Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

Las jubilaciones perdieron 27,4% por la fórmula de actualización de Milei respecto de la que regía durante el gobierno peronista

Publicado

Imagen ilustrativa.

Los haberes jubilatorios en Argentina registran una pérdida del  27,4% como consecuencia del cambio en la fórmula de actualización impulsado desde diciembre de 2023 por el Gobierno del presidente ultraderechista, Javier Milei, según precisó un estudio del CEPA (Centro de Economía Política Argentina). El cambio se implementó mediante el DNU 274/2024, que reemplazó el esquema de actualización de la Ley 27.609 por uno basado exclusivamente en la inflación. Esta decisión fue una de las herramientas que le permitió a la administración libertaria lograr el superávit fiscal.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) estimó que tras los aumentos por inflación de diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubica en $340.886. En contraste, de haber continuado vigente la fórmula anterior, que rigió durante el gobierno peronista, el haber mínimo alcanzaría los $434.279, lo que representa una brecha de $93.393 mensuales para los beneficiarios del sistema previsional.

El documento señala que “la fórmula anterior, en el tiempo, hubiera sido superadora para los haberes jubilatorios, y se la eliminó intencionalmente antes de que se produjeran las mejoras”.

Turismo

El informe denuncia que la modificación por decreto se produjo en el “preciso momento en que la fórmula anterior podría haber significado una mejora real en los haberes”.

CEPA explica que el esquema derogado se basaba en la recaudación de la seguridad social y la variación de salarios, indicadores que presentan un rezago y permiten ganarle a la inflación cuando esta comienza a bajar. El CEPA resalta que con el sistema actual, las jubilaciones “no perderán poder adquisitivo, pero tampoco podrán recuperar” lo perdido anteriormente.

La situación es más crítica para quienes perciben la jubilación mínima debido al congelamiento del bono compensatorio. Desde marzo de 2024, este refuerzo se mantiene en $70.000, lo que ha provocado una licuación de su valor real. “Mientras que los haberes se incrementaron entre marzo de 2024 y diciembre de 2025 un 154%, la mínima, con bono incluido, sólo aumentó 101%”, precisa el análisis.

Para que el bono mantuviera su poder de compra original frente a la evolución del haber básico, en diciembre de 2025 debería ascender a $177.485. Esta diferencia de $107.485 representa el recorte mensual que sufren los jubilados de menores ingresos por la falta de actualización de este concepto.

Mackentor

El informe puntualiza que “las jubilaciones con bono se ubicarán 16,8% por debajo” de los niveles registrados en el último trimestre de la gestión de gobierno previa.

El análisis histórico comparativo refuerza la caída de los ingresos. El inicio de la actual gestión significó un “rápido retroceso de los haberes” de 26,3% para las jubilaciones sin bono y de 21,3% para aquellas que lo perciben.

Estos valores sitúan el poder de compra actual un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990.

Telecom

Asimismo, el Poder Ejecutivo utilizó su facultad de veto para anular leyes que buscaban recomponer los ingresos del sector. El informe recuerda que en agosto de 2025 se vetó una norma que preveía un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y la actualización del bono a $110.000. Con dicha ley, la mínima con bono “hubiera alcanzado en agosto los $446.935, recuperando el poder adquisitivo perdido en los meses posteriores a la asunción de Milei”.

Finalmente, la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 agrava el panorama para los adultos mayores.

Sin esta herramienta de inclusión, el CEPA advierte que “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad de retiro no pueden jubilarse” por no contar con los 30 años de aportes.

En su lugar, deben acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale a solo el 80% de una jubilación mínima y exige una edad mayor para las mujeres.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

El Valle

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

Reforma de la SIDE con un DNU: De la Sota y otros dirigentes opositores rechazaron la medida del gobierno nacional

La diputada nacional, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), y otros dirigentes opositores al gobierno del ultraderechista, Javier Milei, rechazaron el DNU 941/2025, que...

Hace 6 días

Noticias

El gobierno esquivó el Congreso y por vía de un DNU reformó la SIDE, que podrá realizar detenciones sin orden judicial

El Gobierno Nacional esquivó el Congreso Nacional y oficializó a través de un DNU la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado ​​(SIDE),...

Hace 6 días

Novedades

Entre Año Nuevo y el primer fin de semana de enero se movilizarán más de medio millón de turistas

El final de diciembre y los primeros días del año dejarán números positivos para el turismo cordobés: entre ocupación, reservas y las proyecciones, más...

Hace 7 días

Noticias

Córdoba: El municipio informó de millonarios secuestros de pirotecnia ilegal, pero igual su uso fue extendido en toda la ciudad

La Municipalidad de Córdoba informó que realizó 1.200 operativos de control y secuestró más de 155 millones de pesos en mercaderías, ofertadas ilegalmente durante las...

Hace 6 días