Elecciones 2025: Las siete provincias en las que el peronismo está mano a mano en la pelea por el triunfo

El peronismo pelea por el primer lugar en las elecciones del domingo próximo en provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Chaco. En tanto, los encuestadores prevén victorias en distritos que ya gobierna, como la provincia de Buenos Aires, La Pampa, Formosa, Tucumán, La Rioja y Catamarca. A este esquema se suma Santiago del Estero, donde gobierna el Frente Cívico santiagueño, aliado del PJ.

En Santa Fe el peronismo se juega una batalla crucial en el resultado global del país ya que es el distrito con el tercer mayor padrón electoral. Luego de la victoria de Juan Monteverde, de Ciudad Futura, en las elecciones provinciales, Fuerza Patria encara el último tramo con moderado optimismo. Lleva al frente de la lista a Caren Tepp y representa una renovación dentro del peronismo.

Las encuestas anticipan una pulseada pareja con La Libertad Avanza (LLA), que irá con Agustín Pellegrini a la cabeza, mientras que corre desde más atrás Provincias Unidas con la candidatura de la vicegobernadora Gisela Scaglia, apadrinada por el gobernador Maximiliano Pullaro.

En Entre Ríos, el peronismo se juega una parada dura ya que enfrenta a una sociedad entre el gobernador Rogelio Frigerio (PRO) y La Libertad Avanza (LLA), que lleva a Joaquín Benegas Lynch y Andrés Laumann al frente de las listas al Senado y a Diputados, respectivamente. El peronismo, competirá con Adán Bahl y Guillermo Michel y busca dar el batacazo, aunque las encuestas ubican a Fuerza Patria algunos pocos puntos por debajo. Al PJ le juega en contra el hecho de que se haya presentado una lista paralela filo kirchnerista que lidera Carolina Gaillard para el Senado y Paola Rubattino para Diputados.

En Neuquén, Silvia Sapag (Senado) y Sebastián Villegas (Diputados) conforman la oferta de Fuerza Patria que intentará remontar la ventaja que muestran las encuestas a favor de LLA, que irá con Nadia Márquez (Senado) y Pablo Cervi (Diputados).

En Río Negro, el peronismo busca sacar una luz de ventaja con las candidaturas de Martín Soria (Senado) y Adriana Serquis (Diputados), pero Juntos Río Negro, la fuerza que lidera el gobernador Alberto Weretilnek, aparece con posibilidades de disputar la victoria de acuerdo a los sondeos. Como tercero emerge LLA, pero el escándalo que rodea a la candidata a senadora nacional Lorena Villaverde, acusada de vínculos con el narcotráfico y el lavado de dinero, deprimió las expectativas de la escudería libertaria.

En Santa Cruz, la disputa del peronismo es palmo a palmo con Provincias Unidas, el sello respaldado por el gobernador Claudio Vidal que lleva como primer candidato a diputado nacional al actual jefe de Gabinete provincial, Daniel Álvarez. Fuerza Patria postula en el mismo lugar al sacerdote católico Juan Carlos Molina, identificado con el kirchnerismo duro.

En Tierra del Fuego, el peronismo postula a Cristina López como primera candidata a senadora nacional y a Agustín Tita, jefe de Gabinete del gobernador Gustavo Melella, como candidato a diputado.

En Chaco, el peronismo con Jorge Capitanich como candidato a senador disputa con la alianza entre LLA y el gobernador radical Leandro Zdero. En las últimas legislativas provinciales, el oficialismo chaqueño logró el triunfo sobre Capitanich.

> AQUÍ SE PUEDE CONSULTAR EL PADRÓN ELECTORAL Y EL LUGAR DÓNDE VOTAR.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.