LATAM reinicia su ruta directa entre Córdoba y San Pablo

LATAM inauguró la nueva ruta directa entre el Aeropuerto de Córdoba y el Aeropuerto de San Pablo/Guarulhos. La operación tendrá una frecuencia diaria (7 vuelos semanales) con horarios que conectan vuelos internacionales en el hub de conexiones de LATAM en Guarulhos, ampliando las opciones de viaje entre Brasil y Argentina.

“Esta ruta nos permitirá fortalecer nuestra posición en Argentina y, principalmente, conectar a la provincia de Córdoba con nuestros tres centros de conexión en Lima, Santiago y San Pablo. Córdoba es un mercado clave para nosotros, y este vuelo diario a San Pablo no solo facilita el turismo y los negocios con Brasil, sino que también abre la puerta a más destinos nacionales e internacionales.”, señaló Florencia Scardaccione, Gerente Comercial de LATAM en Argentina.

FRECUENCIAS Y HORARIOS

Lunes, miércoles, viernes y domingo

-San Pablo/Guarulhos – Córdoba: despega a las 08:00 · aterriza a las 11:35

-Córdoba – San Pablo/Guarulhos: despega a las 12:35 · aterriza a las 15:35

Martes, jueves y sábados

-San Pablo/Guarulhos – Córdoba: despega a las 13:00 · aterriza a las 16:35

-Córdoba – San Pablo/Guarulhos: despega 17:35 · aterriza a las 20:35

La aerolínea informó que con este nuevo vuelo se puede acceder al centro de conexiones de LATAM en Guarulhos y, desde allí, a más de 50 destinos nacionales en Brasil y a más de 20 destinos internacionales en Sudamérica, América del Norte, Europa y África; mientras que los viajeros brasileños suman una nueva puerta de entrada en Argentina.

Además de la nueva ruta a Córdoba, LATAM reinició la ruta Río de Janeiro – Buenos Aires, la ruta estacional de invierno San Pablo-Bariloche y el vuelo Porto Alegre-Buenos Aires.

Asimismo, ha anunciado que pondrá en marcha otras dos rutas con vuelos directos entre ambos países: San Pablo–Rosario y Florianópolis–Buenos Aires. Con estos nuevos lanzamientos, la compañía alcanzará las 7 rutas directas entre Brasil y Argentina a principios de 2026.

Este plan de expansión que ya evidencia un sólido crecimiento de la conectividad entre Argentina y Brasil, se verá reforzado a partir de diciembre con la inauguración de dos importantes rutas internacionales.

La compañía lanzará el esperado vuelo directo que conectará Buenos Aires con Miami, partiendo inicialmente desde Santiago de Chile y que ofrecerá a los pasajeros argentinos una alternativa sin escalas a uno de sus destinos favoritos en Estados Unidos. Adicionalmente, se reactivará la ruta Tucumán-Lima con tres frecuencias semanales, posicionando a la provincia del norte argentino como un punto estratégico para la conexión con el resto del continente y el mundo.

