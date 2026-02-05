Liquidando activos: YPF venderá su participación en Metrogas y espera la extensión de la concesión por otros 20 años

YPF puso en marcha el proceso para vender su participación mayoritaria en Metrogas, la mayor distribuidora de gas natural del país. El encargado de llevarlo adelante será un peso pesado de Wall Street, el Citigroup. El gigante financiero deberá comenzar la búsqueda de potenciales oferentes para el 70% del capital accionario de la compañía. El objetivo será obtener unos u$s 700 millones por la operación.

Cerca de la petrolera explicaron que “se necesita ampliar el plazo de concesión para darle viabilidad a la venta” del porcentaje accionario.

YPF posee el 100% de las acciones Clase A de Metrogas, que representan el 51% del capital social, y además un 38,7% de las acciones Clase B, equivalentes a otro 19% de la masa accionaria. Así, controla cerca del 70% de la compañía. El resto de las porciones accionarias clase B están en manos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el 8,23%; Integra Gas Distribution de José Luis Manzano, con el 9,23%; y un 12,64% que está en manos de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

Una de la ventajas, explican quienes llevan adelante la operación, es que Metrogas mejoró mucho su posición en balances. La Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) correspondiente al período 2025–2030, definida por la actual administración a mediados del año pasado, permitió recomponer la ecuación económico-financiera de la compañía tras años de atrasos tarifario y los recurrentes episodios de inestabilidad cambiaria.

Según datos del mercado, Metrogas exhibe ventas anuales superiores a los u$s800 millones y un EBITDA cercano a los u$s150 millones. Con más de 2,4 millones de usuarios, es la distribuidora con mayor base de clientes del país y concentra alrededor del 20% del mercado residencial de gas natural. Su capitalización bursátil se ubica en torno a los u$s1.100 millones, destacan en la empresa.

La clave para darle vía libre a la transacción es ampliar el plazo de concesión de la distribuidora. La Ley Bases habilitó a las licenciatarias del transporte y la distribución de gas a solicitar prórrogas de hasta 20 años en sus contratos. En este caso, la expectativa es extender la licencia hasta 2047, aunque el trámite aún requiere el aval final de la Procuración del Tesoro.

Con el proceso finalmente en marcha y un escenario macroeconómico más ordenado, YPF busca cerrar un capítulo abierto desde hace más de una década. Para el mercado, el desenlace de la operación funcionará como una señal clave sobre el apetito inversor por activos regulados en la Argentina y sobre la capacidad del nuevo marco económico para sostener inversiones de largo plazo.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

