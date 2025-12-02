Leve suba del dólar que cerró en $1.480

El dólar oficial cerró este martes en $1.420 para la compra y $1.480 para la venta en la cotización de Banco Nación, una suba de $5 respecto del cierre del lunes.

Durante la jornada, la divisa inició en los $1.475 y subió 5 pesos en la rueda del martes. La semana pasada se mantuvo estable en el rango de los $1.475.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.470 y $1.480 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.485.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.425 para la compra y $1.445 para la venta, sin registrar cambios en su cotización.

El dólar mayorista se ubicó en $1.456,5, subió 0,4% y quedó a 55 pesos del techo cambiario (hoy en $1.511,98).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP sube 0,31% hasta $1.479,3, y el CCL (Contado Con Liquidación) registra una suba de 00,27% hasta los $1.521,2.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el lunes en US$41.776 millones, luego de haber cancelado, con casi US$.1000 millones de las reservas.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.