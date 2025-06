Las frases clave de los dos discursos de CFK en la sede del PJ

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la principal oradora en un acto organizado por el Partido Justicialista para recordar el 69° aniversario de los fusilamientos de militantes peronistas en José León Suárez a manos de la Revolución Libertadora en 1956, y luego de un encuentro callejero con los militantes que llegaron hasta allí para apoyarla ante la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia ratifique su condena en la Causa Vialidad.

Las principales frases de sus dos discursos son las siguientes:

-No vengan a decirles que desde que llegaron los kirchneristas hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Es hora, tal vez, de que en serio todos los argentinos, todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas. Es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina”.

-“Hubo una Argentina industrial, hubo una Argentina de trabajadores, hubo una Argentina en la que yo soy hija de un coletivero y llegó a Presidenta de la Nación. Es Argentina, es Argentina, fue la Argentina en que se podía soñar con el futuro, se podía soñar que tu hijo fuera a la universidad y pudiera construir su porvenir y progresar. Es necesario volver a discutir entre todos los argentinos en serio a dónde vamos”.

-“Ningún argentino puede decirme mirándome a los ojos y sin bajar la vista que es posible crecer y desarrollarse en un país que todos los días se endeuda más y más y más sin que los argentinos veamos un solo peso”.

-“Nos dicen que hay superávit fiscal, ¿de dónde? No se preparan las rutas, se desfinancian los hospitales, se anulan programas científicos, se cierra o quieren cerrar el CONICET, no se construyen más viviendas, no hay rutas nuevas ni reparadas las rutas, no se financia la educación porque se han acabado todos los programas de financiamiento universitario y educativo. Claro, ¿cómo no va a tener plata?”

-“Los argentinos tienen que saber que le están mintiendo todo el endeudamiento, todos los intereses del endeudamiento se multiplican todos los días y no los pagan, los mandan de vuelta a capital. Nadie sabe cómo van a pagar el año que viene todo lo que se debe. Todos saben, empresarios y medios de comunicación, que este modelo es inviable”.

-“¿Creen que van a solucionar esto metiéndome presa? Dale, meteme presa y ¿qué van a hacer? ¿La gente va a ganar más plata? ¿Le van a aumentar el salario a los argentinos? ¿Van a comenzar a financiar las escuelas y los hospitales? ¿Van a poder pagar la deuda en dólares que tienen con el Fondo Monetario Internacional y con los bonistas? Bueno, entonces, hermanos, piensen otra salida porque yo estaré presa, pero la gente va a estar cada día peor y eso no lo van a poder solucionar si siguen con esta política. No hay solución para el país con esta política y lo saben”.

-“Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país; no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no. Conmigo siempre han intentado amedrentar a toda la clase política argentina. Había que poner la cabeza de Cristina en la pica para saber cómo le va a los gobiernos que deciden pagarle al fondo, a los gobiernos que deciden terminar con el negociado de las AFJP que se llevaron en comisiones más de 12 mil millones de dólares mientras pagaban salarios de miseria y lo que es peor, compañeros, compatriotas, los argentinos no saben que cuando decidimos recuperar las AFJP, el 60% de las jubilaciones las pagaba el propio Estado en un negociado infame”.

-“Quieren poner en la pica la cabeza de los que recuperamos YPF y Vaca Muerta a la que hoy le dicen que los va a salvar. Miren, el país no se salva con una economía meramente extractivista. El país no se salva con la minería sin valor agregado, con el gas sin valor agregado, con el petróleo sin valor agregado. Eso sirve solamente para pequeños enclaves regionales. ¿Pero qué van a hacer con la Argentina industrial del Gran Buenos Aires donde reside más del 50% de la industria manufacturera argentina? (8:44) ¿Qué van a hacer con el Gran Rosario donde la alternativa para muchos pibes sigue siendo ser soldaditos del narco? ¿Qué van a hacer con el Gran Resistencia donde no hay minería, donde no hay petróleo, donde no hay gas en estos lugares?”

-“Esto requiere una discusión profunda y lo único que escucho últimamente es saber qué lugar me toca en la lista. ¡Déjense de joder de una vez por todas! ¡Déjense de joder de una vez por todas! Si todos, si todos o casi todos y todas han llegado en un proyecto político que nació y se parió allá por el 2003, que Néstor fue un hijo de la crisis del 2001, fue el hijo de la explosión de la convertibilidad”.

