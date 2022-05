Rodríguez Larreta impulsa una reforma laboral y jubilatoria

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, principal referente del ala moderada de Juntos por el Cambio (JxC), dijo que en caso de ser electo presidente en 2023 aplicará una reforma laboral y previsional y advirtió que para eso se requiere “cambiar la legislación”. Implica un endurecimiento de su discurso en medio de la discusión puertas adentro de JxC sobre el rumbo que debe tomar la coalición opositora.

“Hay que replantear el sistema laboral. Hay gente que trabaja desde su casa, a la noche, en horarios más flexibles”, señaló Larreta al hablar con radio Mitre.

El mandatario porteño agregó que “esto requiere cambiar la legislación” y estimó que “así como estamos no se genera trabajo, no hay laburo estable y privado en la Argentina”.

Asimismo, consideró que “para que el equilibrio fiscal sea sostenible en el tiempo hay que replantear el sistema jubilatorio”.

En cuanto a las relaciones laborales, se mostró partidario de un sistema que “promueva el empleo” y dijo que no es aceptable que “tomar un trabajador cueste una fortuna”.

Las declaraciones de Larreta se producen en medio del debate que se da dentro de JxC, y en particular del PRO, sobre el rumbo que debería tener un eventual próximo gobierno de la coalición integrada por el PRO, la UCR y la Coalición Cívica.

El expresidente Mauricio Macri inició este debate hace dos semanas cuando reunió a los principales referentes del PRO en un restaurante de Puerto Madero y les sugirió que el partido amarillo debía volver a las fuentes: recuperar su identidad, ser más nítido en lo ideológico, para lo cual propuso “despegarse” del radicalismo, al que el exmandatario acusó de votar varias leyes en consonancia con el Frente de Todos.

Esta polémica sobre el futuro del PRO entre las visiones de Macri y Larreta tiene varios puntos de divergencia: mientras el alcalde porteño es partidario de una apertura de la coalición a diversas expresiones políticas, entre ellas el radicalismo, el socialismo y el peronismo, Macri prefiere un PRO más cerrado sobre sí mismo.

El llamado “fenómeno Milei”, la irrupción del economista de La Libertad Avanza en la escena política, también es un factor de diferenciación.

Las declaraciones de Larreta buscan fijar una postura firme para no perder al electorado del PRO que en parte ya marca en las encuestas su predilección por los libertarios, quitándole a Cambiemos votos por derecha.

En el reportaje de este lunes, el alcalde porteño también afirmó que es necesario introducir modificaciones en el funcionamiento de algunas empresas públicas, al indicar que YPF debería funcionar “como una empresa privada”, mientras que en relación a Aerolíneas Argentinas dijo que se debe incrementar la competencia en el mercado de cabotaje para que “vengan muchísimas empresas a volar a la Argentina”.

Al reivindicar la política de “cielos abiertos” en materia de vuelos que se implementó durante el Gobierno de Mauricio Macri, sostuvo que “con Aerolíneas hay que hacer que se vuele más” y manifestó que hoy la Argentina tiene “la mitad de vuelos que en 2019”.

Sobre la petrolera estatal, remarcó que “puede ser de capitales del Estado, obviamente, pero tiene que funcionar como una empresa privada” porque “es la única manera que se consiguen inversiones, e YPF requiere una inversión enorme”.

En otro orden, cuestionó al Gobierno al afirmar que “nunca hemos sido tan unitarios como ahora” y expresó que “el kirchnerismo concentró mucho poder en el Gobierno nacional para tenerlos agarrados a todos”.

En este sentido, señaló que “hay gobernadores que parecen más delegados del Gobierno nacional que una provincia autónoma”.

Al marcar sus diferencias con la Casa Rosada, Larreta subrayó: “Yo con todo el espacio oficialista-kirchnerista no me voy a poner de acuerdo nunca”.

“Es gente que eligió cerrar las escuelas y que usó la excusa de la pandemia para abrir las cárceles”, opinó el alcalde porteño.

Subrayó que, a su criterio, el gobierno de Alberto Fernández “cerró la Argentina al mundo y su única relación es con Cuba, Nicaragua y Venezuela, y tuvo una relación totalmente ambigua con respecto a la invasión rusa en Ucrania”.

En materia económica, afirmó que no puede ponerse de acuerdo con un Gobierno que “cree que la inflación se va bajar con el control de precios”.

También expresó que la oposición no acompañará en el Parlamento al Gobierno en caso de que se impulse una suba de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario.

“No hay que aumentar las retenciones”, dijo Larreta y precisó que le “preocupa” que “el Gobierno tenga esa iniciativa”.

El jefe de Gobierno también opinó sobre los planes sociales y cómo deberían manejarse. En ese punto, afirmó que “hay que terminar con la intermediación de las organizaciones. Si alguien dice que va a terminar con los planes sociales no es serio con 40% de pobreza. Pero no puede ser que una organización defina si necesitás o no un plan”.

Sobre la forma en la que JxC elegirá a su candidato presidencial, manifestó que imagina “unas PASO” para resolver la cuestión. “Los candidatos de Juntos por el Cambio los va a elegir la gente, falta un año para el cierre de listas”, concluyó al ser consultado sobre los postulantes ya lanzados: en el PRO Bullrich y él mismo, con la incógnita de si Macri finalmente se postulará, y por el radicalismo Facundo Manes y Gerardo Morales.

> Con información de TÉLAM.

