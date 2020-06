Lentos para responder: cuatro años después, la Confederación Brasileña le contesta a Magnano

Hace unos días, Rubén Magnano habló por Instagram Live sobre su paso por la Selección de Brasil (2010-2016) y explicó las razones por las que no pudo conseguir alguna medalla. Sin casette, el técnico mencionó como una de esas razones la falta de compromiso de algunos jugadores con la Selección. Sin embargo, la Confederación Brasileña de Básquetbol repudió sus dichos y atacó el trabajo del mítico entrenador cordobés durante su ciclo en la "Verde Amarela".

"Intente prontamente ir viendo el talento de los jóvenes para ir incorporándolos y me encontré con que cerraban las puertas. No conseguí de pronto el compromiso que yo quería con una cantidad de jóvenes para formar parte de la Selección. Una cosa muy curiosa, el grado de compromiso es lo que te permite conseguir los objetivos que vos querés. Gente realmente comprometida con tu Selección, sino, es extremadamente difícil por nombres propios y el talento que tengan. Te vas a caer mañana o pasado, pero te vas a caer", afirmó Magnano.

El comunicado de la Confederación Brasileña fue claro: "Nuestros atletas nunca carecieron de compromiso. Usar la camiseta de Brasil es un orgullo para todos ellos. En lugar de eximirse de la culpa, Rubén Magnano debe aceptar que los siete años de trabajo al frente del equipo brasileño masculino adulto no han dejado legado para el baloncesto brasileño, incluso con el salario astronómico que recibió. Más que eso, necesitas explicar el por qué. Culpar a sus dirigidos durante ese período es fácil, bajo y cobarde".

La agresiva respuesta ataca, entre otras cosas, contra uno de los valores que Magnano pregona cada vez que se expresa: la coherencia. Justamente, el entrenador que dirigió al seleccionado de Brasil durante 2010 hasta los Juegos Olímpicos de Río 2016, había apuntado contra la falta de compromiso unos meses antes de disputarse ese torneo, y tanto hinchas como dirigentes no se manifestaron en contra.

En una nota con el diario "O Globo" el 24 de febrero de 2016, afirmó que "Infelizmente tuve que sacar de la lista a muchos jugadores porque sabía que no vendrían. Sin materia prima es muy difícil aspirar a que la selección dé un paso al frente. No se puede huir de la realidad. Tenemos jugadores que están jugando muy poco, casi nada", en referencia a los minutos que disputaban en sus equipos Nené Hilario (Washington Wizards), Leandrinho Barboza (Golden State Warriors) y Marcelinho Huertas (casi sin minutos como "Rookie" a los 32 años en Lakers).

En Brasil, es sabida la falta de compromiso de varios jugadores que disputaban la NBA con el seleccionado nacional. Un ejemplo es el del mencionado Nené, que de las más de 20 competiciones oficiales que Brasil disputó desde que el pivot llegó a la NBA, tan sólo disputó dos preolímpicos, los de 2003 y 2007, Mundial de España 2014 (no estuvo en Indianapolis 2002 ni Japón 2006, ni Turquía 2010) y los Juegos de Londres 2012, y Río 2016. Hasta se lo tildó de "traidor a la patria" y fue abucheado en 2014 cuando jugó con los Washington Wizards el primer amistoso de pretemporada de la NBA en Brasil, más precisamente en Río de Janeiro.

Por otra parte, Rubén Magnano no mencionó -en el Insagram Live con el periodista Carlos Altamirano- el poco compromiso como la única razón de la falta de títulos. Desarrolló esa característica, sumada a la falta de minutos de las figuras en sus equipos, las lesiones (como la de Thiago Splitter y Anderson Varejao) y la cuota de azar que terminó jugando en contra en ese Juego Olímpico.

"Brasil tenia 7 jugadores NBA, si… pero, ¿cuanto jugaban esos jugadores en sus equipos NBA? Hay jugadores que jugaban un poco más, otros jugadores que no pisaban la cancha, y otros jugadores que jugaban dos o tres minutos por partido. Creo que es una variable muy interesante esa", sumó Magnano.

"Convengamos que hay elementos que tienen que ver con el azar: el partido que nos gana Argentina en Río (triple de Andrés Nocioni en el segundo final), yo creo que de no haber mediado aquello, nosotros estábamos con una inercia bastante interesante, a pesar de que habíamos sufrido mucha adversidad , porque muchos jugadores no pudieron participar. Pero esas no son excusas. A veces suceden estas cosas, acá no hay playoffs, acá no jugaste bien ese día a esa hora, y vaya para casa", fue la respuesta completa del entenador campeón Olímpico con Argentina en Atenas 2004.

Por último, Tiago Splitter (ex NBA y campeón con los San Antonio Spurs) usó su Instagram para defender a los jugadores del equipo brasileño y exigió una mayor transparencia al entrenador Ruben Magnano, sobre quienes serían los jugadores que no tenían ningún compromiso con el equipo brasileño. En otras palabras, pidió a su ex DT que de los nombres de cada uno. Recordemos que Splitter, fue una de las pocas figuras que elogió el trabajo de Magnano cuando terminó su ciclo con la selección.

