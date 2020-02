Mucho se habla del “lenguaje inclusivo”, de no dejar afuera a nadie, de incluir. Pero… ¿Qué es en realidad la inclusión? ¿Es un acto? ¿Es una palabra? ¿O es solo pura fantasía decorada?

La palabra inclusión refiere al acto de incluir. Incluir es poner una cosa dentro de otra, dentro de sus límites.

Vale preguntarse entonces: ¿Cuáles son esos límites? ¿Qué define los límites de la sociedad? ¿Tiene límites la sociedad? ¿Quién define estos límites? ¿Qué pasa si voy más allá de estos límites?

Dentro de los límites que impone la sociedad, ¿Qué significa ser inclusivo?

Cuando surgió esa carta en redes sociales en la que la moza de un bar hablaba en “lenguaje inclusivo” y la persona le hacía notar que en realidad no eran un bar inclusivo, llegué a una conclusión: Nadie va a hacer nada por la verdadera inclusión de todas las personas en la sociedad si estas personas no salimos a la calle. Si no nos mostramos, si no sacamos todo nuestro potencial a la luz. Si nos reprimen unos padres sobreprotectores.

Volvamos un poco al diccionario: Está claro que la sociedad no tiene límites definidos, los grupos de personas sí, los tienen las iglesias, los tienen los colegios, las empresas, los clubes deportivos, las ONG’s, los centros de día, los espacios para la rehabilitación, etc. Límites tiene la calle, los autos, las motos, los colectivos, los taxis, las veredas, las paradas de colectivo, etc… Pero la sociedad… ¿Tiene límites? ¿Acaso dónde termina tu derecho empieza el del otro? No, van en paralelo…

Por eso hay que apostar más por la accesibilidad. Cuando se eliminen las barreras de las calles, cuando se haya tapado el último pozo de las veredas, cuando se haya construido la última rampa en las esquinas, cuando se haya puesto el último semáforo audible, cuando se haya adaptado el último baño del último bar en la última esquina accesible de las ciudades del mundo se entenderá que la accesibilidad es el real problema por el cual no vivimos en una sociedad inclusiva.