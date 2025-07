Llamativo problema: Se cayó el sistema durante la sesión del Senado

Mientras la oposición avanzaba en el tratamiento del aumento a los jubilados, la prórroga de la moratoria previsional, y en la declaración de emergencia para la discapacidad, llamativamente dejó de funcionar el sistema informático del Senado. En ese marco, las deliberaciones debieron continuar utilizando el conteo a mano alzada de los votos de los senadores.

Hubo pocos oradores durante el debate de los primeros temas, y la sesión avanzaba a cargo del titular provisional del cuerpo Bartolome Abdala. La vicepresidenta Victoria Villarruel ya no estaba en el recinto luego de su intento de evitar la sesión y había salido a responderle a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En ese marco, Abdala adelantó que al momento de votar se abstendría por la posición de su bloque, La Libertad Avanza, de que ésta era una sesión inválida.

“Usted debería retirarse de la presidencia y dejar a la senadora (Silvia) Sapag que presida, porque si usted considera que es inválida y va a abstenerse, usted está ausente acá. O se abstiene o preside, no puede hacer lo que está haciendo”, le aclaró el jefe de Unión por la Patria, José Mayans.

Pero, además, el formoseño puso en evidencia lo sucedido con el sistema electrónico de votación, que se cayó y no funcionaban ni las pantallas de cada banca de los senadores para votar con su dedo, ni el tablero donde se exhiben los resultados.

“A mí me dijeron que (Ezequiel) Atauche fue y sacó el fusible de ahí del tablero, así que pídale a Atauche que ponga el fusible del tablero”, ironizó Mayans contra el presidente de la bancada de La Libertad Avanza y denunció que “es una vergüenza lo que están haciendo, es la primera vez que pasa”.

Finalmente, Abdala dejó el sillón a Sapag, vicepresidenta del Cuerpo. Mayans tomó la palabra y pidió: “Ante este boicot indisimulado que están haciendo, porque esto no es casualidad, someta a la votación en general por listado y después en particular, no tenemos problema. Vamos”. Así fue que el secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, comenzó a nombrar uno por uno y los senadores a expresar su voto a viva voz.

