La venta de maquinaria agrícola terminó el 2025 levemente por encima del año previo

La venta de maquinaria agrícola 0km terminó el 2025 levemente por encima del registro del año previo, al totalizar 6.643 unidades patentadas, lo que implica un 2% más que las 6.515 del 2024, según reveló la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Sin embargo, la comercialización de este tipo de vehículos en el último mes del año alcanzó las 456 unidades, una baja del 16,2% interanual ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 544. En comparación con noviembre se observó una baja del 8,4%, ya que en ese mes se habían patentado 498 unidades.

El informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, detalló que los datos muestran que en diciembre se patentaron 47 cosechadoras, una baja del 11,3% comparado contra las 53 unidades de noviembre y una suba del 2,2% si la comparación es interanual, ya que en el mismo mes de 2024 se habían registrado 46 unidades.

En cuanto a tractores, en el mes pasado se patentaron 377 unidades, una baja del 5,3% comparado contra las 398 unidades de noviembre, y una baja del 15,3% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 445 unidades.

Por el lado de pulverizadoras, en diciembre se patentaron 32 unidades, una baja del 31,9% comparado contra las 47 unidades de noviembre, y una baja del 39,6% si la comparación es interanual, ya que en igual mes de 2024 se habían registrado 53 unidades.

Al analizar la performance del calendario pasado, desde ACARA sostuvieron que “2025 se cierra como un año de crecimiento moderado, con fuerte protagonismo de las cosechadoras y un mercado de tractores que logra sostener volumen, aunque sin expandirse”.

Asimismo, indicaron que “las pulverizadoras muestran un escenario competitivo intenso, donde la elección del cliente está muy influida por servicio, tecnología de aplicación y condiciones de financiación”.

En este marco, precisaron que “la posición de liderazgo de John Deere queda reafirmada en el cierre anual, en un entorno donde las marcas globales y los fabricantes nacionales especializados conviven y compiten en todos los segmentos”.

Sin embargo, puntualizaron que “a nivel grupos económicos, CNH con sus 2 marcas combinadas ha tenido un gran año, superando ampliamente a John Deere en cosechadoras y New Holland teniendo un año de crecimiento en tractores”.

De cara al año que recién comienza, la entidad expresó que las perspectivas rondan entre “el optimismo productivo y la incertidumbre competitiva”. Al respecto explicaron que del lado positivo, se combinan varios factores: perspectiva de gran campaña de granos; baja de tasas y vuelta activa de los bancos al financiamiento de bienes de capital; y variables económicas más estables que en los años previos.

En tanto que al referirse a elementos que introducen ruido en la decisión del cliente, mencionaron el ingreso creciente de nuevas marcas con fuerte agresividad en precio y el ingreso de maquinaria usada importada, que puede competir directamente con la oferta local y con el usado de los concesionarios.

Con este escenario planteado, ACARA estimó que se viene por delante “un 2026 con buen potencial de volumen, pero con clientes que estiran el momento de decidir y un mercado donde la propuesta de valor integral de la red (servicio, repuestos, financiación, reventa) será tan importante como el precio”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

—

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.