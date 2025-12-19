Conéctate con nosotros

Leve caída de la desocupación y aumento de la informalidad en el tercer trimestre de 2025

Publicado

Imagen ilustrativa.

El mercado de trabajo que elabora el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) mostró una desaceleración en la desocupación y, a su vez, un leve crecimiento en el empleo durante el tercer trimestre (julio-septiembre) del año. En ese marco, se incremento la informalidad laboral.

De las 30 millones de personas que tiene en cuenta el INDEC, las divisiones se ubicaron en 48,6% en la tasa de actividad (TA) –que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de la población; 45,4% en la tasa de empleo (TE) –que mide la proporción de personas ocupadas; y 6,6% en la tasa de desocupación (TD) –personas que no tienen ocupación, están disponibles para trabajar y buscan empleo activamente, como proporción de la PEA. En números, alcanzaron a 14,6 millones, 13,6 millones y 1 millón de personas, respectivamente.

TASA DE ACTIVIDAD 

Registró una leve suba de 0,5 puntos porcentuales (p.p.) en relación con el segundo trimestre (de 48,1% a 48,6%). Contra el mismo período del 2024 subió 0,3 p.p. y pasó de 48,3% a 48,6%.

Dentro de la población activa, se destacó que la TA para los varones fue de 70,1%, mientras que para las mujeres fue de 52,6% dentro del universo de 14 años y más.

A nivel geográfico, las regiones que presentaron mayores tasas de actividad fueron Gran Buenos Aires (GBA), con 49,5%, Pampeana, con 49,8% y Cuyo, con 47,6%. Noreste destacó como la región con menor tasa de actividad: 43,6%.

TASA DE EMPLEO 

Se ubicó 0,9 p.p. por encima del trimestre anterior (de 44,5% a 45,4%) y 0,4 p.p. respecto
al mismo trimestre del año anterior (de 48,3% a 48,6%). Dentro de la población ocupada, el 43,3% alcanza la tasa de informalidad, mientras que el 71,9% de los ocupados son asalariados.

De ellos, el 36,7% son informales. Mientras que en los asalariados informales, el 13,9% realiza aportes propios.

Por otra parte, el 24,5% de la población ocupada trabaja por cuenta propia, el 3,2% son patrones y el 0,4% son trabajadores familiares sin remuneración.

Si se analiza por nivel educativo, más de la mitad de las personas ocupadas (60,5%) cuentan con hasta secundario completo, mientras que el 39,4% posee estudio superior y universitario (completo o incompleto).

TASA DE DESOCUPACIÓN 

Comparado con el trimestre anterior (abril-junio), la TD cayó un p.p. y pasó de 7,6% a 6,6%. Contra el mismo trimestre del 2024, disminuyó 0,3 p.p.: pasó de 6,9% a 6,6%. En términos absolutos, la población desocupada alcanzó a 958.000 personas.

El desempleo alcanzó a más mujeres (7,4%) que hombres (5,9%) si se analiza la población de 14 años y más.

A nivel geográfico, las regiones que presentaron mayores tasas de desocupación fueron el GBA con 6,8% y Pampeana, con 7,5. La Patagonia (5%) y el Noroeste (4,7%) fueron las regiones con menor TD.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

News

