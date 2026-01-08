Conéctate con nosotros

Hola que estas buscando

Noticias

La venta de maquinaria agrícola terminó el 2025 levemente por encima del año previo

Publicado

Una cosechadora John Deere. (Foto: Gentileza Infocampo / Archivo).

La venta de maquinaria agrícola 0km terminó el 2025 levemente por encima del registro del año previo, al totalizar 6.643 unidades patentadas, lo que implica un 2% más que las 6.515 del 2024, según reveló la División de Maquinaria Agrícola de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Sin embargo, la comercialización de este tipo de vehículos en el último mes del año alcanzó las 456 unidades, una baja del 16,2% interanual ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 544. En comparación con noviembre se observó una baja del 8,4%, ya que en ese mes se habían patentado 498 unidades.

El informe, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, detalló que los datos muestran que en diciembre se patentaron 47 cosechadoras, una baja del 11,3% comparado contra las 53 unidades de noviembre y una suba del 2,2% si la comparación es interanual, ya que en el mismo mes de 2024 se habían registrado 46 unidades.

Turismo

En cuanto a tractores, en el mes pasado se patentaron 377 unidades, una baja del 5,3% comparado contra las 398 unidades de noviembre, y una baja del 15,3% si la comparación es interanual, ya que en diciembre de 2024 se habían registrado 445 unidades.

Por el lado de pulverizadoras, en diciembre se patentaron 32 unidades, una baja del 31,9% comparado contra las 47 unidades de noviembre, y una baja del 39,6% si la comparación es interanual, ya que en igual mes de 2024 se habían registrado 53 unidades.

Al analizar la performance del calendario pasado, desde ACARA sostuvieron que “2025 se cierra como un año de crecimiento moderado, con fuerte protagonismo de las cosechadoras y un mercado de tractores que logra sostener volumen, aunque sin expandirse”.

Asimismo, indicaron que “las pulverizadoras muestran un escenario competitivo intenso, donde la elección del cliente está muy influida por servicio, tecnología de aplicación y condiciones de financiación”.

Mackentor

En este marco, precisaron que “la posición de liderazgo de John Deere queda reafirmada en el cierre anual, en un entorno donde las marcas globales y los fabricantes nacionales especializados conviven y compiten en todos los segmentos”.

Sin embargo, puntualizaron que “a nivel grupos económicos, CNH con sus 2 marcas combinadas ha tenido un gran año, superando ampliamente a John Deere en cosechadoras y New Holland teniendo un año de crecimiento en tractores”.

Telecom

De cara al año que recién comienza, la entidad expresó que las perspectivas rondan entre “el optimismo productivo y la incertidumbre competitiva”. Al respecto explicaron que del lado positivo, se combinan varios factores: perspectiva de gran campaña de granos; baja de tasas y vuelta activa de los bancos al financiamiento de bienes de capital; y variables económicas más estables que en los años previos.

En tanto que al referirse a elementos que introducen ruido en la decisión del cliente, mencionaron el ingreso creciente de nuevas marcas con fuerte agresividad en precio y el ingreso de maquinaria usada importada, que puede competir directamente con la oferta local y con el usado de los concesionarios.

Con este escenario planteado, ACARA estimó que se viene por delante “un 2026 con buen potencial de volumen, pero con clientes que estiran el momento de decidir y un mercado donde la propuesta de valor integral de la red (servicio, repuestos, financiación, reventa) será tan importante como el precio”.

CON INFORMACIÓN DE NOTICIAS ARGENTINAS.

El Valle

SUSCRIBITE A DOSSIER360.

HACETE SOCIO DE ENREDACCIÓN.

RECIBÍ EL NEWSLETTER DE ENREDACCIÓN EN TU E-MAIL.

CONTACTO CON LA REDACCIÓN DE ENREDACCIÓN.

News

En este articulo:, , ,
Haga clic para comentar

Comentario:

SIRELYF
Noticias Argentinas
Socios 2025
GYM

Te puede interesar

Noticias

El gobierno esquivó el Congreso y por vía de un DNU reformó la SIDE, que podrá realizar detenciones sin orden judicial

El Gobierno Nacional esquivó el Congreso Nacional y oficializó a través de un DNU la reestructuración de la Secretaría de Inteligencia de Estado ​​(SIDE),...

Hace 6 días

Noticias

Reforma de la SIDE con un DNU: De la Sota y otros dirigentes opositores rechazaron la medida del gobierno nacional

La diputada nacional, Natalia De la Sota (Defendamos Córdoba), y otros dirigentes opositores al gobierno del ultraderechista, Javier Milei, rechazaron el DNU 941/2025, que...

Hace 6 días

Novedades

Entre Año Nuevo y el primer fin de semana de enero se movilizarán más de medio millón de turistas

El final de diciembre y los primeros días del año dejarán números positivos para el turismo cordobés: entre ocupación, reservas y las proyecciones, más...

Hace 7 días

Noticias

Córdoba: El municipio informó de millonarios secuestros de pirotecnia ilegal, pero igual su uso fue extendido en toda la ciudad

La Municipalidad de Córdoba informó que realizó 1.200 operativos de control y secuestró más de 155 millones de pesos en mercaderías, ofertadas ilegalmente durante las...

Hace 6 días