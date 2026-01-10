La vicegobernadora Myrian Prunotto presidió la apertura oficial del Festival de Doma y Folklore de Jesús María

La vicegobernadora de Córdoba, Myrian Prunotto, presidió la noche inaugural del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en el marco de la celebración por los 60 años de uno de los eventos culturales más emblemáticos de la provincia y del país, que tuvo su gran apertura tras la suspensión de la jornada previa por inclemencias climáticas.

Antes del acto central, Prunotto recorrió junto a las autoridades los distintos puestos de emprendedores del predio, con una visita especial a los espacios de Córdoba Emprendedora y del Punto Mujer, donde conversó con emprendedoras y trabajadoras sobre sus proyectos.

Durante el acto protocolar, Prunotto hizo entrega de un beneplácito de la Legislatura de Córdoba a la Comisión Organizadora del Festival, en reconocimiento a su trayectoria y al aporte permanente a la identidad cultural cordobesa. Además, otorgó un aporte económico de 524 millones de pesos, destinado al fortalecimiento y desarrollo de esta tradicional fiesta popular.

La noche inaugural marcó el inicio formal de la edición aniversario, con una grilla artística destacada y una jornada de jineteada completa, en un predio que fue reacondicionado por la organización para garantizar el normal desarrollo de las actividades tras las lluvias registradas en la región.

Al finalizar la actividad, la vicegobernadora destacó la importancia del evento y señaló:

“Jesús María es mucho más que un festival: es identidad, trabajo y encuentro. Celebrar estos 60 años es reconocer a todas las personas que, generación tras generación, hicieron posible que esta fiesta sea un orgullo para Córdoba y para todo el país. Vamos a seguir acompañando este evento que moviliza cultura, turismo y desarrollo local”.

Acompañaron a la vicegobernadora el presidente de la Comisión del Festival, Juan Ignacio López; el intendente de Jesús María, Federico Zárate; los ministros de Desarrollo y Empleo, y de Cooperativas y Mutuales, Laura Jure y Gustavo Brandan; los diputados nacionales Carolina Basualdo y Luis Picat; el presidente de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio; y las legisladoras provinciales Luciana Presas, Carmen Suárez, Doris Mansilla, Cristina Pereyra y Ariela Szpanin.

También estuvieron presentes los intendentes de Sinsacate, Carlos Ciprián; de Colonia Caroya, Paola Nanini; de Mi Granja, Claudia Acosta; y la jefa comunal de Colonia Vicente Agüero, Nilda Lauret. Participaron además el prosecretario general de la Legislatura, Carlos Baldo; los directores de Cultura y de Vinculación Comunitaria de la Legislatura, Federico Menis y Silvina González; y la directora del CEDER Villa Allende, Mariana Ispizua.

