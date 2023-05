Llaryora: “Dicen que cuando lleguen van a refundar Córdoba, pero cuando estuvieron en la intendencia la refundieron”

El intendente de Córdoba Capital y candidato a gobernador de Hacemos Unidos por Córdoba (HUxC), Martín Llaryora, criticó con aspereza a Luis Juez en el acto de lanzamiento de campaña del oficialismo para los comicios del próximo 25 de junio. Sin nombrarlo, le dedicó cuatro frases filosas, un indicador de que la disputa será cuerpo a cuerpo. “Algunos dicen que cuando ellos lleguen van a refundar Córdoba, pero cuando estuvieron refundieron Córdoba”, lanzó. En el escenario, acomodados en dos sillones de color blanco, con una pantalla Led en la que aparecía la imagen de los tres, lo aplaudieron con ganas el Gobernador Juan Schiaretti, y la candidata a vicegobernadora, la radical Myrian Prunotto.

Con un hotel Quórum repleto, con militantes que no pudieron entrar, con banderitas argentinas y de Córdoba, y con música de cuarteto, el peronismo cordobés y sus aliados pusieron en escena la nueva coalición con la que intentarán retener la provincia que gobierna desde 1999. En la primera fila que miraba al escenario, la senadora Alejandra Vigo se sentó en el centro. A su derecha se ubicaron el diputado nacional, Ignacio García Aresca (el armador político de Llaryora); la ministra de la Mujer, Claudia Martínez; y el viceintendente y candidato a intendente de Córdoba Capital, Daniel Passerini. A la izquierda, estaban el intendente de Río Cuarto y primer candidato a legislador provincial, Juan Manuel Llamosas, uno de los oradores del acto; el vicegobernador Manuel Calvo; y el legislador provincial, Francisco Fortuna.

“Cuando hablaba con Myrian (Prunotto), me decía que, por primera vez en 100 años, su partido no iba a tener candidato a gobernador. Es así, como dijo Juan (Schiaretti), son dos justicialistas (por el origen peronista de Luis Juez) los que vamos a dirimir la elección: Uno que tiró la ciudad de Córdoba a la desidia y la decadencia; y otro que sacó a la ciudad de la situación de desastre en la que estaba”, expresó en el primer cruce.

Después planteó que “algunos, ahora parece que tiene el manual de lo que hay que hacer, pero cuando estuvieron no hicieron nada”, en alusión a la gestión de Juez en la intendencia de Córdoba, entre 2003 y 2007.

En otro tramo, justificó la palabra “unidos” por sobre la de “juntos”, que la alianza oficialista debió sacar de su nombre original ante la impugnación de Juntos por el Cambio (JxC) y pareció cuestionar el desprolijo cierre de las listas de la coalición opositora. Dijo que “esta alianza es producto de la generosidad” y afirmó que “en esta Argentina que no termina de arrancar no vamos a salir sin unión, sin la unión de los argentinos no se puede salir de la crisis. Por eso, decimos que ‘Juntos’ se parece a amontonamiento; mientras que ‘unidos’ es tirar todos para el mismo lado”.

Siguió con “Algunos dicen que cuando ellos lleguen van a refundar Córdoba, pero cuando estuvieron refundieron Córdoba” y cerró el capítulo de “lucha”, refutando las críticas que recibe el gobierno por “hacer mucha obra”. Allí resaltó que “cuando asumí la intendencia había 100 mil cordobeses sin agua potable en la Capital. En cambio, en la Provincia, no hay un pueblo o un paraje que no tenga al menos una obra de nuestro gobierno. Es imposible sin obras llevar futuro. Si creen que se puede llevar progreso sin obras, que recorran la provincia. Nosotros vamos a seguir haciendo obras, vamos a seguir llevando progreso”.

También trabajó las ideas alrededor de este modelo de coalición: “Siento una alegría enorme frente al acompañamiento de tantos compañeros y compañeras, dirigentes sociales, correligionarios, referentes de diferentes fuerzas políticas, de movimientos y de distintos sectores que se suman a esta coalición para poner a Córdoba para adelante”.

Agregó que “esta coalición ha sorprendido a muchos por la amplitud, por su apertura política, su pluralidad de miradas. Nosotros estamos sumando visiones e ideas distintas, para ser mejores necesitamos escuchar y sumar y de esta manera seguir impulsando transformaciones”.

Y adelantó que “(esta apertura) no se acaba en la conformación de las listas, iremos a buscar a dirigentes de otros sectores, de otros partidos, para que nos ayuden a ser parte del gobierno de la esperanza, a tirar para el mismo lado, a hacer una Córdoba cada vez más grande, cada vez mejor”.

Por último, le dedicó un tramo de su encendido discurso a la candidatura presidencial de Schiaretti. En ese sentido, señaló que “trabajaremos para que Juan sea el presidente de los argentinos”. Analizó que “tenemos un país que no puede arrancar, con alta inflación, teniendo un pueblo maravilloso. Cuando veo esa realidad y esa tristeza no puedo creer la situación en la que está el país. Por eso, pienso en que país sería Argentina si estuviera gobernada por el modelo cordobés, si Juan Schiaretti fuera presidente”.

PRUNOTTO: “ESTE EQUIPO SE PONE LA CAMISETA DE CÓRDOBA”

La intendenta en uso de licencia de Estación Juárez Celman y titular de la agrupación Radicales Auténticos, Myrian Prunotto, debutó en un acto del peronismo cordobés. Expresó que “no puedo dejar de agradecerle a cada uno de ustedes, a todo este equipo que trabaja y se pone la camiseta de Córdoba para hacer que sea cada vez más federal como lo pide nuestro gobernador (Juan Schiaretti), llegando con las obras”.

Explicó que “recibo esto con mucho honor, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso, pero principalmente lo recibo con todo el amor que se le puede poner a cada uno de los cordobeses. Y estoy segura de que Córdoba va a seguir para adelante junto a Martín Llaryora”.

Concluyó diciendo que “como vicegobernadora de esta provincia, junto a mi compañero de fórmula Martín Llaryora, les aseguro que vamos a visitar los 427 municipios y comunas, como lo hizo nuestro gobernador y vamos a llegar con las obras que faltan”.

NOTICIA EN DESARROLLO.

