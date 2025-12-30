Llaryora criticó el discurso de Daniele y dijo que “implicó una clara incitación a la violencia”

El gobernador Martín Llaryora criticó este lunes el discurso del secretario General del SUOEM, Rubén Daniele, contra la reforma jubilatoria que instrumenta el gobierno provincial, y dijo que “implicaron una clara incitación a la violencia”.

Daniele afirmó que “Esta, esta es la nuestra, (…) te prometo (Martín) Llaryora que no solamente vamos a hacer todo lo que han dicho los compañeros, (sino que) vamos a ir a buscarte donde estés, si te tenemos que ir a buscar bajo la cama, te vamos a ir a buscar bajo la cama. (…) Te prometo que se te va a borrar la sonrisa del quilombo que se va a armar”.

A través de un posteo en sus redes sociales, el gobernador expresó que “recibo muchos mensajes de apoyo frente a los insultos y agravios de Rubén Daniele, que implicaron una clara incitación a la violencia”. Agregó que “algunos me sugieren denunciar. No lo hice cuando me difamaron usando mi imagen con IA y no lo voy a hacer ahora”.

Por otro lado, pidió “a nuestros seguidores que no asuman ninguna actitud violenta frente a esta provocación. Córdoba necesita diálogo, responsabilidad y respeto. Estoy abocado a gobernar y convencido que impulsar una ley de equidad jubilatoria, con el esfuerzo compartido de todos los cordobeses, mejorará los haberes de quienes menos ganan, incluidos muchos jubilados municipales de Capital e Interior. Estamos dando una lucha sin cuartel contra el narcotráfico y el crimen organizado. No me van a amedrentar los insultos ni los agravios. La violencia no conduce a nada y Córdoba no la necesita”.

Por su parte, el SUOEM emitió luego un comunicado en respuesta a los dichos del primer mandatario provincial: “¿Tan mal estamos como sociedad que no se condena la confiscación de salarios y jubilaciones, pero sí el grito de defensa de quienes representan a las trabajadoras y los trabajadores? ¿Qué valores guían una actitud que repudia palabras mientras naturaliza la crueldad de decisiones que empobrecen a miles de familias?”

“Lo que ocurre en Córdoba no es una discusión de formas. Es una política de ajuste real, aplicada desde el poder del Estado, que recorta ingresos, rompe previsiones y coloca a familias enteras en situación de angustia. Esa es la violencia concreta: económica e institucional, visible en el recibo de sueldo, en la jubilación y en la mesa diaria”, cierra el documento gremial.

COBRAN LOS JUBILADOS

El gobierno anunció que este martes cobrarán sus haberes los jubilados provinciales y “más de 52 mil tendrán un adicional mensual no remunerativo de hasta el 82% del haber bruto”. También señala el comunicado oficial que “casi 10 mil jubilados dejan de pagar el aporte solidario (artículo 58) y se garantiza que no habrá disminución de haberes”.

Resalta que “se elimina el FOCCA para los trabajadores activos, se redefine el esquema de aportes y se establece una escala progresiva de aportes personales”.

Dice también que “esta normativa es una reforma del sistema previsional provincial que apunta a fortalecer la equidad, mejorar la sostenibilidad del sistema y proteger el poder adquisitivo de jubilados y trabajadores activos”.

