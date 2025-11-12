Conéctate con nosotros

Liberaron al padre Paco Olveira, que había sido detenido durante la represión a la marcha de los jubilados

Publicado

El padre Paco Oliveira habla durante un acto. (Foto: Daniel Vides / NA /Archivo).

El padre Paco Olveira fue liberado este miércoles después de haber sido detenido por la Policía Federal durante la represión de la marcha de los jubilados que tuvo lugar después del mediodía en las inmediaciones del Congreso.

“Hay un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, más allá de un resultado electoral”, sostuvo el sacerdote, que pertenece al grupo de Curas en Acción por los Pobres.

Olveira fue liberado junto un joven que formaba parte de la manifestación, identificado como Fidel, y a quien habían detenido junto al sacerdote.

“El padre ‘Paco’ había sido detenido violentamente en la plaza del Congreso. Un pastor con olor a oveja que nos enseña a luchar sin aflojar aún en los momentos más adversos. Hoy más que nunca tenemos que estar junto a los jubilados todos los miércoles”, expresó, por su parte, el diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés.

Por su parte, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que también participó de la marcha, sostuvo a través de un comunicado que “la aplicación del llamado ‘protocolo antipiquete’ vulnera derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y desconoce los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza”.

Como parte del operativo de seguridad, el primer cordón del operativo estuvo a cargo de la Policía Federal, que concretó las detenciones, mientras la Policía de la Ciudad se ubicó en un segundo cordón.

Los jubilados llevaron adelante la protesta como todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso en reclamo de un aumento de sus ingresos y contra el veto del presidente Javier Milei a la reforma que establecía un incremento en los haberes.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

