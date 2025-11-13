Leve baja del dólar, que cerró en 1.435 pesos

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.435 y $1.440 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.
El dólar mayorista se ubicó en $1.405 con una baja de 0,6%, quedando a más de $90 del techo cambiario (hoy en $1.501,99).
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP bajó 0,36% hasta $1454,7 al igual que el CCL (Contado Con Liquidación) que se ubicó en $1473,4 (-0,18%).
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron el martes 11 de noviembre en US$40.669 millones.
CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.
