Leones: Detienen a cinco integrantes de una banda narco que guardaba la droga en un geriátrico

La localidad de Leones vivió una jornada de conmoción, luego de que efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevaran adelante cinco allanamientos y desarticularán una banda narco familiar que utilizaba un geriátrico para guardar la droga que comercializaba.

Según la información del Ministerio Público Fiscal (MPF), fueron allanados seis domicilios, hubo cinco personas detenidas, todas pertenecientes a una organización narco familiar (tres de ellos hermanos), y se cerraron tres puntos de venta y tres de guardado. Los operativos se realizaron en Leones -245 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital- y Marcos Juárez -171 kilómetros al sudeste de Córdoba Capital-. Ambas localidades se encuentran ubicada a la vera de la ruta nacional 9.

Las órdenes de allanamiento tuvieron lugar en el barrio Sur de Marcos Juárez (un domicilio) y La Fortuna, Centro y en la zona sur de Leones (cinco). Se detuvieron a dos hombres (32 y 35 años) y tres mujeres (33, 35 y 45) y se logró la incautación de 135 dosis de marihuana y 23 de cocaína, $693.000, una escopeta calibre 16, dos automóviles y elementos relacionados a la causa investigada.

Cabe destacar que en uno de los domicilios allanados funcionaba un geriátrico que se utilizaba como punto de guardado de sustancias ilícitas. Además, el principal investigado comercializaba drogas en su domicilio con modalidad “kiosco” y también realizaba delivery de las mismas.

El cabecilla de la banda contaba con antecedentes por narcotráfico en el año 2018. Cuando recuperó su libertad, volvió a ejercer el narcomenudeo y fue apresado nuevamente.

TRES DETENIDOS EN EMBALSE Y VILLA DEL DIQUE

Tras cuatro meses de intensas investigaciones, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico cerraron tres puntos de ventas, detuvieron a tres personas mayores de edad y secuestraron drogas en las localidades de Embalse y Villa del Dique. Los acusados vendían droga con la modalidad “delivery”.

Durante el operativo, se logró la incautación de 119 dosis de marihuana y 70 de cocaína, $ 213.500, 19 plantas de cannabis sativa y elementos relacionados al fraccionamiento de sustancias ilícitas.

