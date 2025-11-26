Las dos CTA se movilizan este miércoles hacia la Secretaría de Trabajo para exigir un salario mínimo por encima de la pobreza

Las dos fracciones de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la CTA Autónoma marcharán este miércoles a las 11 hacia la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, para reclamar una actualización del salario mínimo, vital y móvil que lo ubique “por encima de la pobreza”, según confirmaron sus dirigentes.

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, cuestionó la demora del Gobierno en convocar al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil y señaló que la reunión recién prevista para hoy “debería haberse realizado tres meses atrás”. En diálogo con Noticias Argentinas, recordó que la central debió presentar un amparo para forzar al Ejecutivo a cumplir con esa obligación legal.

“Hubo que obligar al Poder Ejecutivo por medio de la Justicia para que revisara el valor del salario mínimo, cosa que no quieren hacer porque mantenerlo planchado les permite planchar toda la economía de ingresos, desde los programas sociales hasta las paritarias”, afirmó Godoy.

El dirigente advirtió además que la falta de actualización impacta de lleno en quienes no están bajo convenio colectivo. “Hay muchos trabajadores que no tienen representación y cuyo ingreso depende exclusivamente del salario mínimo, que hoy es de 322.200 pesos, casi la mitad de lo que cuesta una canasta de alimentos básica”, remarcó.

Godoy sostuvo que, para las centrales sindicales, el Gobierno busca “seguir tirando para abajo” el piso salarial y que por ese motivo resolvieron movilizarse hacia la Secretaría de Trabajo mientras se desarrolla la reunión, que será virtual. “Vamos a participar, pero los principales dirigentes estaremos en las calles”, dijo.

También insistió en que el Consejo del Salario es “una institución tripartita que debe funcionar a pleno” y garantizar ingresos que superen la línea de pobreza. Sin embargo, aseguró que tanto el Ejecutivo como los sectores empresariales “vienen actuando en tándem para que el oficialismo siga fijando el salario mínimo por decreto”.

La protesta de las CTA coincidirá con la habitual marcha de jubilados que se realiza todos los miércoles en las inmediaciones del Congreso, por lo que se espera una jornada cargada de movilizaciones y reclamos en el centro de la Ciudad de Buenos Aires.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

