Leo Lema y una nueva convocatoria a la Selección: "La primera vez fui nervioso, ahora espero ser más agresivo"

El alero pampeano de Atenas es el único representante de los dos equipos cordobeses de Liga Nacional para la segunda ventana de clasificación a la Americup, en Colombia. Con 22 años, Leo Lema vestirá por segunda vez la camiseta de la Selección Argentina y en una breve charla con Enredacción nos cuenta sus expectativas.

"Ponerse la camiseta de la Selección significa muchísimo, no tiene comparación con ninguna camiseta y tampoco con ningún club. Representar esta camiseta es lo más hermoso que a un deportista le puede pasar", explica sin dudar.

Líder del "Griego" en casi todas las facetas, Lema promedia en esta temporada 13 puntos (39.8% en dobles y 32% en triples), 6.6 rebotes, 1.5 asistencias y 12.7 de valoración en 29.3 minutos por encuentro. Sin dudas es una de las joyas del básquet argentino y Gabriel Picatto, entrenador del seleccionado, volvió a incluirlo en la preselección.

Justamente, por la situación epidemiológica actual, Piccato decidió concentrar a 15 jugadores a partir del próximo lunes en un hotel porteño y en la previa al viaje definirá a los 12 que viajarán hacia Colombia. "Decidimos armar una lista que pudiera darle continuidad al plantel que participó de buena manera en la ventana de fines de noviembre", analizó el DT.

Lema participó de la anterior convocatoria del seleccionado, en noviembre de 2020, cuando le tocó enfrentar a Colombia y Chile, ganando ambos compromisos. El alero terminó con una media de 13 minutos, 2.5 puntos, 20% de campo, 0.5 robos, 0.5 tapas.

"La primera convocatoria fui muy nervioso, no podía creer que estaba ahí, así que traté de dejar los nervios de lado y disfrutarla y aprovecharla al máximo. Además tuve la oportunidad de jugar bastante minutos, que tampoco me lo esperaba", rememora sobre su primera experiencia.

Por eso a la hora de puntualizar en que aspecto debe mejorar, no lo duda, la faceta defensiva: "Si me llega a tocar de nuevo la oportunidad creo que podría ser más agresivo en cuanto a mi defensa, que es lo principal que nos pide el técnico y adelante colaborar en lo que el juego me quede".

UN PAMPEANO EN CÓRDOBA

Nacido en General Pico, La Pampa, Leo Lema llegó a Córdoba cuando tenía 16 años para ser parte de la cantera del "Griego". Seis años después, es el único jugador preseleccionado por Picatto que integra uno de los dos equipos de la provincia que disputan la Liga Nacional.

Sin embargo entre los 15 jugadores convocados, dos son cordobeses y uno de ellos fue ex compañero y uno de sus mejores amigos en el básquet: Franco Baralle.

"Lo hablamos mucho con Franco y la verdad que es algo hermoso que nunca se nos imaginó a ninguno de los dos. Si bien ya tuvimos la oportunidad de jugar en la selección juntos (con Mateo Chiarini también) en el Sudamericano Sub 21, estar en la mayor y tenerlo a él de compañero también es algo muy lindo y lo disfruto mucho porque somos amigos desde que llegue a Atenas", cierra.

El alero tendrá una oportunidad dorada ante Chile y Colombia. Ambos partidos están previstos para el domingo 21 y el lunes 22 en Cali, donde se definirán los tres clasificados del grupo A. Para clasificar a la Americup, la Argentina deberá ganar alguno de sus dos partidos o esperar una victoria de Venezuela sobre Colombia.

LISTA DE CONVOCADOS

De los 15 de la ventana pasada disputada en Obras, repetirán once jugadores: los bases Franco Baralle (Quimsa), Fernando Zurbriggen (Obras), José Vildoza (San Lorenzo) y Marco Giordano (Regatas); el escolta Leo Schattmann (Boca); los aleros Máximo Fjellerup (San Lorenzo) y Leo Lema (Atenas); los alas Federico Aguerre (Boca) y Javier Saiz (San Martín); y los pivotes Lautaro Berra (Obras) y Tayavek Gallizzi (Regatas).

Mientras que para esta ocasión se sumarán cuatro que debutarán en la Mayor: los escoltas Matías Solanas (San Martín) e Iván Gramajo (Quimsa) y los aleros Fausto Ruesga (Bahía Basket) y Martín Fernández (Regatas).

