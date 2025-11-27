Conéctate con nosotros

Llaryora será operado este jueves y Schiaretti el viernes

Publicado

El gobernador Martín Llaryora en la Bolsa de Comercio de Córdoba. (Foto: Archivo).

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, anunció que este jueves se someterá a una intervención quirúrgica ambulatoria en el Hospital San Roque de la capital provincial. El procedimiento será ambulatorio y no requiere internación, por lo que el alta médica será rápida y podrá reincorporarse al trabajo en la gestión casi de inmediato.

“Quiero contarles que mañana me someteré a una intervención quirúrgica ambulatoria en el Hospital San Roque. Los médicos detectaron una hernia epigástrica, por lo que me realizarán una hernioplastia epigástrica”, detalló Llaryora en su cuenta de la red social X.

Y agregó: “Se trata de un procedimiento ambulatorio, que no requiere internación. Tras la intervención, seguiré trabajando y cumpliendo con mis responsabilidades, siempre respetando las indicaciones del equipo médico”.

SCHIARETTI

Su antecesor en el cargo de gobernador de Córdoba, el diputado nacional electo Juan Schiaretti, también será sometido este viernes a una intervención quirúrgica programada. El ex candidato presidencial será intervenido en la Fundación Favaloro a través de un procedimiento cardíaco que no supone una cirugía tradicional a corazón abierto.

Schiaretti será sometido a la sustitución de la válvula aórtica mediante cateterismo, una técnica menos invasiva que la cirugía tradicional.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

