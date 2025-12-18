Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Leones: Detienen a cinco integrantes de una banda narco que guardaba la droga en un geriátrico

Publicado

Droga y dinero incautado en uno de los operativos realizados en Leones, en el sudeste de la Provincia.

La localidad de Leones vivió una jornada de conmoción, luego de que efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaran adelante cinco allanamientos y desarticularán una banda narco familiar que utilizaba un geriátrico para guardar la droga que comercializaba.

Según la información del Ministerio Público Fiscal (MPF), fueron allanados seis domicilios, hubo cinco personas detenidas, todas pertenecientes a una organización narco familiar (tres de ellos hermanos), y se cerraron tres puntos de venta y tres de guardado. Los operativos se realizaron en Leones -245 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital- y Marcos Juárez -171 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital-. Ambas localidades se encuentran ubicada a la vera de la ruta nacional 9.

Turismo

Las órdenes de allanamiento tuvieron lugar en el barrio Sur de Marcos Juárez (un domicilio) y La Fortuna, Centro y en la zona sur de Leones (cinco). Se detuvieron a dos hombres (32 y 35 años) y tres mujeres (33, 35 y 45) y se logró la incautación de 135 dosis de marihuana y 23 de cocaína, $693.000, una escopeta calibre 16, dos automóviles y elementos relacionados a la causa investigada.

Epec

Cabe destacar que en uno de los domicilios allanados funcionaba un geriátrico que se utilizaba como punto de guardado de sustancias ilícitas. Además, el principal investigado comercializaba drogas en su domicilio con modalidad “kiosco” y también realizaba delivery de las mismas.

El cabecilla de la banda contaba con antecedentes por narcotráfico en el año 2018. Cuando recuperó su libertad, volvió a ejercer el narcomenudeo y fue apresado nuevamente.

Mackentor

TRES DETENIDOS EN EMBALSE Y VILLA DEL DIQUE

Tras cuatro meses de intensas investigaciones, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerraron tres puntos de ventas, detuvieron a tres personas mayores de edad y secuestraron drogas en las localidades de Embalse y Villa del Dique. Los acusados vendían droga con la modalidad “delivery”.

Telecom

Durante el operativo, se logró la incautación de 119 dosis de marihuana y 70 de cocaína, $ 213.500, 19 plantas de cannabis sativa y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

El Valle

News

En este articulo:, , , , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Gobernadores del PJ denunciaron el desfinanciamiento de las provincias y reclamaron obra pública

Gobernadores del Partido Justicialista reclamaron la recuperación de un “federalismo inclusivo” y advirtieron sobre el creciente desfinanciamiento de las provincias, en un documento conjunto...

Hace 3 días

Noticias

Modesto acto en Córdoba: Milei afirmó que “los resultados obtenidos permiten avanzar hacia una nueva etapa de transformaciones profundas”

El presidente Javier Milei encabezó junto a su hermana Karina Milei, una modesta caravana-acto en el barrio de Nueva Córdoba, en la Capital Provincial....

13 diciembre, 2025

Noticias

Córdoba: Tres detenidos por venta de cocaína en el noroeste de la ciudad

La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) detuvo a dos mujeres y un hombre, acusados de comercializar cocaína en la zona noroeste de la ciudad. Con...

12 diciembre, 2025

Noticias

El gobierno habilita una devaluación del peso frente al dólar con la actualización del esquema de las bandas cambiarias

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que las bandas de flotación del dólar se actualizarán en base a la inflación a...

Hace 4 días