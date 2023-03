Llamosas: “No estamos mirando si el adversario es Juez o De Loredo, estamos confiados en la gestión y en nuestras propuestas”

El intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, dijo que “nosotros no estamos mirando quién es el adversario (si Luis Juez o Rodrigo De Loredo), estamos confiados en la gestión que hacemos y en nuestras propuestas”. Amigo de las definiciones precisas, el jefe comunal de la Capital Alterna y uno de los aspirantes a la candidatura a vicegobernador en el oficialismo provincial, aseguró que “con Martín (Llaryora) nos sentimos muy cómodos trabajando juntos”.

En una conversación ENREDACCIÓN en su visita a Córdoba, resaltó que “el diferencial, la plusvalía de Hacemos por Córdoba es la gestión, lo que hemos hecho”. También se mostró confiado con la proyección nacional del gobernador Juan Schiaretti: “Es el dirigente indicado para este momento del país, para ponerlo de pie, para sacarlo adelante, para ponerlo en el camino del desarrollo”.

¿Qué candidato de Juntos por el Cambio (JxC) prefiere HxC en Córdoba, Luis Juez o Rodrigo De Loredo?

La verdad, nosotros no estamos pensando en los adversarios, estamos pensando en nuestra coalición de gobierno, en nuestra estrategia, en nuestra definición respecto de lo que venimos haciendo, que es lo que nos va a permitir salir adelante en esta opción electoral que viene por delante. Nosotros no estamos mirando quiénes son nuestros adversarios, estamos muy seguros y muy confiados en lo que estamos haciendo, en las propuestas que podemos plantear. Seguramente habrá que hacer cambios en algunos temas y creo que Martín es la persona indicada para hacerlo, pero sobre la base de lo hecho, sobre la base de esta gestión exitosa de nuestro gobernador.

Recibió el apoyo de empresarios, productores agropecuarios, dirigentes del peronismo, sindicalistas… ¿Cree que es suficiente para ser parte de la fórmula de HxC?

Es parte de una construcción política que llevamos a cabo en Río Cuarto y que es el mismo modelo de Córdoba que lleva adelante Juan Schiaretti. Al ser parte los actores institucionales, cuando una gestión abre sus puertas, cuando los hace protagonistas, entonces cuando vienen las definiciones, muchas veces los apoyos surgen de manera natural, producto de esa visión de incorporarlos a la gestión. Me refiero al sector del campo, al sector vinculado a la industria, al movimiento obrero. Para mi es una satisfacción, un compromiso y una responsabilidad recibir el apoyo de todos estos sectores, que son apoyos a este modelo; a Martín Llaryora, como candidato a gobernador; y Juan Schiaretti como gobernador de la Provincia. Son respaldos que tienen que ver con una visión de hacerlos parte de las decisiones. Entonces, más que una casualidad, es una causalidad que se manifiesta y se expresa de este modo.

¿Cuándo ha estado con el gobernador, conversó sobre la estrategia electoral de HxC y las candidaturas? ¿Si es así, que le dijo al respecto?

No. Con el gobernador estamos ocupados de resolver los problemas de los cordobeses y en mi caso, de los riocuartenses. Estamos trabajando en un contexto muy, muy complejo como el que vive nuestro país, con una inflación que supera ya los tres dígitos y con la pobreza que tiene un nivel alarmante. Estamos trabajando con un modelo del que soy parte y acompaño, un modelo que facilita y promueve la producción, el desarrollo, al campo, al complejo agroalimentario, a la industria y todo lo que tiene que ver con resolverle los problemas a los cordobeses y que también tiene que ver con esto de que la mejor presentación de cualquier espacio, de cualquier propuesta, viene de la base de lo que se puede mostrar como gestión. Eso es el gran valor, la gran plusvalía que tenemos como HxC. Por supuesto, no quiero decir con esto que no se hable de lo electoral y que no lo podamos conversar, pero fundamentalmente lo que hacemos es gestionar y resolver los problemas, que son muchos. Esto, naturalmente luego, genera el acompañamiento cuando llega el momento electoral.

¿Le alcanza al gobernador Schiaretti el “modelo Córdoba” para proyectarse al escenario nacional con posibilidades?

El país necesita un presidente como Schiaretti. No sólo por su experiencia y por su capacidad de gestión, sino por su convicción y su mesura en un escenario con mucha grieta para encontrar los acuerdos y los consensos. En Córdoba, el dialogo está institucionalizado, pero además es una realidad. Por eso, muchas veces, el gobernador dice que nos gusta como equipo más hacer que decir. Y el modelo se hace con un sentido federal, haciendo parte a los protagonistas, favoreciendo a la producción, acompañándola, no poniendo palos en la rueda, sino al contrario, facilitando para que las cosas pasen. Creo que esas características, esas cualidades, esas virtudes que nuestro gobernador tiene son sin duda en este escenario que vive el país, plusvalía y valores que no se encuentran en otros dirigentes. Schiaretti es el dirigente indicado para este momento del país, para ponerlo de pie, para sacarlo adelante, para ponerlo en el camino del desarrollo.

¿Cómo es la relación con Llaryora y qué opinión tiene respecto a la integración de la fórmula de HxC?

La relación es excelente, más allá de la amistad. Nosotros estudiamos juntos en la Facultad de Derecho de la UNC y hay una relación de confianza. También hay un trabajo en equipo, después de mucho tiempo, Río Cuarto y Córdoba se potencian, cuando durante muchas décadas parecía que eran adversarios. Hoy nos complementamos, trabajamos en equipo en cada uno de los temas clave. Por ejemplo, en el desarrollo económico, la modernización del Estado, la cultura, el deporte, el arte urbano, y muchísimos sectores. Han sido más de 10 reuniones de equipo donde hemos incorporado y compartido modelos de gestión de Córdoba a Río Cuarto y de Río Cuarto a Córdoba. Demás está decir que nos sentimos muy cómodos trabajando juntos y que además de conocernos, nuestros equipos, nuestras visiones son similares. Siempre digo que no solo nos une la autovía de Río Cuarto a Córdoba, sino que también nos unen equipos, programas, proyectos, gestiones y también sueños de seguir transformando la provincia.