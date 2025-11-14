Llaman a indagatoria a Diego Spagnuolo por la denuncia de coimas en ANDIS

La causa se inició cuando salieron a la luz audios donde supuestamente Spagnuolo aseguraba que había coimas alrededor de la compra de medicamentos para discapacitados. Esa situación derivó luego en su salida del cargo y un sinfín de idas y vueltas sobre la veracidad de los audios, difundidos por un medio de comunicación.
La investigación judicial se centra en las supuestas coimas que se pagaron en el marco de la compra de medicamentos para los adheridos al Programa Incluir Salud, destinado a personas que poseen pensiones no contributivas y tienen cobertura médica. Según los audios, el circuito de supuestos pagos ilegales habría tenido como beneficiaria a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