-“El peronismo debe estar atento, escuchar lo que está pasando porque esto finalmente va a terminar también en una gran crisis. No hay posibilidad de final feliz para esto. Y entonces esto nos exige prepararnos para ser quienes organicemos y ser alternativa. Pero si no lo hacemos, si no lo sabemos hacer por mezquindades, por mediocridades o estupideces igualmente la historia no se detiene, los ríos no se detienen. Cuando no pueden ir por un lado van por el otro. Pero finalmente los ríos avanzan”.

-“¿Por qué razón las mismas políticas iban a tener un resultado diferente? Tal vez todo esto pivotee sobre un clima de época y sobre una forma de incapacidad por parte de nosotros mismos de poder explicar y decodificar”.

-“Han levantado el cepo a los dólares de las personas físicas, pero le han puesto un gran cepo al salario. Estos inventaron el cepo al salario y todo el mundo se queda calladito porque, claro, tal vez le conviene al gran capital el cepo al salario. Pero llega un momento que también ese gran capital termina sin respuestas para la etapa porque no alcanza para los 50 millones de argentinos”.

-“Posiblemente algunos crean que pueden derrotarnos o humillarnos a partir de esto (de una posible detención), miren, hay momentos en la historia que cuando determinados personajes caminan libres por la calle, es un certificado de dignidad personal y política”.

-“Estoy sentada acá, porque yo soy una fusilada que vive, soy una fusilada que vive, soy una fusilada que vive realmente y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto, esto de estar viva”.

-“Hay mucho conflicto en la sociedad, hay mucha demanda, hay mucha necesidad. Estemos junto a la gente que tiene necesidades, demandas, estemos junto a ellos para ayudarlos, para tener empatía, para organizarlos, para profundizar precisamente en esa articulación. Es lo que siempre hemos hecho y lo que mejor también sabemos hacer. Ser empáticos y que nos importen los demás”.

-“Cuando se produce el golpe de Estado (de la llamada Revolución Libertadora) en 1955 y se derroca a Juan Domingo Perón, lo que se quiso terminar es con un modelo de distribución del ingreso que no era aceptado por los poderes hegemónicos económicos en la Argentina. Tan simple y tan sencillo como eso. Perón se había negado a formar parte del Fondo Monetario Internacional. Argentina no había firmado el acuerdo de Bretton Woods y lo primero que hizo el gobierno de la autodenominada libertadora fue adherir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y ahí empezar un largo proceso de endeudamiento que, salvo interregnos muy breves, el del propio Perón, cuando retorna en su tercera presidencia y cancela un préstamo del Fondo Monetario y el que se inicia en el 2003, aún persiste y, además, se acrecienta”.

-“Ahora ya no son necesarios los golpes de Estado, ya no es necesario instrumentar a las Fuerzas Armadas en un partido militar, ahora han cambiado de partido y es el Partido Judicial. Es un PJ también, no este que está acá, obviamente (en referencia al Partido Justicialista)”.

-“Bastó que hace una semana anunciáramos una candidatura para que, como explicaba el otro día en Corrientes, se desataran los demonios”.

-“Este modelo tiene fecha de vencimiento, este modelo se agota. Lo sabemos porque es una copia de lo que hizo (José Alfredo) Martínez de Hoz (durante la dictadura cívico-militar de 1976), de lo que hizo la Convertibilidad durante los años 90 y que se sostiene durante un tiempo con este dólar barato y esta suerte de estabilidad en los precios que en realidad todo el mundo sabe lo que sale cuando va al supermercado”.

-“Lo que se está preparando es cómo desarmar o desarticular la posible organización popular y política que necesariamente se va a producir, porque la historia demuestra, más allá de las persecuciones y de las proscripciones, que finalmente la gente, el pueblo, se termina organizando en defensa propia”.

-“Tienen miedo y, por lo tanto, descreen de que puedan organizar algo enfrente nuestro, porque, además, esto que está ahora, este gobierno cachivache, finalmente va a fracasar, porque han fracasado estos modelos históricamente y seguramente piensan que cuando esto finalmente fracase no haya nada organizado de manera tal que puedan digitar quien lo sustituya y que sea algo que no ponga en riesgo las ingentes ganancias que tienen estos grupos hegemónicos”.

-“La Corte, a la que definí hace una semana como Guardia Pretoriana del Poder Económico, tiene el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 hace más de un año y sigue vigente. Ustedes se imaginan un decreto 70, pero emitido por el campo nacional, popular y democrático que hubiera tocado intereses de la economía concentrada hubiera durado más de un año, no le daban más de 15 o 20 días. Ese decreto 70 es una verdadera reforma constitucional encubierta”.

