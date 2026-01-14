Deuda: Córdoba deberá pagar este año USD225 millones y el resto de las provincias otros USD 2.275 millones

Las provincias deberán pagar este año vencimientos de deuda por unos USD 2.500 millones, según la consultora Politikon Chaco. En el tope del ranking aparecen la provincia de Buenos Aires (US$ 784 millones), la Ciudad de Buenos Aires (US$ 376 millones, que refinanciará con el bono emitido a fines de 2025), Santa Fe (US$ 240 millones), Córdoba (US$ 225 millones), Neuquén (US$ 179 millones) y Chubut (US$ 119 millones).

El primer vencimiento se cumplirá la próxima semana en Tierra del Fuego y sumará unos USD 6 millones. A lo largo de enero hay vencimientos por US$ 107 millones por los pagos que tendrán que hacer Chubut, Córdoba, Neuquén y la administración fueguina.

En febrero serán US$ 122,5 millones más entre Córdoba y Neuquén, más Entre Ríos y Chaco.

En tanto, La Rioja ya anticipó su declaraciones en default, lo cual cayó muy mal en el gobierno nacional.

Durante todo el 2026 los gobernadores tendrán que pagar deuda en moneda extranjera por casi US$ 2.500 millones.

En el gobierno nacional existen preocupación por la preocupación de que la demanda de billetes a gran escala termine provocando presiones al alza en el tipo de cambio,

Cabe recordar que en junio pasado, Córdoba emitió deuda por US$ 725 millones a una tasa de 9,75%. En tanto, Santa Fe consiguió US$ 800 millones a 8,1% y la Ciudad de Buenos Aires, US$ 600 millones a 7,8%.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

