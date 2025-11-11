Llaryora destacó la reunión con Santilli pero pidió “modificaciones” al Presupuesto 2026

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, destacó este lunes la reunión en Casa Rosada con el designado ministro del Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para analizar las futuras reformas que pretende la gestión libertaria, pero aclaró que el Presupuesto 2026 tiene que tener “determinadas modificaciones” respecto al proyecto oficial.

Llaryora hizo estas declaraciones en relación al proyecto de Presupuesto que se está debatiendo en el Congreso, aunque evitó mencionar cuáles deberían ser esos cambios.

El gobernador que estuvo acompañado por el ministro de Gobierno Manuel Calvo, dijo que la reunión fue “positiva, cordial y productiva”, y reiteró la predisposición del Gobierno de Córdoba de participar de espacios de intercambio que tengan por objetivo la búsqueda de soluciones para los problemas que aquejan a los argentinos.

“Veo con buenos ojos que iniciemos una nueva etapa, en la que podamos dialogar para generar consensos que nos permitan mejorar la calidad de vida de los argentinos”, dijo Llaryora. En este sentido, el gobernador alentó el llamado al diálogo a otros sectores.

“Como gobernador, el principal interés es que Argentina pueda crecer, y en este sentido, lo más importante es encaminar un presupuesto que tenga una visión de crecimiento y progreso, con sentido común, que incentive la producción e incentive el empleo”, añadió.

Al retirarse de la sede gubernamental, tras casi una hora y media de reunión con Santilli y con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, Llaryora dijo que se trató de un encuentro en el que se habló del “rumbo de la Argentina y de los caminos que hay que seguir para poder crecer”.

Consultado por la reforma laboral, una iniciativa clave que la gestión de Javier Milei pretende concretar, remarcó que aún no hay “ningún proyecto presentado” mientras que dijo que hay que preocuparse “por la cantidad de personas que están en las industrias y comercios chicos en la informalidad, eso es un castigo”.

“Un juicio a un pequeño le hace cerrar la persiana. En una reforma no puede haber modificaciones hacia atrás, hay derechos adquiridos. Hay que tener en cuenta las diferencias entre medianos y grandes”, planteó.

En tanto, dijo que no se habló con Santilli y Adorni sobre el reclamo de larga data de Córdoba a la Nación por la deuda de la caja de jubilaciones porque ese tema “está en la Justicia”.

Además, ponderó el cambio del presidente de Milei de reducir sus niveles de confrontación, al afirmar que “fue una reunión positiva, cordial y productiva. Veo con buenos ojos que se abra una nueva etapa que nos permita dialogar y lograr consensos para mejorar la vida de los argentinos y dejar atrás anteriores etapas de agravios e insultos”.

Antes había tenido lugar una reunión de Santilli y Adorni con el gobernador sanjuanino, Marcelo Orrego, en el marco de las rondas de reuniones con los mandatarios provinciales que activó Santilli para lograr consenso sobre el Presupuesto y las reformas laboral, impositiva y del Código Penal.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.