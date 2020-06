Las Gigantes expusieron el abandono del básquet femenino en un comunicado

View this post on Instagram

Desde que somos parte de la Selección Nacional Argentina hemos vivido, tolerado y callado muchas situaciones difíciles y lamentables. Incluyendo el episodio ocurrido el año pasado en Lima con las camisetas y la realidad que estamos atravesando hace seis meses en este 2020. Hoy en día, no contamos con un proyecto, cuerpo técnico ni planes de entrenamiento. Es por eso que cada una de nosotras se hizo responsable de continuar su entrenamiento y conservar su estado físico (con ayuda del club, preparadores físicos, etc). Lamentablemente, no hubieron intenciones de comunicarse con nosotras, ni antes ni ahora. Lo cual agrava más aún la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial, en el medio de una pandemia. Muchas de nosotras nos encontramos sin trabajo debido a la cancelación de la Liga Femenina y Torneo Federal, complicándose más todavía con la baja de la Beca que recibíamos. Por lo que, en este momento, no contamos con un ingreso mensual. Estamos realmente preocupadas por el futuro del Basquet Femenino Argentino. Pedimos respeto por nuestra dedicación, esfuerzo y el trabajo que siempre brindamos. Necesitamos ser escuchadas porque queremos seguir creciendo. Representamos a nuestro país con responsabilidad, pasión y mucho orgullo. Obtuvimos logros deportivos (en algunos casos históricos) que también merecen ser valorados. Esta es nuestra realidad. LAS GIGANTES