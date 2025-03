Lian sigue desaparecido y la Justicia Federal investiga la hipótesis de “trata de personas”

La Procuración General de la Nación dispuso que dos fiscales de la PROTEX (Procuraduría de Trata y Explotación de Personas) colaboren con la fiscal federal de Bell Ville, María Virginia Miguel Carmona “en la investigación de la hipótesis de trata de personas frente a la desaparición del niño Lian Gael Flores Soraide en la localidad de Ballesteros Sud”. La resolución MP33/25 lleva la firma del procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Se trata de un giro violento en la causa que hasta ahora había pivoteado sobre la teoría de un extravío o de que el niño de 3 años podría haber sido víctima de un delito sexual o contra su vida. La novedad se produjo a seis días de la desaparición del pequeño, ocurrida el pasado sábado 22 de febrero, tiempo en el que no se han producido imputaciones ni detenciones y el que las pesquisas no han brindado certezas ni atado “los cabos sueltos” de este caso.

Lian es el quinto de seis hermanos y fue visto por última vez, por sus padres, alrededor de las 15:30 horas del sábado 22, antes de acostarse a dormir la siesta en la precaria vivienda en la que viven, en un cortadero de ladrillos, en la zona rural de Ballesteros Sud, a 176 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital. Cuando se despertaron, a las 17:00, el niño ya no estaba, y a las 19:40 denunciaron el hecho ante la Policía.

Ballesteros Sud, un pueblo en el que viven unas 600 personas está conmocionado. El jueves se realizó una marcha reclamando la aparición del niño y lo mismo sucedió en Bell Ville, la ciudad donde se encuentran las fiscalías provinciales y la federal.

Los fiscales Alejandra Mángano y Marcelo Colombo, cotitulares de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), serán los encargados de trabajar con la fiscal federal Miguel Carmona, que fue la que solicitó la intervención de esta dependencia especializada.

Dice la información oficial que “el procurador hizo saber a la representante del MPF que “se encuentra habilitada a coordinar la actividad probatoria de las actuaciones bajo su dirección con la desarrollada por los representantes del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Córdoba, en el marco de la referida causa, compartiendo con los debidos recaudos la prueba colectada y actuando coordinadamente a fin de mancomunar esfuerzos y evitar superposiciones”.

Más adelante detalla que Lian está desaparecido desde el 22 de febrero a las 15.30. Tiene 0,90 metros de altura aproximadamente, tez trigueña, cabello corto oscuro y ojos oscuros” y destaca que “este domingo (23 de febrero) el Ministerio de Seguridad Nacional, en coordinación con el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), activó el Programa Alerta Sofía, para que la imagen del niño y sus datos personales aparezcan de forma constante en los medios de comunicación. Cualquier información que permita dar con su paradero puede proporcionarse a la línea telefónica gratuita 134”.

Se puede inferir que la continuidad de los fiscales provinciales (Isabel Reyna y Nicolás Gambini) en la pesquisa se encuentra atada a que todavía no fueron descartadas de manera total las hipótesis que se manejaron en el inicio del caso -extravío o delitos penales no vinculados a la trata-. Es una evidencia de que el expediente sigue casi tan abierto como al principio.

El Ministerio Público Fiscal de Córdoba (MPF) argumentó frente a la metamorfosis de la investigación, que “la iniciativa responde a la facultad legal otorgada para articular esfuerzos con otras jurisdicciones, garantizando una respuesta eficaz y coordinada ante delitos complejos y de trascendencia y permitirá optimizar recursos, unificar criterios de actuación y fortalecer las capacidades investigativas, garantizando un proceso más eficiente y riguroso en la obtención de pruebas, tendientes al esclarecimiento del caso”.

QUÉ PASÓ

Como dijo el miércoles último el criminalista Eloy Torales en el canal TN: “El chiquito no está ahí. (…) Hay que hacerlo (al rastrillaje), pero el chiquito no está ahí, porque si el chiquito está muerto y descompuesto, actúan aves de rapiña, actúan perros, actúan ratas, un montón de datos y olores, aparecen olores. Si no lo encontraron los perros, los perros que buscan personas, no está ahí”.

¿Si Lian no está ahí, dónde está? Una pista que parece importante y de la que parten los investigadores es una pisada del niño junto al criadero de porcinos que hay en el cortadero y, al lado de ella, un rastro de las ruedas de una camioneta. ¿Es ese el punto de partida del camino que saca al pequeño del lugar donde vivía?

También hay varias cuestiones contextuales que empujan a investigar un delito de trata. Algunas de ellas, son las siguientes:

-Los rastrillajes en el lugar y en un radio de cuatro kilómetros fueron infructuosos. Pudo haber habido fallas, pero hoy el resultado es cero.

-La búsqueda de los perros entrenados para encontrar personas no encontraron rastros del niño fuera del cortadero. Todo lo que marcaron estaba dentro de ese espacio.

-Los allanamientos en las viviendas de la familia Flores y sus vecinos, no habrían arrojado pruebas ni indicios incriminatorios.

-Los secuestros de autos, camionetas y celulares no han entregaron -al menos por el momento- ninguna pista, indicio ni dato contundente.

Por último, existe otra pista que está en “stand by”. Es la que surge de la “curandera” de Perico (Jujuy), Teodorina Chozco. Ella estuvo con la comunidad boliviana del cortadero un día antes de la desaparición de Lian, aparentemente atendiendo un “esguince” de Elías, el papá de Lian. El miércoles último, la Justicia jujeña, por pedido de sus pares cordobeses, allanó la propiedad de la mujer de 74 años y la demoró a ella y cuatro familiares, pero no detuvo a ninguno. Sin embargo, incautó un celular, un bolso con ropa y otros elementos de la casa de la mujer. A favor de Teodorina aparece el video de las cámaras de TV de la terminal de ómnibus de Córdoba, el sábado 22, donde se la ve comprando el pasaje para volver a Perico y caminando sola rumbo a la dársena. En contra, que el viaje en la empresa “La Veloz del Norte” abre interrogantes. Por ejemplo, se inició a las 20:40, cinco horas y diez minutos después de que los padres vieran por última vez a Lian. Esas cinco horas son suficientes como para que pudiera trasladarse desde Ballesteros Sud a Córdoba Capital. De cualquier modo es una conjetura que depende de testimonios y del resultado de los estudios y peritajes sobre los objetos secuestrados.

RECOMPENSA

Los gobiernos provincial y nacional dispusieron una recompensa de 20 millones de pesos para quién entregue datos ciertos sobre el paradero de Lian Gael Flores. La información debe ser comunicada a la línea telefónica gratuita 134.

INFORME ERIKA SCHWARTZ.

MÁS INFORMACIÓN

VER Cinco días sin Lian: La Provincia y la Nación dispusieron una recompensa de $20 millones.

VER Horas decisivas en el caso Lian: El niño no aparece y la Justicia investiga al entorno cercano.

VER Córdoba: Lian sigue sin aparecer y el abogado de la familia dijo que “la hipótesis de que se lo hayan llevado es muy fuerte”.

VER Ballesteros Sud: Desesperada búsqueda de Lian, el niño de tres años que desapareció el sábado por la tarde.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.