córdoba (HxC) es la vencedora, podrá decir que el ganador es él.

Un factor clave lo ayuda: el marco social, económico y sanitario dificulta la valorización de las políticas del gobierno nacional por parte de la sociedad cordobesa. Todo indica que se mantendrá muy fuerte el espacio anti-peronista y anti-kirchnerista, que, en principio, sería el destinatario del descontento.

3: LA IZQUIERDA TROTSKISTA ELIGE LIDERAZGO

Si bien la disputa en la izquierda trotskista es menor respecto de las otras dos a causa de la diferencia en el volumen electoral de cada espacio, tiene valor simbólico, porque pone frente a frente a mujeres con estilos y generaciones diferentes.

Dentro de ese esquema confrontarán la ex sindicalista bancaria y ex legisladora provincial, Liliana Olivero (Izquierda Socialista); la docente y legisladora provincial Luciana Echevarría (MST); y la abogada y legisladora provincial, Soledad Díaz (Partido Obrero).

El segundo desafío de este sector, será ver si la disputa entre candidatos le permite influir en una porción mayor del electorado cordobés.

4: GRIETA O NO GRIETA

Todo parece indicar que la elección legislativa consolidará la existencia de la famosa grieta en todo el país. Por lo tanto, el factor ordenador de la selección de fuerzas y dirigentes políticos, es la grieta. Es decir, el voto anti-K y anti-peronista o el voto anti-Macri.

Córdoba, en ese contexto, volvería a posicionarse como uno de los distritos más anti-peronistas y anti-kirchneristas de Argentina, según surge de las encuestas pre-electorales.

Ese flujo, aquí, se dividirá en dos porciones: Juntos por el Cambio (JxC) y Hacemos por Córdoba (HxC), siendo a mayoritaria la alianza entre la UCR, el PRO, la Coalición Cívica-ARI y el Frente Cívico.

—

>> Si estás de acuerdo con el periodismo crítico y comprometido, te invitamos a asociarte a ENREDACCIÓN, el sitio de noticias con información de Córdoba: INGRESÁ AQUÍ.

>> También podés comprar libros, información y cultura en La Tienda de ENREDACCIÓN.

>> ¿Querés comunicarte con ENREDACCIÓN? Podés escribirnos aquí.

>> ©Enredacción. Está prohibida la reproducción de este artículo.