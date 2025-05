Laboulaye: Lo denunció por violencia de género, pero vendían drogas juntos

Un hombre y una mujer que habían sido pareja y estaban separados, seguían vendiendo drogas juntos en la ciudad de Laboulaye. Ambos fueron detenidos por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Por vía de este operativo, ordenado por la Fiscalía de Instrucción de Laboulaye, fueron cerrados los tres puntos de venta que operaban los apresados.

Los procedimientos se llevaron a cabo en un domicilio de calle Posadas al 100 y en dos inmuebles ubicados en la intersección de calles 25 de Mayo y Entre Ríos, en barrio Norte. En los allanamientos fueron detenidos un hombre de 49 años y una mujer de 48. Si bien eran ex pareja, la mujer había denunciado al sujeto por violencia familiar, hecho que en su momento motivó una restricción de contacto (aunque al día de la fecha dicha medida no se encontraba vigente). No obstante, ambos continuaban vinculados, esta vez asociados en actividades de comercialización de estupefacientes.

Durante los allanamientos, investigadores de la Fuerza y con ayuda de los canes detectores de narcóticos lograron el secuestro de varias dosis de marihuana, dinero, una motocicleta, elementos de corte y de fraccionamiento utilizados para la actividad ilícita.

Según la investigación, los detenidos utilizaban una doble modalidad para la venta de drogas: ofrecían delivery (puerta a puerta o con entrega en lugar pactado) y también operaban como puntos fijos de expendio. Las entregas se realizaban en sectores poco concurridos de Laboulaye y zonas cercanas.

Ambos fueron imputados por el delito de Comercialización de Estupefacientes.

COCAÍNA

Cabe recordar que el año pasado, en otro operativo realizado en Laboulaye, resultó en la detención de una persona tras un allanamiento donde se incautaron varias dosis de cocaína, $206.000 pesos y 100 dólares, junto con elementos relacionados con la causa. El detenido intentó deshacerse de la droga al percatarse de la presencia de la FPA.

