Llaryora tomó juramento a Siciliano como ministro de Vinculación y Gestión Institucional

En un acto realizado en el auditorio del Centro Cívico del Bicentenario, el gobernador Martín Llaryora tomó juramento al nuevo ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, quien se desempeñó hasta la semana pasada como jefe de Bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura Unicameral.

La información oficial señala que el Gobierno de Córdoba, a través de esta cartera, “profundizará el relacionamiento con los vecinos en áreas como la participación comunitaria y temas sociales, además de intensificar el acompañamiento a instituciones”.

Apunta que “la medida adoptada por el gobernador Llaryora tiene como objetivo adaptar la conformación de su gabinete a las necesidades que demanda la sociedad, en un contexto de permanentes cambios”.

Durante su discurso, el nuevo ministro enfatizó que el Gobierno de Córdoba, a través de todas sus áreas y ministerios, trabajará con todos los actores de la sociedad en su conjunto. “El gobernador nos pidió que trabajemos con todos ellos, con las instituciones que están en la diaria y sostienen a la gente, como clubes, cámaras, pymes, consejos barriales, credos e iglesias, entre otras organizaciones de la sociedad civil”, dijo Siciliano sobre su tarea en el gabinete.

En ese sentido hizo fuerte hincapié en la articulación que permita optimizar la lucha contra el delito: “Mientras más vecinos se sumen al programa Ojos en Alerta, más fuerte es el combate que damos contra ese flagelo de la sociedad. La decisión política de este Gobierno es acelerar y ser implacables frente al narcotráfico”.

Al mismo tiempo, Siciliano remarcó la continuidad de las políticas públicas puestas en marcha en la ciudad de Córdoba desde fines de 2019 y mencionó como ejemplo la reciente declaración del cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de Unesco, una gestión que inició durante el gobierno municipal que encabezó Martín Llaryora y que continuó el actual intendente Daniel Passerini.

En el mismo sentido, mencionó la continuidad obras públicas trascendentales para la ciudad, como desagües, pavimento, iluminación led y espacios verdes, entre otros.

Finalmente, Siciliano destacó el esfuerzo de Córdoba para colaborar con la recuperación del país: “Nosotros no concebimos una Córdoba a la que le vaya bien si a la Argentina le va mal”, dijo y afirmó que la convicción del Gobierno de Córdoba es “tener las cuentas en orden, con superávit, pero siempre con el corazón junto a la gente”.

Estuvieron presentes, además, la vicegobernadora Myrian Prunotto; el intendente de la Capital, Daniel Passerini; miembros del gabinete provincial, legisladores y representantes gremiales, ONG e instituciones.

