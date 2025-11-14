Conéctate con nosotros

Llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por la denuncia de coimas en ANDIS

Publicado

El ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo. (Foto: Prensa / Archivo).

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo fue llamado a indagatoria en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en esa dependencia. “Frente a ese cuadro fáctico, construido en función de los elementos probatorios recopilados por la fiscalía a cargo de la investigación, considero reunido el grado de sospecha previsto en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación para hacer lugar al pedido del acusador público y disponer el llamado a indagatoria” a Spagnuolo, indicó el fiscal federal Franco Picardi, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Además, llamó a indagatoria a Pablo Atchabahian; Miguel Ángel Calvete, Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Edgar Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Ariana Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.

“ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia”, agregó el fiscal.

La causa se inició cuando salieron a la luz audios donde supuestamente Spagnuolo aseguraba que había coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados. Esa situación derivó luego en su salida del cargo y un sinfín de idas y vueltas sobre la veracidad de los audios, difundidos por un medio de comunicación.

La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tienen cobertura médica. Según los audios, el circuito de supuestos pagos ilegales habría tenido como beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

