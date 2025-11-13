Leve baja del dólar, que cerró en 1.435 pesos

El dólar oficial cerró este miércoles en 1.385 pesos para la compra y 1.435 pesos para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de 5 pesos respecto del cierre del martes.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.435 y $1.440 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.470.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.415 para la compra y $1.435 para la venta, con una baja de 0,35% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.405 con una baja de 0,6%, quedando a más de $90 del techo cambiario (hoy en $1.501,99).

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP bajó 0,36% hasta $1454,7 al igual que el CCL (Contado Con Liquidación) que se ubicó en $1473,4 (-0,18%).

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaron el martes 11 de noviembre en US$40.669 millones.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.