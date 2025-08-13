Conéctate con nosotros

Llaryora en Rosario: “Necesitamos una macroeconomía ordenada, pero con un plan de desarrollo productivo”

Los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro (UCR) y de Córdoba, Martín Llaryora (PJ cordobesista).

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, dijo este martes que “necesitamos una macroeconomía ordenada pero con un plan de desarrollo productivo. Esas son las banderas del desarrollo y del federalismo, las banderas del interior que nosotros no vamos a bajar. Nosotros tenemos una sola ideología, defender nuestras provincias con una visión productiva, de trabajo. Nosotros no tenemos otra oportunidad ni posibilidad de generar trabajo”.

Las declaraciones del mandatario cordobés fueron realizadas en el marco de la jornada Experiencia IDEA Rosario, evento que reunió a dirigentes empresariales y referentes políticos para analizar los desafíos y oportunidades de la Región Centro.

El evento, organizado por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), buscó promover “el intercambio de miradas y la construcción de propuestas que potencien la competitividad y el crecimiento”. El mandatario provincial compartió panel con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y Javier Cervio, Director Ejecutivo de la Bolsa de Comercio de Rosario. “Celebro estos espacios, que surja del interior la sensatez, para dejar de lado las grietas y las disputas que no conducen a ningún lado”, planteó Llaryora.

Llaryora y Pullaro integran el nuevo frente político-electoral denominado Provincias Unidas, que reúne, además, a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres (Pro); Claudio Vidal (peronista, Santa Cruz); y Carlos Sadir (UCR, Jujuy).

Más adelante, Llaryora hizo hincapié en el esfuerzo de la provincia de Córdoba para sostener las inversiones en obras de infraestructura que potencien el desarrollo productivo. También se abordaron las claves para comprender el contexto macro y la geoeconomía global. En un escenario internacional marcado por cambios en las cadenas de valor y nuevas regulaciones, se debatió sobre las oportunidades que se abren para la región y el rol que debe asumir el empresariado local para anticiparse y adaptarse.

Llaryora recordó que “desde el espacio de los gobernadores estamos dispuestos a acompañar leyes que ayuden a la macroeconomía, hemos ajustado más que la Nación y nos estamos haciendo cargo de la paz social, pero no estamos dispuestos a darle herramientas que revienten el sistema productivo”.

“Las discusiones que debemos darnos como país deben tener esa mirada federal, amplia y diversa. Argentina necesita espacios que no se opongan a todo ni aprueben todo a libro cerrado, espacios que defiendan los intereses de las provincias”, sintetizó el mandatario.

“Vamos a seguir tomando las decisiones necesarias para acompañar a la Argentina, pero no vamos a bajar la bandera del desarrollo del interior y del federalismo”, cerró el gobernador cordobés.

