Leo Lema: "tengo unas ganas tremendas de volver"

"Estuve tres meses viéndolos de afuera a los chicos, no poder jugar, no poder entrenar, la verdad que se me hizo duro, pero las ganas se fueron acumulando y ahora falta muy poco, estoy con mucha ansiedad", se sincera el alero pampeano. No es para menos, "Leo" Lema sigue con su lento período de recuperación y se espera que para mediados de febrero (luego de la gira por Corrientes) pueda volver a vestir la camiseta del "Verde Griego".

"Yo me siento muy bien, por desgracia el equipo ha estado viajando mucho y no pude entrenar bien con ellos. Solamente tuve una práctica donde hice cinco minutos de cinco versus cinco, así que necesito ponerme a entrenar con ellos, a rozarme, a probar el hombro y después veremos como reacciona para volver a las canchas".

El 12 de noviembre de 2019, por la segunda fecha de La Liga Nacional ante Estudiantes en Concordia, el juvenil de 21 años se golpeó en la lucha por un rebote y sufrió una lesión en el hombro: "una inestabilidad del tendón del bíceps y una lesión del tendón subescapular", que le significaron tres meses de inactividad.

🏛️#Atenas - @LigaNacional 💪🏻 LEO EN CANCHA

Lema tuvo su primera práctica luego de su lesión. Los trabajos de recuperación seguirán durante los próximos días hasta recibir el alta médica.#LeoVuelve

#17 #VamosElGriego👍🏻💪🏻@LemaLeoo pic.twitter.com/QpZmGNVoVj — Atenas (@Atenas_oficial) January 28, 2020

"Lo de la lesión fue dificilísimo. Me acuerdo que cuando salimos del partido, voy al hospital ahí en Concordia y me dicen que en la radiografía no salió nada, ni en el hueso, ni en ningún lugar, solamente que estaba un poco elevada la clavícula y que eso iba a tardar dos semanas. Llego a Córdoba, me dicen que tengo que ir a hacerme unos estudios a lo de Segura, el doctor que me operó, Facundo Segura, y bueno, me vio él y me hace unas maniobras, y me dice que algo no andaba bien, que podía ser el tendón del bíceps", relata concentrado por vía telefónica "Leo".

Y continua, "entonces me manda a hacerme hacer una resonancia, pero me aclara que si era lo del tendón del bíceps me iba a tener que operar y tenía que estar afuera tres meses aproximadamente. Así que bueno, salí del consultorio “cagado hasta las patas”. Voy, me hago la resonancia y era eso (inestabilidad del tendón del bíceps), no se equivocó y me tuve que operar", finaliza resignado el juvenil.

La noticia fue un golpe duro tanto para el jugador, como para la institución de barrio General Bustos, ya que Lema había arrancado la temporada de manera excepcional. En los primeros ocho partidos del Súper 20 logró las mejores estadísticas de su carrera, liderando a su equipo en puntos, con 14.6 tantos de media, además de promediar 7.1 rebotes, 53% en dobles y 19 de valoración en 34.2 minutos por encuentro.

Justamente en el partido ante Estudiantes, en los 16.32 minutos que jugó, Lema era el goleador del "Griego", con 11 tantos y 7 rebotes, demostrando una capacidad atlética descomunal. Aunque luego vino el golpe y la salida rápida hacia los vestuarios. Por suerte, su equipo terminaría ganando el partido por 77 a 60 ante un rival directo en la lucha por no descender.

La ausencia de Lema en los siguientes 15 juegos fue determinante para Atenas, ya que a pesar de contratar al extranjero Elijah Robinson como reemplazo, nunca pudo suplirlo del todo. El equipo cordobés ganó seis y perdió nueve encuentros sin el pampeano, por eso marcha 17° con un récord de 7 victorias y 10 derrotas. Ahora deberá afrontar una gira por Corrientes ante Regatas (6 de febrero) y San Martín (8 de febrero), y se espera el regreso de Lema después de esos compromisos según fuentes del club y el propio jugador.

La espera va llegando a su fin y el juvenil es optimista con el rendimiento de sus compañeros: "Al equipo lo veo bien. Sabemos que nos falta esa cuota de experiencia que nos ayudaría a cerrar los partidos, pero trataremos de mejorarlo, sabemos que nos faltan un par de fichas más y estamos tranquilos para tratar de hacer lo mejor posible. Hay que poner las ganas que tenemos que poner y sacar el equipo adelante", cierra Lema.

